Почему стоит ехать на выставку Леонардо да Винчи в Лувре

24 октября в парижском Лувре открывается выставка-блокбастер, посвященная Леонардо да Винчи. Самому известному живописцу Ренессанса в этом году исполняется 500 лет, и эта экспозиция станет финальным событием в череде мероприятий. Рассказываем, почему на нее надо брать билеты (их, кстати, уже можно взять онлайн).

500 лет - большая дата, и готовиться к ней начали заблаговременно, в 2015 году. Так, в этом году на выставке можно будет увидеть целых 10 работ великого итальянского художника. Почему так мало? Зачастую Леонардо приписывают и работы его учеников, которых было не менее десяти человек. На последней крупной выставке, посвященной да Винчи, кураторам удалось собрать 8 произведений с подтвержденным авторством гения.

Именно по этой причине на выставке не покажут нашумевшую "Спаситель мира", проданную за рекордные 450 миллионов долларов и найденную недавно на яхте саудовского принца - эксперты еще не подтвердили абсолютного авторства итальянского живописца. Центром экспозиции станут пять картин, которые уже и так находятся во владении Лувра: "Мадонна в скалах", "Прекрасная Ферроньера", Мона Лиза (она останется на своем обычном месте), "Святой Иоанн Креститель", и "Святая Анна". Помимо них кураторы собрали более сотни рисунков и скульптур. Пока что остается под вопросом участие "Виртрувианского человека", так как на него должна дать согласие Венеция. В такой же ситуации находится "Мадонна с гвоздикой", которая ни разу с момента попадания в коллекцию не покидала стен мюнхенской Пинакотеки.

Самой крупной сенсацией станет участие в выставке портрета Джиневры де Бенчи. Сейчас эта картина находится в собрании вашингтонской Национальной галереи. В 1967 году она перешла в коллекцию галереи, это случилось после того как князи Лихтенштейн решили распродать свою коллекцию произведений искусства. С тех пор работа ни разу не покидала Америки, и это путешествие может стать ее первой поездкой в Европу за последние 50 лет. Впрочем, эксперты называют это событие маловероятным. Выставка Леонардо будет длиться четыре месяца, а портрет де Бенчи является одной из центральных работ галереи.

Предстоящая выставка - один из самых крупных проектов музея последних лет. Поэтому впервые администрация музея ввела обязательную регистрацию онлайн. Таким образом посетители смогут забронировать время посещения, и это поможет избежать столпотворения. На каждое посещение дается полчаса. Билет обойдется посетителям в 17 евро, бесплатно могут зайти те, кому еще не исполнилось 18 лет. Купить билет и выбрать время посещения можно здесь.