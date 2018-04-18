"Роткобеков", "Поллокбаев" и "Мондригалиев" – новая выставка Куаныша Базаргалиева

В галерее современного искусства ArtMeken открылась выставка казахстанского художника Куаныша Базаргалиева "Единство и борьба противоположностей". Эта выставка – продолжение его проекта о кошкармюйизмах, в котором он через призму этого символа размышляет о Казахстане и происходящих в нем политических, культурных и социальных событиях.

"Персональная выставка Куаныша Базаргалиева "Кошкармюйизм и прочее" собрала работы последних лет, объединенных размышлениями о Казахстане и, ни много ни мало, его месте в мировом сообществе. Конечно, художник весьма далек от той прямолинейной жажды признания страны, которыми характеризуются государственные проекты", - пишет искусствовед Валерия Ибраева об экспозиции Базаргалиева 2016 года. Выставка все также о Казахстане, только теперь акцент сместился – в ней художник обращает свой взгляд на внутренние процессы и изучает их через конфликт. Не прошла мимо него общественная дискуссия о кириллице и латинице. Сразу три картины художник посвящает проблеме алфавита, менявшегося три раза в течение последних ста лет. Разный язык, разная культура сосуществуют на территории Казахстана целый век, они создают уникальное языковое и культурное пространство. "Меня вдохновила мысль о деде, которого я всю жизнь считал неграмотным, так как он все время ставил крестик на документе, когда получал пенсию. Оказывается, ему было тяжело адаптироваться к сменам алфавита. Сначала он выучил арабскую вязь, затем латиницу, и на кириллицу он уже решил не тратить время", – рассказывает Базаргалиев. Проблематика отражается в средствах выражения. В едином пространстве холста борются два цвета, два смысла, две идеологии.

В видении художника кошкармюйизм, как символ, используется хаотично, бездумно, порой бессмысленно. В некоторых работах Базаргалиев продолжает выступать как графический дизайнер, работая с известными логотипами и внедряя кошкармюйизм в их структуру. Или предлагает вариант своей упаковки казахского рамена, внедряя "национальный" символ в повседневную жизнь и одновременно отдаляя его от "дорогостоящих олимпиад и универсиад, ЭКСПО и пышных международных форумов".

Еще одной отсылкой к предыдущей серии "Когда все люди были казахские" стали три полотна "Роткобеков", "Поллокбаев" и "Мондригалиев". Куаныш противопоставляет друг другу европейскую и восточную цивилизации, совмещает две разные школы живописи, заставляет американский абстракционизм и казахский традиционный орнамент сосуществовать вместе.

Выставка "Единство и борьба противоположностей" будет работать с 18 апреля до 15 мая, с 12:00 до 19:00.