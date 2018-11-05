"Вся жизнь – коллаж": новая выставка Aspan Gallery

"Вся жизнь – коллаж!" – новый коллективный выставочный проект алматинской галереи Aspan Gallery. Шесть центральноазиатских художников представили свои работы, выполненные в одной технике. Для галереи это первая подобная выставка, где участники объединены не тематикой, а способом создания произведений.

"Коллаж – важное понятие не только для искусства авангарда, но и для всей постмодернистской философии, а значит, и для понимания современной действительности в целом. Коллаж – это соединение разрозненных частей в единое полотно восприятия", – пишет Оля Веселова, описывая творчество самой известной казахстанской арт-группировки "Кызыл-трактор", чьи работы сейчас выствлены в Нью-Джерси. Случайность? Вполне возможно, что техника коллажирования, появившаяся ещё в ХХ веке, сегодня невероятно актуальна. Термин "коллаж" ассоциируется с Жоржем Браком и Пабло Пикассо, благодаря им появилась новая техника, которая заключалась в приклеивании обрезков разных материалов к холсту. Coller в переводе с французского – "приклеивать". Эта новая форма искусства стала настоящей революцией, объединившей высокое искусство и массовую культуру. Сегодня коллаж принимает разные формы – видео, ассамбляж, и активно интегрируется в разные сферы нашей повседневной жизни. Будь то парчовые обрезки Гульнур Мукажановой, рассказывающие о разных отрезках времени и периодах истории, или видео-арт Сауле Дюсенбиной, связывающий мастеров Ренессанса с казахстанскими реалиями.

"Вся наша жизнь состоит из каких-то разрозненных кусочков. Даже то, как мы взаимодействуем с интернетом, можно назвать коллажем. Мы видим другие реалии, происходящие в другом измерении, но они становятся частью нашего мира. Сауле Дюсенбина, например, делает видео-автопортреты, которые она посвящает другим художникам. Само видео состоит из коллажей, здесь присутствует её лицо, а также включены элементы произведений других художников. Плюс – это видео она "вставила" в интернет, оно находится в свободной циркуляции на Youtube. Обычно видео-арт не загружается на видео-платформы, так как это работа, на которую есть авторские права. У Воробьевых получился коллаж, созданный из объектов городской среды. Они вставили бумажные скульптуры в пространство города. Эта работа стала однодневной акцией, где скульптуры были представлены на улице всего один день, а потом сами фотографируемые должны были это выбросить. Это повторение, фотодокументация акции. Интересно, что художники очень по-разному интерпретируют технику коллажа, у всех – разные цели, задачи, которых они хотят добиться. Поэтому это такая большая тема в нашем искусстве", – рассказывает основатель галереи Меруерт Калиева.

На выставке собраны работы разных периодов. Ироничная серия коллажей Вячеслава Ахунова "Мантры СССР" посвящена Владимиру Ленину. Образ вождя революции в агитационно-пропагандистской художественной продукции Советского Союза обожествлялся, и только члены Союза художников имели право изображать Ленина. В этой серии статуи Ленина, наравне с другими шедеврами западной скульптуры со времен античности, появляются из песков, словно найденные археологами спустя тысячи лет. Уже над другими мощными политическими образами иронизирует художница Бахыт Бубиканова, представляя в своих работах образ "Казах Елi" – новой страны, которая должна появиться вместо Казахстана. Для неё это – новый суперэтнос, который она сравнивает с итальянским периода Ренессанса. Сама Бубиканова представлена как шаблонный образ "казах-елианца". "Оранжевая революция" Воробьевых – это картонные фигуры дворников, "клонированные" художниками, расставленные вдоль центральной улицы Тбилиси, и сфотографированные. Со временем бумажные скульптуры сами превращаются в мусор, и уже живые прототипы уничтожают их и превращают в отходы. Но на фотографиях этот бесконечный цикл превращений замирает. "Хотелось войти каким-то естественным образом в живое и бурлящее пространство тбилисских улиц, фактически не меняя его. Наше внимание привлекли яркие вкрапления дворницких одежд, мелькающих здесь и там, и акцентирующих артистическую динамичность городской суматохи", –рассказывает Елена Воробьева.

"Мне очень нравится идея чего-то, что может повторяться циклично, разрастаясь до огромных масштабов, без начала и конца. И для этого gif-анимация, бесконечно крутящаяся в пространстве интернета, и метод конструкции новой реальности, используемый в коллаже, подходит как нельзя лучше. Серия "Автопортретов", имитирующая gif-анимацию, вдохновлена произведениями искусства, которые используются здесь как повод высказаться о себе и о времени, в котором мы живем, а также о том, что составляет меня и влияет на меня, и о том, с чем я полемизирую", – комментирует Сауле Дюсенбина свою работу. Отрывок из работы можно посмотреть чуть ниже.

Выставка "Вся жизнь – коллаж" проходит в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants (Аль-Фараби, 140а) с 1 ноября по 2 декабря 2018 года.