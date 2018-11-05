"Вся жизнь – коллаж": новая выставка Aspan Gallery

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Kazakhstan
Kazakhstan
Сауле Дюсенбина, «Автопортрет», 2018
Гульнур Мукажанова, Серия «Момент настоящего», 2018
Гульнур Мукажанова, Серия «Момент настоящего», 2018
Гульнур Мукажанова, Серия «Момент настоящего», 2018
Бахыт Бубиканова, «Ренессанс Казахелианского Барокко», 2014
Бахыт Бубиканова, «Ренессанс Казахелианского Барокко», 2014
Бахыт Бубиканова, «Ренессанс Казахелианского Барокко», 2014
Вячеслав Ахунов, «Мантры СССР», 1977-1983
Вячеслав Ахунов, «Мантры СССР», 1977-1983
Вячеслав Ахунов, «Мантры СССР», 1977-1983
Александр Угай, «Больше, чем мечты, меньше, чем вещи. Кинетический объект», 2014
Александр Угай, «Больше, чем мечты, меньше, чем вещи. Кинетический объект», 2014
Сауле Дюсенбина, «Автопортрет», 2018
Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
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Сауле Дюсенбина, «Автопортрет», 2018
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Гульнур Мукажанова, Серия «Момент настоящего», 2018
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Гульнур Мукажанова, Серия «Момент настоящего», 2018
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Гульнур Мукажанова, Серия «Момент настоящего», 2018
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Бахыт Бубиканова, «Ренессанс Казахелианского Барокко», 2014
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Бахыт Бубиканова, «Ренессанс Казахелианского Барокко», 2014
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Бахыт Бубиканова, «Ренессанс Казахелианского Барокко», 2014
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Вячеслав Ахунов, «Мантры СССР», 1977-1983
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Вячеслав Ахунов, «Мантры СССР», 1977-1983
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Вячеслав Ахунов, «Мантры СССР», 1977-1983
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Александр Угай, «Больше, чем мечты, меньше, чем вещи. Кинетический объект», 2014
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Александр Угай, «Больше, чем мечты, меньше, чем вещи. Кинетический объект», 2014
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Сауле Дюсенбина, «Автопортрет», 2018
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Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
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Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
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Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
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Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013
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Елена и Виктор Воробьевы, «Оранжевая Эволюция», 2008-2013

Культура | Искусство

"Вся жизнь – коллаж": новая выставка Aspan Gallery

Как представить казахстанские (и не только) реалии в формате коллажа, отвечают казахстанские художники

Текст: Buro247.kz


"Вся жизнь – коллаж!" – новый коллективный выставочный проект алматинской галереи Aspan Gallery. Шесть центральноазиатских художников представили свои работы, выполненные в одной технике. Для галереи это первая подобная выставка, где участники объединены не тематикой, а способом создания произведений. 

"Коллаж – важное понятие не только для искусства авангарда, но и для всей постмодернистской философии, а значит, и для понимания современной действительности в целом. Коллаж – это соединение разрозненных частей в единое полотно восприятия", – пишет Оля Веселова, описывая творчество самой известной казахстанской арт-группировки "Кызыл-трактор", чьи работы сейчас выствлены в Нью-Джерси. Случайность? Вполне возможно, что техника коллажирования, появившаяся ещё в ХХ веке, сегодня невероятно актуальна. Термин "коллаж" ассоциируется с Жоржем Браком и Пабло Пикассо, благодаря им появилась новая техника, которая заключалась в приклеивании обрезков разных материалов к холсту. Coller в переводе с французского – "приклеивать". Эта новая форма искусства стала настоящей революцией, объединившей высокое искусство и массовую культуру. Сегодня коллаж принимает разные формы – видео, ассамбляж, и активно интегрируется в разные сферы нашей повседневной жизни. Будь то парчовые обрезки Гульнур Мукажановой, рассказывающие о разных отрезках времени и периодах истории, или видео-арт Сауле Дюсенбиной, связывающий мастеров Ренессанса с казахстанскими реалиями. 

"Вся наша жизнь состоит из каких-то разрозненных кусочков. Даже то, как мы взаимодействуем с интернетом, можно назвать коллажем. Мы видим другие реалии, происходящие в другом измерении, но они становятся частью нашего мира. Сауле Дюсенбина, например, делает видео-автопортреты, которые она посвящает другим художникам. Само видео состоит из коллажей, здесь присутствует её лицо, а также включены элементы произведений других художников. Плюс – это видео она "вставила" в интернет, оно находится в свободной циркуляции на Youtube. Обычно видео-арт не загружается на видео-платформы, так как это работа, на которую есть авторские права. У Воробьевых получился коллаж, созданный из объектов городской среды. Они вставили бумажные скульптуры в пространство города. Эта работа стала однодневной акцией, где скульптуры были представлены на улице всего один день, а потом сами фотографируемые должны были это выбросить. Это повторение, фотодокументация акции. Интересно, что художники очень по-разному интерпретируют технику коллажа, у всех – разные цели, задачи, которых они хотят добиться. Поэтому это такая большая тема в нашем искусстве", – рассказывает основатель галереи Меруерт Калиева.

На выставке собраны работы разных периодов. Ироничная серия коллажей Вячеслава Ахунова "Мантры СССР" посвящена Владимиру Ленину. Образ вождя революции в агитационно-пропагандистской художественной продукции Советского Союза обожествлялся, и только члены Союза художников имели право изображать Ленина. В этой серии статуи Ленина, наравне с другими шедеврами западной скульптуры со времен античности, появляются из песков, словно найденные археологами спустя тысячи лет. Уже над другими мощными политическими образами иронизирует художница Бахыт Бубиканова, представляя в своих работах образ "Казах Елi" – новой страны, которая должна появиться вместо Казахстана. Для неё это – новый суперэтнос, который она сравнивает с итальянским периода Ренессанса. Сама Бубиканова представлена как шаблонный образ "казах-елианца". "Оранжевая революция" Воробьевых – это картонные фигуры дворников, "клонированные" художниками, расставленные вдоль центральной улицы Тбилиси, и сфотографированные. Со временем бумажные скульптуры сами превращаются в мусор, и уже живые прототипы уничтожают их и превращают в отходы. Но на фотографиях этот бесконечный цикл превращений замирает. "Хотелось войти каким-то естественным образом в живое и бурлящее пространство тбилисских улиц, фактически не меняя его. Наше внимание привлекли яркие вкрапления дворницких одежд, мелькающих здесь и там, и акцентирующих артистическую динамичность городской суматохи", –рассказывает Елена Воробьева.

"Мне очень нравится идея чего-то, что может повторяться циклично, разрастаясь до огромных масштабов, без начала и конца. И для этого gif-анимация, бесконечно крутящаяся в пространстве интернета, и метод конструкции новой реальности, используемый в коллаже, подходит как нельзя лучше. Серия "Автопортретов", имитирующая gif-анимацию, вдохновлена произведениями искусства, которые используются здесь как повод высказаться о себе и о времени, в котором мы живем, а также о том, что составляет меня и влияет на меня, и о том, с чем я полемизирую", – комментирует Сауле Дюсенбина свою работу. Отрывок из работы можно посмотреть чуть ниже.  

Выставка "Вся жизнь – коллаж" проходит в зале EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants (Аль-Фараби, 140а) с 1 ноября по 2 декабря 2018 года.

 

современное искусство
Современное искусство Казахстана
Aspan Gallery

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