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Культура / Искусство

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате

Выставка "О границах и прочих вымыслах" от Aspan Gallery стартовала в пространстве EXPO Villa

On Borders and Other Inventions – новая выставка алматинской галереи Apsan Gallery. Впервые в ней участвуют два художника из разных стран, с разными техниками, стилями и культурным бэкграундом –казахстанец Саид Атабеков и выходец из Мали Абдула Конате. "О границах и прочих вымыслах" – первая из целого цикла мероприятий, во время которых художники из Казахстана будут работать бок о бок с современными художниками, но не западного происхождения.

В пространстве Центральной Азии о культуре и современном искусстве Западной Африки знают не больше, чем Западная Африка знает о нас. Между тем, Абдула Конате – один из самых известных африканских художников современности. Сейчас он преподает в государственном университете Бамако столицы Мали. Его выставки проходят практически каждый месяц в разных частях света, поэтому в Алматы он приехать не смог. "Абдула, наверное, один из самых ярких африканских художников сегодня, – рассказывает Меруерт Калиева, основатель Aspan Gallery. – Первый раз я заметила его в Лондоне, потом встречала его работы в художественных каталогах. В этом году мне на глаза попалось его произведение, выставленное на Венецианской биеннале. Я давно слежу за его творчеством, поэтому у меня возникла идея организовать диалог между нашими и мировыми художниками, которые проживают не в Европе, и не в Америке".

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 1)

Саид Атабеков, My Navy (2013)

Незападное происхождение – ключевой фактор для куратора. По словам Меруерт Калиевой, быть художником в США или Германии и быть художником в Мали и Казахстане – это совершенно разные "быть". И это объединяет Атабекова и Конате больше, чем нам кажется. В Мали и Казахстане чувствуется наслоение разных культур – шаманской и исламской, например. В контексте истории их роднит колониальное прошлое, а также коммунистические настроения, которые находили популярность в Мали в 80-х годах XX века, в то время, когда социалистический Казахстан от них начинал избавляться. Географически это родство прослеживается в наличии пустынь, отсутствии выхода к морю, экологических проблемах. Оба художника обращаются к прошлому, чтобы понять и осмыслить сложное настоящее, используют локальные материалы и создают новые средства выражения. Так Абдула изобрел новую технику, в которой лоскуты ткани играют роль крупных мазков краски. Это случилось тогда, когда он буквально не смог отыскать подходящие ему краски в Бамако и вместо этого взял ткани, которыми известны малийские ремесленники. Атабеков как родной материал использует глину. 

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 2)

Саид Атабеков, Genghis Khan's Clothing (2014)

Одна из ключевых работ Абдулы Конате – панно из семи частей "Инициация". На одной из них – изображение скрещенного серпа и молота. Атабеков также работает с геральдикой СССР и империй в принципе. Так, в работе My Navy изображена женщина посреди макового поля с корпе на руках, на котором вышит флаг советского военно-морского флота. Они неожиданно и оригинально осмысливают свое "родное" и также непредсказуемо рефлексируют на тему глобального, смешивая одно с другим. Еще одно произведение Атабекова – семь флагов разных стран, сделанных из корпе. По определению страна – территория, имеющая политические, физико-географические, культурные или исторические границы. В то же время одеяло корпе – это один из символов кочевнической культуры, для которой, как известно, не существует каких-либо границ.

Выставка "О границах и прочих вымыслах" стартовала в пространстве EXPO Villa и продлится до 12 ноября. 

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 3)

Саид Атабеков, East Kazakhstan (2009)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 4)

Саид Атабеков, Three Heroes (2014)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 5)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 6)

Абдула Конате, Composition gris, blue, rouge et orange (2017)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 7)

Саид Атабеков, Shaman Bayaliyev (2014)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 8)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 9)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 10)

Саид Атабеков, Turkestan Legionary (2011-2015)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 11)

Саид Атабеков, Prayer Rug

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 12)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 13)

Саид Атабеков, Arys №1 (2015)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 14)

Саид Атабеков, Arys №2 (2015)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 15)

Саид Атабеков, Jankala (2011)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 16)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 17)

Абдула Конате, L'initiation

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 18)

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 19)

Абдула Конате, L'initiation

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 20)

Саид Атабеков, художник

Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате (фото 21)

Меруерт Калиева, куратор выставки

Buro247.kz

  • Фото: Мария Попова

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