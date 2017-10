Что может связывать Казахстан и Африку? Выставка Саида Атабекова и Абдулы Конате

On Borders and Other Inventions – новая выставка алматинской галереи Apsan Gallery. Впервые в ней участвуют два художника из разных стран, с разными техниками, стилями и культурным бэкграундом –казахстанец Саид Атабеков и выходец из Мали Абдула Конате. "О границах и прочих вымыслах" – первая из целого цикла мероприятий, во время которых художники из Казахстана будут работать бок о бок с современными художниками, но не западного происхождения.

В пространстве Центральной Азии о культуре и современном искусстве Западной Африки знают не больше, чем Западная Африка знает о нас. Между тем, Абдула Конате – один из самых известных африканских художников современности. Сейчас он преподает в государственном университете Бамако столицы Мали. Его выставки проходят практически каждый месяц в разных частях света, поэтому в Алматы он приехать не смог. "Абдула, наверное, один из самых ярких африканских художников сегодня, – рассказывает Меруерт Калиева, основатель Aspan Gallery. – Первый раз я заметила его в Лондоне, потом встречала его работы в художественных каталогах. В этом году мне на глаза попалось его произведение, выставленное на Венецианской биеннале. Я давно слежу за его творчеством, поэтому у меня возникла идея организовать диалог между нашими и мировыми художниками, которые проживают не в Европе, и не в Америке".

Саид Атабеков, My Navy (2013)

Незападное происхождение – ключевой фактор для куратора. По словам Меруерт Калиевой, быть художником в США или Германии и быть художником в Мали и Казахстане – это совершенно разные "быть". И это объединяет Атабекова и Конате больше, чем нам кажется. В Мали и Казахстане чувствуется наслоение разных культур – шаманской и исламской, например. В контексте истории их роднит колониальное прошлое, а также коммунистические настроения, которые находили популярность в Мали в 80-х годах XX века, в то время, когда социалистический Казахстан от них начинал избавляться. Географически это родство прослеживается в наличии пустынь, отсутствии выхода к морю, экологических проблемах. Оба художника обращаются к прошлому, чтобы понять и осмыслить сложное настоящее, используют локальные материалы и создают новые средства выражения. Так Абдула изобрел новую технику, в которой лоскуты ткани играют роль крупных мазков краски. Это случилось тогда, когда он буквально не смог отыскать подходящие ему краски в Бамако и вместо этого взял ткани, которыми известны малийские ремесленники. Атабеков как родной материал использует глину.

Саид Атабеков, Genghis Khan's Clothing (2014)

Одна из ключевых работ Абдулы Конате – панно из семи частей "Инициация". На одной из них – изображение скрещенного серпа и молота. Атабеков также работает с геральдикой СССР и империй в принципе. Так, в работе My Navy изображена женщина посреди макового поля с корпе на руках, на котором вышит флаг советского военно-морского флота. Они неожиданно и оригинально осмысливают свое "родное" и также непредсказуемо рефлексируют на тему глобального, смешивая одно с другим. Еще одно произведение Атабекова – семь флагов разных стран, сделанных из корпе. По определению страна – территория, имеющая политические, физико-географические, культурные или исторические границы. В то же время одеяло корпе – это один из символов кочевнической культуры, для которой, как известно, не существует каких-либо границ.

Выставка "О границах и прочих вымыслах" стартовала в пространстве EXPO Villa и продлится до 12 ноября.

Саид Атабеков, East Kazakhstan (2009)

Саид Атабеков, Three Heroes (2014)

Абдула Конате, Composition gris, blue, rouge et orange (2017)

Саид Атабеков, Shaman Bayaliyev (2014)

Саид Атабеков, Turkestan Legionary (2011-2015)

Саид Атабеков, Prayer Rug

Саид Атабеков, Arys №1 (2015)

Саид Атабеков, Arys №2 (2015)

Саид Атабеков, Jankala (2011)

Абдула Конате, L'initiation

Абдула Конате, L'initiation

Саид Атабеков, художник

Меруерт Калиева, куратор выставки