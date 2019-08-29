Берта Моризо: что стоит знать о первой импрессионистке?

В этом году в Париже в музее Орсэ чествуют Берту Моризо – единственную женщину, сумевшую войти в круг импрессионистов. Её творчество уважали Эдгар Дега, Эдуард Мане и Камиль Писсарро, а работы регулярно выставляли не только в Академическом салоне, но и в "Салоне отверженных". Хотя за всю свою жизнь художница создала более 400 произведений, она была менее знаменита, чем её прославленное окружение. Что не принижает её безусловного таланта, позволившего ей заявить о себе в мире искусства, полностью подчиненном мужчинам. Масштабная ретроспектива, первая с 1941 года, исчерпывающе расскажет о пути художницы, проложившей дорогу многим другим талантам.

Берта Моризо родилась в 1841 году в семье чиновника. Она и её сестра получили классическое домашнее образование – музыка, танцы, вышивание, рисование. Её преподавателем был знаменитый живописец Барбизонской школы Камиль Коро, который сразу отметил талант девушки, её тягу к изобразительному искусству. На удивление, родители поддержали талант дочери – для неё была обустроена студия, где будущая художница могла бы развивать свои навыки. Это было необычным решением, ведь в то время девушки не могли получать профессиональное художественное образование в Академии, а, следовательно, им нельзя было изображать мужчин и даже показываться в Лувре (практиковаться, делать зарисовки картин великих мастеров) без сопровождения.

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Моризо повезло чуть больше. Она познакомилась с Эдгаром Дега (и впоследствии вышла замуж за его младшего брата), а позже – и со всей компанией "отвергнутых". И хотя "отвергнутые" старались влиять на её живописный стиль (был даже известен случай, когда Дега перерисовал картину Берты, чем чрезвычайно её расстроил), художница оставалась верна себе и своей эстетике. Она избегала обнаженной натуры, городских и уличных сцен, большинство её работ – зарисовки бытовых, домашних сцен с участием женщин и детей. Такую стилистику сегодня можно охарактеризовать как "домашняя пастораль". Так, самыми известными её работами стали как раз произведения этого периода: "Колыбель", "Женщина и ребенок на балконе", "Психея", "Чтение". Впрочем, художница все-таки обратилась к ню в более поздний период своей жизни.

Работы Берты Моризо, узнаваемые по мягкой, но экспрессивной этюдной манере, обычно выполненные в нежной цветовой палитре, открыли двери для других женщин-художников того времени. Поэтому выставка – не единственный проект институции, посвященный Моризо. Музей Орсэ также предлагает специальный курс под названием "Женщины, искусство и власть в коллекциях Музея Орсэ", названный так в честь недавно скончавшейся историка искусства Линды Нохлин, автора статьи "Почему не было великих художниц". В программу включены симпозиумы, образовательные дни и исследовательские программы по женскому искусству XIX века.

Выставка продлится до 22 сентября.