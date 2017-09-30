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Культура / Искусство

Во Франции нашли обнаженную версию Джоконды

И она улыбается

Во Франции нашли обнаженную версию Джоконды

Во Франции нашли предположительно угольный эскиз самой известной в мире картины  "Моны Лизы" Леонардо Да Винчи. Специалисты Лувра утверждают, что эскиз "по крайней мере частично" был написан им. "Художник был левшой, но часть картины точно делал правша. Точно одно  эскиз был сделан в студии Леонардо Да Винчи",  утверждает искусствовед Матье Делдик. 

На угольном эскизе изображена обнаженная женщина в той же позе, что и героиня легендарной картины. Отличаются угол поворота головы, волосы  они вьются  и улыбка.

Угольный эскиз Джоконды хранился в архиве французского дворца Шантийи с 1862 года. 

Buro247.kz

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