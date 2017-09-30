Во Франции нашли обнаженную версию Джоконды

Во Франции нашли предположительно угольный эскиз самой известной в мире картины – "Моны Лизы" Леонардо Да Винчи. Специалисты Лувра утверждают, что эскиз "по крайней мере частично" был написан им. "Художник был левшой, но часть картины точно делал правша. Точно одно – эскиз был сделан в студии Леонардо Да Винчи", – утверждает искусствовед Матье Делдик.

На угольном эскизе изображена обнаженная женщина в той же позе, что и героиня легендарной картины. Отличаются угол поворота головы, волосы – они вьются – и улыбка.

Угольный эскиз Джоконды хранился в архиве французского дворца Шантийи с 1862 года.