Поиск
Во Франции нашли обнаженную версию Джоконды
И она улыбается
Во Франции нашли предположительно угольный эскиз самой известной в мире картины – "Моны Лизы" Леонардо Да Винчи. Специалисты Лувра утверждают, что эскиз "по крайней мере частично" был написан им. "Художник был левшой, но часть картины точно делал правша. Точно одно – эскиз был сделан в студии Леонардо Да Винчи", – утверждает искусствовед Матье Делдик.
На угольном эскизе изображена обнаженная женщина в той же позе, что и героиня легендарной картины. Отличаются угол поворота головы, волосы – они вьются – и улыбка.
Угольный эскиз Джоконды хранился в архиве французского дворца Шантийи с 1862 года.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Целуйся, целуйся, целуйся: Милан вернул в моду сексуальные губы
Ажар Сафинова открыла в Милане концептуальный бутик Aere' Store
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров создал инсталляцию для Hennessy
"Матильду" Алексея Учителя покажут в Казахстане
Скончался основатель Playboy Хью Хефнер
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Must see: Прямая трансляция шоу Hermès из Парижа
Безумные кроксы и платья с долларами – самые странные вещи в коллекции Balenciaga
Почему главная героиня фильма "АССА" – идеальная девушка Céline
Первый опыт Клэр Уэйт Келлер в Givenchy
Снять кино за 65 долларов: в Алматы пройдет фестиваль малобюджетных фильмов
Первый опыт Клэр Уэйт Келлер в Givenchy
Загрузить еще
Оставьте комментарий