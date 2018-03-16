Вернисаж Кенжебая Дуйсенбаева и новая жизнь алматинской Esentai Gallery

Esentai Gallery – один из первых казахстанских арт-проектов, в основе которого лежит взаимовыгодное сотрудничество искусства и бизнеса. Инициатива Capital Partners родилась в 2015 году и выросла в институцию, без которой невозможно представить культурный ландшафт Алматы. Персональные и групповые выставки, казахстанские и европейские художники, фотография и мода – за три года здесь произошло множество важных для города событий.

15 марта в истории галереи наступил новый этап – шефство над ней взяла организация Art Future в лице выпускницы института Sotheby's Тогжан Сакбаевой. В начале своей деятельности Art Future заявляли, что будут работать с молодыми художниками, активно развивать диджитал-арт, проводить паблик-токи и образовательные программы в попытке избавить искусство от элитарности. Все планы Art Future сохраняются и будут реализовываться на площадке Esentai Gallery.

Натюрморт (2017)

"Открыла" обновленную Esentai Gallery выставка Кенжебая Дуйсенбаева Colors Explosion. Дуйсенбаев – мэтр казахстанской живописи, член Союза художников Казахстана, лауреат многочисленных премий. Его работы представлены в музее им. Кастеева, Третьяковской галерее, Государственном музее народов Востока в Москве, Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Айтиева, а также во многих частных коллекциях Казахстана, России, США, Германии и Франции. Начавший работать в 60–70-х годах прошлого века Кенжебай Дуйсенбаев был одним из революционеров той эпохи. В то время, когда главенствующим жанром оставался социалистический реализм, художник предпочитал развивать свой почерк. Над этой серией он работал последние пять лет, в общем вышло более 30 работ. Все произведения – детальное исследование колористики, света, форм и их взаимодействия. Сюжеты и детализация уходят на задний план, отдавая первенство цветоформам. Радужную светлую палитру Дуйсенбаев начал использовать только в 2000-х годах, до этого в его работах превалировали темные оттенки, схожие с настроениями в обществе. "Пуризм и лаконичность цветового решения – о простой сути вещей, внезапно открывшейся художнику", – пишет искусствовед Баян Барманкулова.

"Тандыр №2" (2015)

"Мы работаем с новыми медиа, и нам сейчас очень важно понять, что такое актуальное современное искусство. И это можно сделать при помощи, казалось бы, классического вида искусства – живописи. Она никуда не делась из дискурса современного искусства, это жанр, который по-прежнему вызывает дискуссии и споры, затрагивает важные социальные темы. Также нам важно не забывать о зрителе, для которого живопись является ключевым образом для понимания. Она – начало", – рассказывает Тогжан Сакбаева.

"Голые люди" (2010–2016)

"Фикус" (2017)

"Девочка" (2017)

"Отдыхающий" (2014)

Натюрморт, "Подсолнух" (2014)

Кенжебай Дуйсенбаев, Тогжан Сакбаева