В Мельбурне появилась самая большая в мире инсталляция

В Мельбурне в Национальной галерее Виктории открылась международная Триеннале современного искусства. До 18 апреля 2018 года здесь будут выставлены работы художников, архитекторов, скульпторов, дизайнеров из 32 стран. Но самой заметной и необычной уже сейчас называют инсталляцию австралийского скульптора Рона Мьюека, известного своими гипернатуралистичными работами.

Мьюек создал для Триеннале самую большую на сегодняшний день инсталляцию. Mass представляет собой груду из ста черепов, изготовленных из стекловолокна и полимерной глины высотой один метр. Объекты размещены в залах классической живописи XVII и XVIII веков. Место расположения ее выбрали не рандомно – по словам скульптора и кураторов Триеннале, череп – один из самых мощных визуальных символов в культуре. Так было всегда – в древности, средние века и сегодня. Чтобы подчеркнуть эту связь, работу было решено поместить в зал с классическими полотнами. Инсталляция Мьюека – исследование смертности и мрачной реальности, а сотня черепов является отсылкой к массовым человеческим останкам в катакомбах Парижа.