В Алматы запустился сайт о современных казахстанских художниках

27 июня в Алматы прошел запуск первой казахстанской онлайн-платформы Qazart, где представлены работы современных казахстанских художников. Это открытый ресурс, который поможет кураторам, коллекционерам и активистам познакомиться с культурной ситуацией нашего региона через портфолио, публикации и архивные материалы художников из Казахстана. Проект создавался при поддержке "Евразийского культурного альянса".

Идея коллекционирования и архивации работ современных казахстанских художников давно обсуждается. За последние 30 лет в стране не появилось централизированной институции, которая бы занималась упорядочиванием и отслеживанием истории казахстанского совриска. В то же время в стране возникло множество частных галерей и организаций, которые содействуют его развитию. Но пока эта работа происходила хаотично. Собрать работы казахстанских художников под одной крышей, упорядочить их, а также дать желающим возможность приобрести их - вот главные цели Qazart.

"Мне посчаcтливилось жить и работать на две страны. С 2011 я летаю по несколько раз в год между Казахстаном и Нью-Йорком. В США вопрос "откуда ты" - второй после "как тебя зовут". Когда собеседник узнаёт, что я из Казахстана, начинается долгий и, как правило, интересный разговор о найшей айдентике, истории, языках и современном искусстве. Разговариваю я, в основном, о нем с людьми из этой среды, будь то куратор, коллекционер или галерист. Сразу после появляется естественное желание поделиться произведениями того или иного художника. Ты берешь визитку, начинаешь искать на лэптопе файлы, которые нужно собрать заново, CV, биографии - все это требует постоянной обработки и внимания, потому что отправлять хаос не хочется, а время - это золото. Поэтому уже давно хотелось сложить эту информацию в одном месте, чтобы коллеги и, в целом, любой интересующийся человек могли бы быстро и без сложностей окунуться в нашу культурную ситуацию и чтобы все это делалось с легкостью. Я хочу чтобы Qazart стал точкой сборки, местом, куда разные люди приходят для решения разных задач. Я не рассматриваю это как исключительно коммерческий продукт, либо исключительно образовательный. Это синергия академического интереса международных коллег к казахстанскому современному искусству с возможностью приобретать отдельные произведения в частные и общественные коллекции" - рассказал инициатор и управляющий проекта Владислав Слудский.

Все работы проходят определенный кураторский надзор перед тем как попадают на сайт, но в то же время, по словам куратора, целью сайта было предоставить одинаковые возможности для художников разных поколений и бэкграунда. Платформа также будет культивировать идею патронажа и коллекционирования, так как искусство Казахстана и Центральной Азии сегодня также значимо как китайский авангард, современное африканское искусство или искуство Латинской Америки.