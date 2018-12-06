В Esentai Gallery открывается выставка художника-абстракциониста Эйгирдаса Сцинскаса

С 7 декабря по 7 января в галерее Esentai Gallery пройдет выставка литовского художника Эйгирдаса Сцинскаса Deep Sea.

Эйгирдас Сцинскас - абстракционист, который живет и работает в Вильнюсе, его работы представлены в частных галереях по всему миру, в том числе Saatchi Art и Artsy. "Я работаю с картинами чрезвычайно физически: каждая работа имеет несколько слоев мазков, прорисованный цвет и переработанные изображения. Все работы созданы из потребности и желания увидеть картину, которая удовлетворяет меня лично как художника", - рассказывает Эйгирдас о своих работах. Выставка Deep Sea была вдохновлена поездкой в Африку. Погружение в океан, дикие нетронутые пляж, походы в тропические джунгли - все это отражено в работах Сцинскаса. Сами картины были созданы в студии.

Работы художника уже выставлялись в Алматы на Art Future gallery в марте этого года. В этот раз посетителям будет также представлена возможность купить работы литовского художника. В среднем его работы оцениваются с $300 до $6000. Вход в галерею свободный. Esentai Gallery работает без выходных с 10:00 до 22:00.