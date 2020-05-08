Уорхол, \"Ночной дозор\" и нейросети: онлайн-выставки, которые нужно посмотреть

С наступлением карантина многие музеи начали срочно переводить свои архивы в онлайн. Кому-то это удалось быстрее, кто-то оцифровал лишь часть произведений. В любом случае, пока что это напоминает лишь набор картинок, которые можно пересмотреть. Такой диджитал-опыт знакомства с искусством никак не может заменить живого посещения. Хотя в большинстве стран Европы музеи и галереи будут возвращаться к жизни уже в конце мая, полеты между странами все еще под вопросом. Поэтому мы решили отобрать несколько выставок, которые были сделаны и адаптированы специально для онлайн погружения.

1 Энди Уорхол в Tate Modern

Эта крупная ретроспектива - первая выставка Уорхола в Tate Modern за почти 20 лет. Помимо его культовых поп-образов Мэрилин Монро, банки Coca-Cola и суповых банок Campbell's, выставка включает в себя работы, никогда ранее не показывавшиеся в Великобритании. Двадцать пять работ из серии "Леди и джентльмены" – портреты черных и латиноамериканских трансвеститов и транс-женщин - представлены в Соединенном Королевстве впервые за 30 лет. Выставка открылась 12 марта и успела проработать всего несколько дней, прежде чем в Великобритании объявили режим ЧП. Организаторам экспозиции удалось быстро перенести все материалы на сайт музея, а также записать несколько видео с кураторами и видео-тур по выставке.

Строго говоря, выставкой это назвать не получается - все действие сосредоточено на одной картине, опус магнуме голландского мастера светотени Рембрандта. "Ночной дозор" считается вершиной его творчества и одним из величайших полотен в истории. Несколько лет назад Рейксмузеум начал масштабную реконструкцию картины и даже превратил это в перформанс - реставраторы работали в основном зале перед зрителями. Сейчас для картины создали отдельный сайт, где ее буквально "оживили" и разобрали на несколько разделов - можно узнать историю каждого персонажа, разобраться в игре светотени, понять, как выглядела картина раньше, что произошло с ней во время реставрации и многое другое. Есть отдельная вкладка и для детей.

Есть в нашем списке и небольшое исключение - это виртуальный тур по музею "Гараж". Российский центр современного искусства успешнее всего справился с диджитализацией пространства. На сайте можно найти интерактивную карту, которая ведет в разные комнаты залы музея. В одном из них - экспозиция «Прохожий» группы Atelier E.B., в другом - аудиоперформанс Андрея Монастырского, также можно выбрать подходящий для себя плей-лист — "Самоизоляция" или "Для продолжительного лежания в кровати" (так он и называется). Особенно ностальгирующие могут даже выбрать музыку из кафетерия.

4 Выставки по четвергам в MoMA

Интереснее всего поступили в МоМА - Нью-йорский музей современного искусства организует виртуальные экскурсии по отдельным выставкам каждый четверг. Позже их можно посмотреть в записи, но прямой эфир дает ощущение присутствия, так как кураторам можно будет задавать вопросы. Итак, что в программе? 7 мая онлайн открывается знаменитый скульптурный сад, 14 мая - экскурсия по органическим скульптурам Нери Оксмана, а 21 - полное погружение в историю и создание "Звездной ночи", самого известного произведения Винсента ван Гога. 28 мая в МоМА чествуют современное латиноамериканское искусство.

5 Ярмарка Frieze New York

Первой из крупных арт-ярмарок на карантинные каникулы отправилась Hong Kong Basel, они же и придумали выставлять лоты онлайн. Их примеру последовали другие крупные игроки рынка. 8 мая стартует ярмарка Frieze New York - с помощью технологии Viewing Room. Работы прославленных и начинающих художников представят более 200 галерей. Среди гостей можно будет увидеть Ай Вэйвэя, который проведет публичную дискуссию (онлайн, конечно) с представителем организации Human Rights Watch, а на самом сайте уже можно найти подборку любимых произведений и художников от недавно назначенного ко-креативного директора Prada Рафа Симонса.

6 Нейросетевая галерея Яндекса

Нейросети сегодня - ньюсмейкеры не меньше политиков и звезд. Каждую неделю можно услышать о новом изобетении, сделанном при помощи самообучающейся программы. Поэтому нейросети-художники были лишь вопросом времени. Их уже оценили в Christie's - не так давно на аукционе была продана первая работа, созданная нейросетью, ее оценили в 10 000 долларов. Свою нейросетевую галерею создал и Яндекс. Нейронная сеть StyleGAN2 изначально создавалась для того, чтобы генерировать лица, неотличимые от настоящих. В качестве эксперимента ее обучили на картинах, относящихся к разным течениям в живописи: абстракционизму, кубизму, сюрреализму, экспрессионизму и так далее. В результате она научилась создавать новые уникальные изображения в разных стилях. Куратором этой галереи стала другая нейронная сеть - она работает в Яндекс.Картинках и отвечает за поиск изображений по словам. Для экспозиции она отобрала те работы, что лучше всего иллюстрируют разные слова, относящиеся к четырем темам: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение». Картины можно купить.

7 Cybernomadism

Мы уже рассказывали о выставке казахстанских художников Cybernomadism, организованной IADA. Экспозиция представлена в виде капсулы времени в цифровом пространстве. По замыслу куратора Анвара Мусрепова, художники отправляют послание в будущее из настоящего, находясь на карантине, гадая, каким будет мир после коронавирусной инфекции. Посмотреть все работы проекта можно будет тут.