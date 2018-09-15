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Культура / Искусство

“Нам всем становится классно в этом городе": открытие центра современной культуры "Целинный"

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Текст: Buro247.kz

Вчера в Алматы прошло долгожданное открытые центра современной культуры "Целинный". Центр, расположенный в историческом здании бывшего кинотеатра, открылся масштабной выставкой об архитектуре Алма-Аты 60-80-х годов "Начало". Пожалуй, это первое крупнейшее, профессиональное, сделанное с любовью архитектурное исследование города за всю его историю. В ней собраны детали о знаковых архитектурных объектах города и людях, которые их создали. Что узнают те, кто попадет на выставку? Что у города есть свой уникальный архитектурный код, почерк. Да, нам есть чем гордиться. И к большому счастью, многие из архитектурных объектов остались живы. Вот они – вокруг нас, свидетели эпохи, созданные людьми. И их имена важно знать. В подготовке выставки принимал участие российский Музей современного искусства Garage. "Я искренне всех нас поздравляю с этим праздником. Нам всем становится классно в этом городе. И теперь есть смысл приезжать сюда за современной культурой", - заявил на пресс-конференции директор Garage Антон Белов.

С сегодняшнего дня выставка "Начало" открыта для всех желающих. Кроме этого, на протяжении нескольких дней в "Целинном" будут проходить лекции и открытые дискуссии об архитектуре Алма-Аты, современных институциях и кино, как инструменте исследования архитектуры. С сегодняшнего дня в центре современной культуры можно приобрести справочник-путеводитель "Алма-Ата: архитектура советского модернизма 1955-1991".

Все активности в "Целинном" продлятся до ноября этого года. Потом центр современной культуры закроют для проведения полной реконструкции. 

 

 

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