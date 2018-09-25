Театральные премьеры осени в Алматы

ARTиШОК "Гамлет"

20 октября

После трагических летних событий театр ARTиШОК, как и многие из нас, задался извечным гамлетовским вопросом: "Быть или не быть?". Ответов пока нет, но решение о том, что каждый будет делать дальше, принято. А именно: менять себя и систему, выстраивать диалог, оставаться здесь, делая вид, что ничего не происходит, или покидать страну. Чтобы найти себя в обществе и помочь зрителям в поиске своих ответов, в конце октября АRТиШОК поставит спектакль по одноимённой пьесе Шекспира. Что останется после нас, где будут жить наши дети, кто мы? И неважно какие у нас роли: могильщики или актеры, короли или принцы, люмпены или власть имущие, интеллектуальная элита или воры в законе – все мы либо "квинтэссенция праха", либо "венец мироздания". И все стоим на пороге "серьёзных потрясений".

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ARTиШОК "Ночной риддинг"

3 октября

В октябре в ARTиШОКе состоится неделя польского современного театра. В рамках этой недели на сцене театра покажут "театральное роуд-муви" – читку культовой трагикомедийной пьесы драматурга, писателя и романиста Дороты Масловской "Ночной риддинг". За трёпом героев скрывается объёмное авторское высказывание. Не только о современной Польше, но и обо всём мире, катящемся в тартарары.

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Театр драмы им. Ауэзова "Песок надежды"

27 сентября

Танцевальный спектакль по мотивам прозы Марии Фарисы, который объединяет истории нескольких людей. Каждая история – как путешествие по волнам воображения к собственным мечтам. Не только в далёкую страну, но и в жизнь, во внутренний мир героя. Жизнь для этих людей – путешествие, ни один миг которого упустить нельзя. Воплотили их на сцене Разия Хасанова и хореограф Никита Горбунов.

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Театр им. Лермонтова "Зовите меня Джордж"

9 октября

Спектакль о жизни гениального композитора, пианиста и первого американского классика Джорджа Гершвина. Работает над спектаклем невероятная команда в лице основательницы и худрука театра ARTиШОК Галины Пьяновой, легенды казахстанского джаза Ирэн Аравиной, актеров и звезд спектакля "Счастливые поют" Чингиза Капина и Айсулу Азимбаевой, актера Евгения Жуманова. Зрителей ждёт увлекательное театральное действо, живое музыкальное сопровождение, классика мирового джаза, хореография с элементами "Бродвея", встреча с творчеством великих Армстронга, Фицджеральд, Рахманинова.

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