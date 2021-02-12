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\"Скачать искусство бесплатно\": музеи с открытыми онлайн-архивами

Культура | Искусство

"Скачать искусство бесплатно": музеи с открытыми онлайн-архивами

Текст: Илья Юн


Высокое искусство – как непреодолимая стена. Речь не столько о снобском закрытом обществе или сложностях обретения знаний. Иногда на искусство трудно даже просто посмотреть. Музеи находятся далеко, билеты стоят дорого, и даже если удалось попасть в какой-нибудь Guggenheim,  очереди могут отбить всякое желание. В помощь – интернет. Музейные институции создают онлайн-архивы своих коллекций, и многие из них находятся в открытом доступе. Отдельные галереи позволяют скачать сканы и принты предметов искусства абсолютно бесплатно. Мы выбрали пять галерей, практикующих такой подход:

"Скачать искусство бесплатно": музеи с открытыми онлайн-архивами (фото 1)

National Gallery of Art

На сайте этой галереи искусств хранится один из самых крупных открытых архивов. Сейчас можно скачать более чем 54000 работ. Разделены они по национальной принадлежности, времени, стилю и даже процессу фотографирования работы. Это тот редкий случай, когда фото египетского портрета на дереве, датируемого вторым веком, можно найти в настолько высоком разрешении, что видно потрескавшуюся краску.

"Скачать искусство бесплатно": музеи с открытыми онлайн-архивами (фото 2)

MET Museum

Всего в "Метрополитене" хранится порядка двух миллионов работ. Очевидно, что увидеть всё это "живьём" не получится. Исключение – жители Нью-Йорка, они посещают музей бесплатно (остальные платят по 25$). Здесь собрано искусство – от античности до сегодняшнего дня, без упора на какой-то отдельный его вид. Даже в онлайн-архиве можно отыскать фотографии изделий из бусин, цепей или костей.

"Скачать искусство бесплатно": музеи с открытыми онлайн-архивами (фото 3)

Rijks

"Рейксмюсеум" не пользуется такой популярностью, как "старшие" собратья (хотя он входит в двадцатку самых посещаемых). Однако его коллекция ничем не хуже. Главная работа – "Ночной дозор" Рембрандта. На сайте можно также найти сканы других работ художника в высоком разрешении.

"Скачать искусство бесплатно": музеи с открытыми онлайн-архивами (фото 4)

SMK

В Датском государственном музее искусств хранится более 30000 изображений предметов искусства с пометкой 'public domain' (общественное достояние). Это значит, что они принадлежат и вам тоже. Качество изображений варьируется, однако сотрудники музея трудятся каждый день, чтобы заменить изображения с низким разрешением на более качественные.

"Скачать искусство бесплатно": музеи с открытыми онлайн-архивами (фото 5)

LACMA

В "Лакме" хранится более 142000 объектов, коллекция охватывает 6000 лет развития человечества. Главная задача галереи – выставить и интерпретировать искусство с необычной точки зрения. Онлайн-материалы – один из способов решения этой задачи. Именно поэтому при скачивании работ, доступных публично, у пользователя есть выбор: скачать их в формате JPEG или TIFF для печати.

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