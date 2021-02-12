\"Скачать искусство бесплатно\": музеи с открытыми онлайн-архивами

Высокое искусство – как непреодолимая стена. Речь не столько о снобском закрытом обществе или сложностях обретения знаний. Иногда на искусство трудно даже просто посмотреть. Музеи находятся далеко, билеты стоят дорого, и даже если удалось попасть в какой-нибудь Guggenheim, очереди могут отбить всякое желание. В помощь – интернет. Музейные институции создают онлайн-архивы своих коллекций, и многие из них находятся в открытом доступе. Отдельные галереи позволяют скачать сканы и принты предметов искусства абсолютно бесплатно. Мы выбрали пять галерей, практикующих такой подход:

На сайте этой галереи искусств хранится один из самых крупных открытых архивов. Сейчас можно скачать более чем 54000 работ. Разделены они по национальной принадлежности, времени, стилю и даже процессу фотографирования работы. Это тот редкий случай, когда фото египетского портрета на дереве, датируемого вторым веком, можно найти в настолько высоком разрешении, что видно потрескавшуюся краску.

Всего в "Метрополитене" хранится порядка двух миллионов работ. Очевидно, что увидеть всё это "живьём" не получится. Исключение – жители Нью-Йорка, они посещают музей бесплатно (остальные платят по 25$). Здесь собрано искусство – от античности до сегодняшнего дня, без упора на какой-то отдельный его вид. Даже в онлайн-архиве можно отыскать фотографии изделий из бусин, цепей или костей.

"Рейксмюсеум" не пользуется такой популярностью, как "старшие" собратья (хотя он входит в двадцатку самых посещаемых). Однако его коллекция ничем не хуже. Главная работа – "Ночной дозор" Рембрандта. На сайте можно также найти сканы других работ художника в высоком разрешении.

В Датском государственном музее искусств хранится более 30000 изображений предметов искусства с пометкой 'public domain' (общественное достояние). Это значит, что они принадлежат и вам тоже. Качество изображений варьируется, однако сотрудники музея трудятся каждый день, чтобы заменить изображения с низким разрешением на более качественные.

В "Лакме" хранится более 142000 объектов, коллекция охватывает 6000 лет развития человечества. Главная задача галереи – выставить и интерпретировать искусство с необычной точки зрения. Онлайн-материалы – один из способов решения этой задачи. Именно поэтому при скачивании работ, доступных публично, у пользователя есть выбор: скачать их в формате JPEG или TIFF для печати.