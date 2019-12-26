Щелкунчик – главный символ Рождества: что мы знаем о самом известном классическом балете?

Сложно представить более рождественскую историю, чем "Щелкунчик" – из года в год на каждой сцене любого большого города – от Ханоя до Мехико – можно увидеть балетную постановку по мотивам этой сказки. Мы решили вспомнить историю этого балета, а также узнать, кто ещё обращался за вдохновением к бессмертному произведению Петра Чайковского и Мариуса Петипа.

The Nutcracker: The Original, 1853, Edition With Illustrations

История "Щелкунчика"

В 1816 году немецкий писатель Эрнст Теодор Гофман публикует сказку-повесть "Щелкунчик и Мышиный король", в которой рассказывает историю девочки Мари, отправившейся в Сочельник в волшебную страну, где оживают все рождественские игрушки, в том числе её новогодний подарок – Щелкунчик. "Отцом" же настоящего щелкунчика считается столяр Фридрих Фюхтнер – именно он выстругал щелкунчика в том виде, в котором мы знаем его сегодня. Именно с этой модели началось серийное производство, которое действует до сих пор.

В 1844 году сказку адаптирует Александр Дюма-отец, переписывая более мрачный конец, после чего она приобретает мировую популярность. В 1892 году директор Русского Императорского театра заказывает балет по её мотивам Петру Чайковскому, надеясь, что "Щелкунчик" повторит успех "Спящей красавицы". Хореографию создают звездный балетмейстер тех времен Мариус Петипа и его ассистент Лев Иванов. Впрочем, постановка успеха не имела, более того, критики разнесли спектакль в пух и прах. "Постановку "Щелкунчика" ни в коем случае нельзя назвать балетом. Она не удовлетворяет даже одному из требований, предъявляемых к балету", – писали газеты. Международная слава и любовь придет к "Щелкунчику" только спустя 70 лет.

The "Nutcracker" ballet, New York City Center, 1954 Poster for when George Balanchine first staged "The Nutcracker" in 1954

"Щелкунчик" в балете

Композитор писал музыку под чутким руководством Мариуса Петипа – балетмейстер четко прописал Петру Ильичу последовательность актов. Премьера балета прошла в Мариинском театре в 1892 году одновременно с одноактной оперой Чайковского "Иоланта". В письме к другу Чайковский написал: "Опера доставляла удовольствие, а балет – нет; и в самом деле, несмотря на всю пышность, это оказалось довольно скучно". К своему творению он отнесся пренебрежительно, описывая его как "бесконечно худший, по сравнению со "Спящей красавицей".

В 1954 году за постановку балета берется Джордж Баланчин, однако до этого происходят разовые постановки в разных вариантах, которые так и не возымеют особенного успеха. Но работа Баланчина для New York City Ballet станет максимально приближенной к оригинальной постановке, что, возможно, и станет причиной успеха. "Я предпочел обратиться к "Щелкунчику", с которым американская публика недостаточно знакома. Я вернулся к первоначальной партитуре, восстановил сделанные сокращения и в развитии рассказа предпочел использовать оригинальную историю Эрнста Гофмана, хотя и сохранил очертания танцев, как они были даны в Мариинском театре", – писал балетмейстер. С тех пор "Щелкунчик" становится частью программы множества театров американских и канадских городов, а вслед за ними – и по всему миру.

В 1990 году американский танцор и хореограф Марк Моррис начинает работу над The Hard Nut – "Щелкунчиком" в современной интерпретации. Он черпает вдохновение у художника-комика Чарльза Бернса, чьи произведения сосредоточены на концепциях вины, детства, подростковой сексуальности и острых, ностальгических изображениях послевоенной Америки.

Marion Cotillard & The Nutcracker by Tim Walker Marion Cotillard & The Nutcracker by Tim Walker Dolce and Gabbana AW 2016/17

"Щелкунчик" и мода

"Щелкунчик" – это не только знакомые мелодии, но и всегда узнаваемый визуальный образ. Красный мундир с эполетами, воздушная пачка Феи Драже, синий костюм Мышиного короля – все эти образы остаются в памяти. Референсы к ним регулярно появляются в коллекциях – это и Dolce & Gabbana, и Balmain (для креативного директора марки Оливье Рустена двубортные пиджаки – один из ключевых предметов любой коллекции), и Dior. Также сказочная постановка – один из любимых образов фотографа-фантазера Тима Уокера. К ней он регулярно обращается в своих съемках, где история "Щелкунчика" воплощается в разных интерпретациях. Логично, что "Щелкунчик" особенно дорог сердцу российских дизайнеров. Свои коллекции ему посвящала Алена Ахмадуллина и, отдаленно, Ульяна Сергеенко.

"Barbie in the Nutcracker", 2001 "The Nutcracker" starring Elle Fanning, 2010

"Щелкунчик" и кино

Хотя "Щелкунчик" – это самостоятельное литературное произведение, большинство экранизаций следует балетному либретто. Так, каждые несколько лет выходит киноадаптация или мультфильм, но в большей степени они рассчитаны на детскую аудиторию. Одним из крупнейших проектов нулевых годов стал мультфильм "Барби и Щелкунчик", проспонсированный компанией Mattel. Ещё один известный проект – "Щелкунчик и Мышиный король", снятый Андреем Кончаловским, с Эль Фаннинг и Джоном Туртурро в главных ролях. Последний крупный проект, посвященный сказке, вышел в прошлом году – за него взялся Disney. Главные роли исполнили Маккензи Фой, Кира Найтли, Хелен Миррен, Морган Фримен и ведущая солистка American Ballet Theatre Мисти Коупленд – одна из самых популярных балерин современности. Последняя экранизация отличается кардинально переписанным сюжетом: так, в нём появляются новые герои и новые враги. Особого внимания заслуживают костюмы – например, одно только платье Сахарной Сливы состояло более чем из 100 метров ткани.

Коллекция Barbie посвященная фильму "Щелкунчик и Четыре королевства" Новогодняя коллекция декоративной косметики от MAC Новогодняя коллекция лаков от OPI

"Щелкунчик" и реклама

"Щелкунчик" – один из самых тиражируемых рекламных образов, который идеально подходит для огромного разнообразия коллабораций. Так, свои коллекции ему посвящали бренд OPI (они выпустили специальную коллекцию лаков), Сlinique (коллекция декоративной косметики), Pandora (специальная коллекция шармов), United Colors of Benetton (коллекция детской одежды), Villeroy & Boch (специальная коллекция товаров для дома – от свечей и полотенец до настоящих орехоколов), MAC (специальная новогодняя коллекция декоративной косметики), Mattel (уже более 20 лет компания перевыпускает Барби, посвященные Щелкунчику). Например, одна из последних коллекций Barbie посвящена именно фильму "Щелкунчик и четыре королевства" – в неё вошли куклы, сделанные по подобию Киры Найтли, Маккензи Фой и Мисти Коупленд.

"Щелкунчик" стал неотъемлемой частью поп-культуры, которая не только стимулирует продажу мерчендайз-товаров, но и помогает самим театрам. Эта постановка до сих пор остается самой продаваемой. Танцевальный критик Лорен Галлахер отмечает, что в случае с балетом в Сан-Франциско, шоу дает компании каждый год около 40% выручки от продажи билетов, а автор The New York Times Дэниел Джей Уэйкин отмечает, что праздничный прогон "Щелкунчика", как правило, является финансовой основой любой американской танцевальной компании. Похожая ситуация складывается в России и в Казахстане. Билеты на "Щелкунчика" в "Большом" в период новогодних праздников будут стоить от 45 тысяч рублей. В Алматы наблюдается похожий ажиотаж: только в этом году в ГАТОБ пройдут сразу три постановки балета: одна – с местными исполнителями, другая – со звездами Большого и Михайловского театров – Кристиной Кретовой и Джулианом Маккеем.