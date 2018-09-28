Эпоха Ермека Серкебаева как путеводитель в культурную жизнь Казахстана XX века

26 сентября в арт-пространстве кинотеатра "Арман" открылась, пожалуй, самая большая на сегодняшний день мультимедийная выставка, посвященная развитию культуры Казахстана в период с 20-х по 80-е годы прошлого столетия. История музыки, оперы и балета, театра и кино показана на примере творчества легенды Казахской ССР Ермека Серкебаева. Инициатива проведения выставки принадлежит сыну Ермека – Байгали Серкебаеву и его внучкам – Камиле и Сане. В 2016 году внучки основали частный фонд поддержки культуры и искусства им. Ермека Серкебаева.

Выставка расположилась в шести залах арт-пространства "Арман". Чтобы погрузиться в нее полностью необходимо пройти все залы, в чёткой последовательности. Но перед тем, как надеть наушники (аудиогид), из которых польётся голос Байгали Серкебаева (выставку, посвященную отцу, озвучивал именно он), в нулевом зале стоит обратить внимание на письменное послание внучек Ермека Серкебаева. В нём нет описания целей и задач выставки. Это – обращение к наследникам культуры Казахстана, к неравнодушным, то есть – к нам. Девушки признаются, что изначально задумывали выставку как экскурс в жизнь и творчество своего деда. Но, отбирая материал, – дома, на балконах, в госархивах Алматы и Москвы – поняли, что всё волшебство той "золотой эпохи" было создано не одним человеком.

В развитии культуры Казахстана XX века принимала участие целая группа творческих людей. Они учились вместе, работали и гастролировали по Союзу и миру – тоже вместе, дружили. И, как оказалось, не могли всё это делать друг без друга. В качестве доказательства – масса фото и видеодокументов из музыкального училища, с концертов, репетиций и гастролей. На снимках – сам Ермек Серкебаев и его коллеги, которые за долгие годы сотрудничества стали близкими друзьями: Латыф Хамиди, Газиза и Ахмет Жубановы, Бибигуль Тулегенова, Роза Жаманова, Роза Багланова, Байгали Досымжанов и многие другие. Таланты, без которых невозможно представить культуру и искусство Казахстана того периода.