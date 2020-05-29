Для искусства, дизайна и других креативных индустрий важна правильная среда, в которой они могли бы развиваться - поэтому сегодня большинство развитых городов создают специальные городские кластеры. Такие места становятся точкой притяжения для художников, дизайнеров и многих других создателей креативных продуктов. Ведь это в свою очередь стимулирует креативную экономику. Ранее такие хабы возникали хаотично - например, все мы знаем, что в начале ХХ века холм Монмартр был точкой притяжения художников и своеобразной штаб-квартирой импрессионистов. В подобном ключе говорят о Сохо и Шоредиче в Лондоне, районе Кройцберг в Берлине, "Фабрике" в Тбилиси или "Стрелке" в Москве. Мы решили рассказать о самых интересных, но не таких известных творческих арт-пространствах по всему миру, которые сегодня привлекают не только представителей творческих профессий, но и туристов, зевак и просто желающих окунуться в культурную жизнь города.

798 Art Zone, Пекин

Как это часто бывает, крупнейшее арт-пространство Китая 198 Art Zone находится в бывшем здании военно-промышленного комплекса на окраине Пекина, где тысячи рабочих изготавливали комплектующие для вооружения и электроники. В послевоенные годы его заброшенные здания в стиле Баухауз стали убежищем для художников-авангардистов и поэтов, изгнанных Коммунистической партией. Сегодня это связующее звено мирового искусства и коммерции, где транснациональные корпорации спонсируют выставки, фестивали и модные показы в галереях, все еще украшенных маоистскими лозунгами.

Сегодня арт-зона 198 (а это действительно огромное пространство) немного потеряла флер тайны, так как бизнесы и государство быстро обнаружили потенциал места, что привело к появлению бутик-отелей и пивных баров. Но искусный подход к экспозициям и сет-дизайну позволяет создавать внутри пространства удивительные и волнующие проекты. Например, одна из самых известных и масштабных выставок Тацуо Миядзимы "Пепел к пеплу, прах к праху" прошла как раз в Центре современного искусства Улленса. Организаторам удалось создать впечатляющие световые инсталляции, которые должны были "отсчитывать каждое рождение, смерть и возрождение во Вселенной".

Этот объект - интересный случай для сегодняшнего Китая. Сегодня этот район уже рассматривается девелоперами как престижный - вокруг начинают расти роскошные жилые комплексы. С другой стороны, если в Китае и существует линия фронта между властью искусства и властью государства, то она проходит прямо через это место. Полицейские рейды несколько раз закрывали фестиваль современных фильмов, а художника-активиста Ай Вэйвэй арестовали именно здесь в 2011 году. В любом случае, несмотря на активную коммерциализацию проекта, арт-зона 198 остается одним из самых масштабных и сложных арт-спейсов в мире.

Район Эмбахадорес, Мадрид

Репутация Мадрида как города искусств была основана главным образом на работах великих умерших художников в постоянных коллекциях его "большой тройки" музеев: Прадо, Тиссен-Борнемисы и Центра искусств королевы Софии. В последнем, например, хранится та самая "Герника". Но прямо за его зданием, почти в его тени, современные художники и галеристы делают, показывают и продают новые работы - и сегодня этот район называют главной точкой притяжения всех, кого волнует современная культура Испании.

Относительно низкая арендная плата привлекла творческих людей в Лавапьес, старейший район города, где в старых многоквартирных домах на узких улицах живут семьи рабочего класса, иностранные студенты и иммигранты из Сенегала, Китая, Бангладеша и Эквадора (сам Пикассо когда-то жил здесь, будучи студентом.) Именно в этом районе Мадрида еще жив тот самый контркультурный элемент, который привлекает богему.

Марта Сервера, ключевая фигура панкистского, постфранковского художественно-музыкального движения La Movida перенесла свою галерею сюда в 2013 году. Через несколько дверей находится La Casa Encendida, неоклассическое здание банка, превращенное в культурный центр для инсталляций, концертов и мастер-классов. В нескольких кварталах отсюда бывшая табачная фабрика в Ла-Табакалере теперь отдана визуальному и исполнительскому искусству: от выставок фотографий до шумных ежемесячных турниров lucha libre. Стены домов украшены стрит-артом от художников с мировым именем. В 2018 году окрестный район Эмбахадорес был назван самым крутым районом в мире по версии Time Out. C тех пор цены на аренду неуклонно растут, о чем без обиняков сообщают надписи на стенах - “ваше уличное искусство повышает мою арендную плату.”

Район Кодбен, Копенгаген

Мясоперерабатывающий район датской столицы разделен на три отдельных сектора, окрашенных в белый, серый и коричневый цвета в зависимости от возраста и стиля зданий. Каждый из этих секторов до сих пор частично занимается разделкой и переработкой мяса, но все они были частично перепрофилированы государством в объекты для культуры и отдыха: продовольственные рынки, пабы, выставочные залы. "Коричневый" квартал напоминает атмосферу старого Нью-Йорка, чем не преминули воспользоваться самые крупные галеристы Дании - сейчас в этом районе находятся топовые галереи страны, которые активно торгуют современным датским, американским и европейским искусством. Куча баров - неотъемлемых спутников искусства - также прилагается к этому району.

В отличие от галеристов в других облагороженных постиндустриальных зонах и кварталах красных фонарей, здесь арендаторам не приходится беспокоиться о том, что их выкупят застройщики. Городское правительство Копенгагена контролирует арендную плату и защищает архитектуру наследия Кодбена. Кроме того, эта земля хранит двухсотлетний запас пролитой крови и замораживающих мясохимикатов - такой провенанс защищает район от застройки кондоминиумами и торговыми центрами.

Район Беллависта, Вальпараисо

Дом чилийского поэта Пабло Неруда La Sebastiana - настоящее произведение искусства и центр притяжения богемы района Беллависта. Спроектированный испанским архитектором Себастьяном Колладо (который планировал жить в нем) и буквально покрытый фресками, скульптурами и витражами подруги Неруды Марии Мартнер, он теперь стал национальным памятником и общественным музеем. Будучи неофициальным послом своего родного города и покровителем искусств, Неруда приглашал художников, которых он встретил в Мехико в начале 1940-х годов, поработать в Вальпараисо. Также он поощрял своих соседей выражать свои политические взгляды публично, прямо на стенах дома. После военного переворота 1973 года - Неруда умер буквально через несколько дней при подозрительных обстоятельствах - уличное искусство стало самой популярной формой протеста.

Падение режима диктатора Аугусто Пиночета дало возможность расцвести району. С тех пор его называют Museo A Cielo Abierto, или Музей под открытым небом, в нем можно найти десятки произведений уличных художников, включая таких звезд как Марио Тораль и Роберто Матту. Здесь можно встретить и нью-йоркские граффити в стиле уайлдстайл, фовистско-импрессионистские пейзажи, мифических монстров испанского эмигранта Куэллиманги и экоутопические фрески местного дуэта Un Kolor Distinto.