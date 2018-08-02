С чего начиналось казахское современное искусство? Салихитдин Айтбаев

В 1966 году в московском "Манеже" открывается "Всесоюзная выставка молодых художников", в которой принимают участие и казахстанские художники. Одним из самых крупных открытий выставки становится картина "Счастье" казахстанского живописца, графика и негласного лидера группы художников-шестидесятников Салихитдина Айтбаева. Айтбаев родился в 1938 году в Кызыл-Орде, а позже переехал в Алма-Ату, где поступил в художественное училище им. Гоголя. Закончив его, Айтбаев имел к этому времени за плечами пять лет самостоятельной работы, участвовал не только в республиканских, но и всесоюзных выставках. Среди его преподавателей значились живописцы Уке Ажиев и Молдахмет Кенбаев.

Шестидесятые считаются расцветом художественной мысли в Казахстане - "дети оттепели", как их тогда называли, отказывались от академических канонов и даже конфликтовали с предыдущим поколением художников, ориентированными на реалистичность искусства. В 1963 году бунтарей даже пытались исключить из училища по обвинениям в формализме. Главной целью они видели создание уникального национального стиля. Поэтому считается, что "Счастье" стала первой работой, обозначившей новую веху в развитии казахской живописи. "Важно подчеркнуть, что картина "открывшая" художника широкому зрителю явилась итогом не только его собственного раннего творчества. В ней сказались искания многих. В "Счастье" Айтбаева есть своего рода предел той типизации и монументальности, которая была свойственна нашему изобразительному искусству в 60-е годы. Художник нашел, разумеется, не всеобщую, но довольно точную и конкретную формулу направления, которому коренным образом были чужды инсценировочная сюжетность и мелочная натуралистическая детализация", - пишет российский художественный критик и искусствовед Вильям Мейланд.

Огромное влияние на формирование стиля художника (и всей группы шестидесятников) оказали пост-импрессионисты - в частности, мексиканцы Ривера и Сикейрос. Монументальность их фресок привлекала казахстанских художников своей четкостью и лаконичностью. Их композиционные решения оказались близки казахскому народному творчеству. Это сыграло свою роль и в восприятии картины "Счастье". Айтбаева обвинили в плакатности. По мнению критиков, картина имела слишком обобщенный смысл, в то время как соцреализм требовал сюжетности и драматичности. Впрочем, критика не помешала художнику и дальше развивать собственный почерк. "Творчество Салихитдина Айтбаева развивалось достаточно последовательно. Между его ранними вещами - "Отдых чабанов" 1962 г. и "Счастье" 1966 г. - и произведениями самых последних лет существует прочная генетическая связь, свидетельствующая о естественности его развития. В поздних его работах вроде "Молодые казахи" отчетливо проявилась единая и несомненно программная для художника поэтика слияния человека и природы" - рассказывает Вильям Мейланд.

Любимыми жанрами художника считались портреты, пейзажы и зарисовки сцен сельской жизни. "Мальчик с верблюжонком", "Встреча пастуха", "Целина. За обедом", "Мать" стали ярким примером его привязанности. Портреты более реалистичны: "Портрет сестры Курлан", "Женщина в красном", портрет известного писателя и журналиста Ануара Алимжанова. Помимо живописи Айтбаев также занимался иллюстрацией и сотрудничал с прославленными казахстанскими литераторами. Он оформлял сборник стихов Олжаса Сулейменова "Глиняная книга", "Солнечные ночи", "Год Обезьяны", трехтомное издание "Казахских народных сказок" и другие.

"На групповой выставке молодых художников из Казахстана в Москве в 1976 году, где вместе с Салихитдином Айтбаевым свои работы представили живописец Бахтияр Табиев, график Макум Кисамединов, скульпторы Досмагамбетов и Рахманов, можно было наблюдать, сколь общей для них является проблема выработки собственного художественного языка. Каждый так или иначе испытывал на себе искус чужой манеры и с разной степенью органичности продолжает преодолевать его в своем творчестве. Однако выставка подтвердила способность художников к дальнейшему развитию и созданию высокохудожественных самостоятельных произведений" - пишет Мейланд.

И хотя уникальный почерк и отличительные черты этого поколения художников, графиков и скульпторов формировались на протяжение нескольких десятилетий, именно они заложили основы казахского художественного стиля. "Искусство существует по ломанной кривой, как, собственно, и само общество. Бывают моменты затишья, бывают взрывы. Одной их таких вершин, я считаю, были шестидесятники. Они стали первыми художниками, которые отказались ехать в московские университеты и училища и сказали, что они попробуют на месте создать язык казахской живописи. Это был очень интересный эксперимент, который, однако, был основан на достижениях итальянского футуризма. В частности на них повлиял итальянский живописец и график Ренато Гуттузо, почетный член Академии художеств СССР, который в то время бывал в Алма-Ате. И Айтбаев, как лидер этой художественный группы, стал основоположником", - комментирует искусствовед Валерия Ибраева.