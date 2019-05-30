Киберфеминизм, духовность и деколонизация: новая выставка Aspan Gallery

Два раза в год Aspan Gallery приглашает международного (но не западного) художника для сотрудничества с казахстанскими коллегами. Вместе они размышляют на общую тему, представляя свое видение. Мы уже рассказывали про коллаборацию Ербосына Мельдибекова и Вадима Фишкина и Саида Атабекова с Абдулой Конате. В этот раз в Алматы по приглашению галереи приехала художница из Французской Гвианы Табита Резэйр. Компанию ей составили молодые казахстанские художники Анвар Мусрепов и Назира Каримова. Плодом их сотрудничества стала выставка Real Deal - исследование духовности, феминизма и колониального вопроса в эпоху интернета.

Табита родилась в Париже, но сейчас работает в Кайенне, административном центре Французской Гвианы. Лучше всего ее характеризует словосочетание "диджитал-шаман" - так, в своих работах девушка сочетает духовные практики народов Африки, современные технологии и мем-культуру. В Алматы она привезла свой перформанс, в котором предлагала зрителям "цифровое очищение", задействуя при этом силу четырех стихий и заранее сделанные аудиозаписи. Органические, технологические и духовные формы гармонируют в этой церемониальной медитации. Еще одна ее работа - видео "Благословения Хотеп", в котором Рэйзер выказывает свое уважение тому, что она называет "духовным началом черной женственности". Через нее художница стремится восстановить изначальную силу слова 'hotep', заимствованное из языков банту и древнего Египта и означающее "пребывать в мире". Сегодня в мем-культуре это слово обрело значение как "проблемная категория темнокожих мужчин".

Для выставки Анвар Мусрепов и Назира Каримова создали серию картин "Webcam Painting" и видео "1001 ночь онлайн", в которых не только встает вопрос о том, как женщины становятся объектами и используются мужчинами , но и о том, как технологии способствуют этому процессу. На картинах изображены обнаженные женские фигуры, полученные из изображений на вебку. Художники зарегистрировались на сайте, который позволяет связываться с девушками и наблюдать за ними. За определенную плату девушки станут выполнять указания. Анвар и Назира попросили девушек принять позы обнаженных женщин с картин эпохи Ренессанса и сделали их фото, которые позже срисовали. Для видео Каримова сама зарегистрироваласьна сайте. Но вместо выполнения указаний она вслух читает тексты вроде "Манифеста киборга" Донны Харауэй. Таким образом, художница разрушает "систему", где мужчина отдает указания, а женщина подчиняется.

"Я видела наброски проекта Анвара и Назиры, и позже предложила им сделать совместный проект с зарубежным художником. Они предложили кандидатуру Табиты. Она с радостью согласилась - она давно хотела посетить Казахстан, познакомиться с местными духовными практиками. Эта выставка - взгляд художников с разных концов земли на вопросы духовности, медиа, киберфеминизма и деколонизации" - рассказывает куратор выставки Меруерт Калиева.

Выставка продлится до 28 июля по адресу: пр. аль-Фараби, 140а, пространство Expo Villa