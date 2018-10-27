Пятеро в одном тракторе, не считая искусства

Коллаж – важное понятие не только для искусства авангарда, но и для всей постмодернистской философии, а значит и для понимания современной действительности в целом. Коллаж – это соединение разрозненных частей в единое полотно восприятия. Коллаж – это лучший способ восприятия творчества знаменитой казахстанской арт-группы "Кызыл трактор". Каждый из участников группы (Молдакул Нарымбетов, Виталий Симаков, Саид Атабеков, Смаил Баялиев и Арыстанбек Шалбаев) представляет собой самодостаточную творческую единицу с самобытным художественным языком, но всем им важно позиционировать себя как коллектив авторов. Им важно говорить об одном, но своим собственным голосом, выражая свой собственный взгляд, но в то же время важно, чтобы зритель воспринимал все грани одного явления как в калейдоскопе, с разных ракурсов.

На протяжении последних 25 лет художники стараются не только развивать свою самобытность в индивидуальных художественных практиках, но и вести между собой диалоги. Они представляют своё творчество как непрерывный разговор друг с другом. Стараниями кураторов – Лизы Ахмади и Владислава Слудского – свидетелем такого диалога стала американская публика. Недавно в Нью-Джерси, что в часе езды от Нью Йорка, открылась выставка "Мыслительная коллекция: рассказывая истории". Как подметила госпожа Ахмади, работа с "трактористами" заставила её вспомнить, что искусство – это не что-то застывшее и уже собранное в структурированную коллекцию музея. Искусство – это воздух, который находится в постоянном движении, и без него невозможно себе представить жизнь. Поэтому и казахстанские авторы, повинуясь природе, не хотят "застывать": они находятся в потоке созидания, они в постоянном поиске, они – это континиум. Тяга художников к непрерывному движению находит своё отражение в пристрастиях к перформативным практикам. Перед тем, как торжественно открыть выставку, "трактористы" провели обряд художественно–шаманского очищения пространства, прокатившись на огромном бубне, как на колесе, по всему центру современного искусства Mana Contemporary.

Американский куратор Лиза Ахмади назвала художников "Кызыл трактора" первыми казахстанскими коллекционерами, вышедшими за рамки привычного понимания арт-рынка, тем самым вписав выставку в контекст основанной ею Азиатской недели современного искусства 2018 (ACAW). Эту идею с воодушевлением подхватил мой коллега – молодой казахстанский куратор Владислав Слудский. Для нас, для Евразийского Культурного Альняса, творчество "Кызыл трактора" и, особенно, Молдакула Нарымбетова имеет трепетно важное значение. Именно энергия гения Нарымбетова и его способность "инфицировать" самыми безумными идеями других во многом поспособствовали успешности предприятия под названием "Фестиваль современного искусства ARTBAT FEST".

Живопись Молдакула, ушедшего от нас в 2012 году, занимает большую часть экспозиции выставки. Здесь много его работ, изображающих трансформацию казахского аула в современные мегаполисы нефтяной державы, в них – переосмысление независимого и суверенного статуса. Молдакул пронизывает и вдохновляет своими энергиями всю выставку. Мы видим его след в работах Саида Атабекова, представляющих нам Чингисхана как завоевателя Космоса, и в созерцательных натюрмортах Виталия Симакова. Работа "Голова лошади" Смаила Баялиева приглашает нас заглянуть в мысли "трактористов", где много отдано воспоминаниям событий совместной истории художников.

В унисон творениям Молдакула звучат работы Саида Атабекова с размышлениями о соотношении национального и капиталистического. Однажды, лет пять назад, исследуя развалы алматинской барахолки, я встретила уникальный экземпляр – кесе с логотипом CHANEL. Так искусство встречается с реальностью. Сёдла с логотипами того же CHANEL – это одна из работ Атабекова, также представленная на выставке. Художник много работает с темой традиционного развлечения кочевников – кокпар. Так, чайная комната – один из залов выставки, разместившийся в трех локациях на первом и третьем этажах американского арт-центра, позволяет посмотреть видеоарт об этом казахском национальном виде спорта. Зрители, следуя традиции, располагаются на корпешках, пьют чай из пиал с национальным орнаментом.

Выставка в одном из залов бывшей сигаретной фабрики, а ныне большого центра современного искусства – Mana Contemporary, представляет собой ретроспективу арт-коллектива. И сложно передать все её смыслы в одной статье, поэтому призываю вас погрузиться в мир "Красного трактора" самостоятельно. Экспозиция продолжает череду международных выставок казахстанского искусства под общим названием Focus Kazakhstan, проводимых при государственной поддержке. Здесь также большую роль сыграли Национальный музей РК и лично Роза Абенова – руководитель отдела современного искусства музея. Эта выставка важна не только потому, что она – одно из первых знакомств международной аудитории с современным казахстанским искусством на таком уровне, но и потому, что это своеобразное признание. Современное искусство в нашей стране не преподаётся ни в одном из высших учебных заведений, не имеет постоянной исследовательской и сберегательной институции в виде музея, но оно, всё же, выходит из тени параллельного существования с официально признанным. Искренне желаю нам всем, чтобы эта тенденция не носила временного характера, и эффект ее воздействия только приумножался.