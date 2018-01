В Алматы стартует театральный фестиваль "Откровение"

"Театр – это новый секс!" – гласил вынос на апрельской обложке журнала Interview Russia 2016 года. В Москве театральная революция продолжается последние несколько лет. Новые постановки обсуждают активнее, чем премьеры кино, а на некоторые и вовсе не достать билеты. Алматинская театральная жизнь не так насыщена – кроме одного раза в год. 1 февраля стартует V юбилейный международный фестиваль исполнительских искусств "Откровение" – единственный международный фестиваль в Казахстане, занимающийся развитием современного театра, а также поддержкой независимых театров и театральных проектов в стране.

В этом году фестиваль впервые получил тематику – "Посмотри своему страху в глаза". В казахстанской программе будут представлены 12 спектаклей, их приедут отсматривать более 20 театральных экспертов. Еще одно масштабное новвоведение – детский шоукейс Baby Theatre Program для зрителей от 0 до 10 лет. "Все спектакли в рамках программы созданы театральными специалистами и предназначены для определенного возрастного ценза детей. Каждый спектакль учитывает специфику восприятия мира ребенком в том или ином возрасте", – рассказывает основатель фестиваля Ольга Султанова. Поэтому каждая из постановок рассчитана на определенный возраст – от о до 3 лет, от 2 до 5, от 3 до 7. В образовательной программе, в рамках лабораторий, будут созданы и показаны несколько международных коллабораций – совместно с фестивалем современного искусства ArtBatFest, ансамблем современной музыки EEGERU, артистами разных театров, урбанистами и политологами города.

Для тех, кто не сможет позволить себе посетить все спектакли программы, театральный критик Ольга Малышева выбрала пятерку ключевых: "Обратите внимание на спектакли, которые еще не показывали публике в Алматы. Например, "Карагоз". Немецкого театр летом презентовал постановку в Астане, а за осень команда объехала с гастролями пять европейских столиц, но в Алматы премьеры не было до сих пор. Это пластический ридинг – спектакль чувственный, насыщенный текстом, запредельно красивый визуально.

"Евгений Онегин" столичного театра имени Горького – самая громкая премьера сезона в Астане. Над спектаклем работал один из самых востребованных молодых режиссеров Москвы – Юрий Квятковский, создатель суперхитовой хип-хоп-оперы "Копы в огне".

В международной программе мой фаворит – "Полночь" Тильмана Хекера. Это режиссер из Берлина, соратник Роберта Уилсона, имя которого само по себе уже синоним прогрессивного театра. В прошлом году Тильман на "Откровении" проводил воркшоп по работе со светом и звуком в театре, и я, отсматривая привезенные им видео, плакала от восхищения его работой.

"The Маруся" из Костромы, где пиарщица школы современного танца Маруся Сокольникова исповедуется перед публикой – это спектакль, о котором весной говорили буквально из каждого утюга. Британский "Тестостерон" – тоже must see. Причем по ощущению в зале будет не менее интересно, чем на сцене: спектакль ведет трансгендерный актер Кит Редстоун", – советует критик.

Программа фестиваля (казахстанская программа)

1 февраля

Театр "Жас Сахна", "Звериные истории" (по пьесе Д. Нигро) 18:00

Арт-убежище Bunker, "Мечта" (по пьесе Я.Пулинович) 20:30

2 февраля

Государственный театр кукол "Ана журегi" (Мамино сердце) 11:00

Театр Азамата Сатыбалды 28 theatre, "Войцек" (по пьесе Г.Бюхнера) 16:00

Театр "ARTиШОК", "Дон Кихот" (по пьесе М. Де Сервантеса), закрытая репетиция 19:00

3 февраля

Независимый театр "СВОЙ", "Верна" (по мотивам рассказа Д.Финнея) 12:00

Проект Марианны Покровской "Мой маленький Оскар" (по пьесе Э.-Э. Шмитт) 15:00

ГАРТД им. М. Горького, "Евгений Онегин" (по роману А.С. Пушкина) 18:00

Независимая театральная труппа Laboratory #316, B.O.Q. (по пьесе Ф. Дюрренматта) 22:00

4 февраля

Лаборатория StarDrama, "86" (о событиях 1986 года в Алматы) 16:00

Deutsches Theater Kasachstan, "Карагоз" (по пьесе М. Ауэзова) 17:30

Театр "БАТА", "ЕРТОСТИК GROOVE" (по мотивам древнего эпоса "Ер-Тостик") 20:00

Гостевая программа

5 февраля

Независимый театральный проект LES PLATONNES LA BANQUETTE (Франция) 19:00

6, 7 февраля

Компания "Диалог Данс", The_Marusya (постановка Александр Андрияшкин) (г. Кострома, Россия) 19:00

9 февраля

Lithuanian National Drama Theatre, Green Meadow (г. Вильнюс, Литва) 19:00

11 февраля

Театр "Ильхом", "Аэропорт" (г. Ташкент, Узбекистан) 19:00

12, 13 февраля

Rhum and Clay Company, Testosterone (г. Эдинбург, Великобритания) 19:00

14, 15 февраля

Режиссерский проект Тилмана Хекера, Midnight (г. Берлин, Германия) 19:00

Детская программа

7 февраля

"Беби-среда. Лес" 0+ (от 0 до 3 лет) 11:00, 14:00, 16:00

8 февраля

"Приключения Кисточки" 1+ (от 1 до 3 лет) 11:00, 13:00, 16:00

9 февраля

"Все подряд" 2+ (от 2 до 5 лет) 10:00, 12:00, 16:00

10 февраля

"Сказки из Маминой сумки" 3+ (от 3 до 7 лет) 10:00, 12:00

"Снежный ветер. Трогательный спектакль" 0+ (от 0 до 3 лет) 15:00, 17:00

11 февраля

"Музыка шагов" 5+ (от 5 до 10 лет) 11:00

Место проведения детских спектаклей – театральное пространство «Трансформа».

Все билеты можно приобрести на сайте "Тикетон". Цена – от 1100 тенге