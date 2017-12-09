"Права человека: 20 лет спустя": Выставка казахстанских художников в галерее Artmeken

В галерее Artmeken открылась выставка "Права человека: 20 лет спустя". В ней приняли участие десять казахстанских художников и два фотографа – Cауле Сулейменова, Куаныш Базаргалиев, Елена и Виктор Воробьевы, Ербосын Мельдибеков, Владимир Третьяков, Виктория Ли, Зоя Фалькова, Суинбике Сулейменова, Арман Саин, Мурат Дильманов, Сауле Дюсенбина, Мария Вильковиская и Руфь Дженрбекова. Экспозиция стала продолжением выставки "Права человека: Terra Incognita" в Алматы в 1997 году.

"Terra Incognita" открылась в 1997 году при поддержке фонда Сорос-Казахстан и Центра современного искусства Сороса. Идея родилась во время подготовки конкурса карикатур, рассказывает куратор Валерия Ибраева. "Во время проведения конкурса карикатур "Права человека: Мечты – реальность" фондом Сорос произошли некоторые самоидентификационные процессы. И карикатуристы, и художники больших жанров, и журналисты поняли, что в совокупности представляет собой объективный срез почти уникального в условиях современной цивилизации социума, который, как выяснилось, имеет туманное представление о правах человека. Данное словосочетание для него является совершенно абстрактным понятием. Этот каталог Terra Incognita – документальный репортаж, представляющий собой общий уровень правосознания нашего общества. Весьма примечательно, что из рисунка в рисунок этаким бродящим сюжетом кочует изображение закрытой книги под названием "Права человека". Данное издание, впрочем, как и экспозиция выставки – свидетельство необходимости того, что эта книга должна быть раскрыта, прочитана и осмыслена", – гласит каталог той выставки 1997 года. О том, что участники экспозиции имели весьма приблизительное понимание термина, наглядно рассказывает один случай. За несколько дней до начала художники решили изучить Декларацию прав человека. Найти ее в Алматы было невозможно, и на помощь пришел центральный офис ЮНЕСКО в Москве, отправив по факсу несколько страниц в Казахстан.

В списке участников звездные имена – Рустам Хальфин, Сергей Маслов, Ербосын Мельдибеков, Елена и Виктор Воробьевы. Тогда Воробьевы представили работу "Художник спит" – очень честную и прямую характеристику творческих настроений в тот период. В этом году Воробьевы приняли участие в новой выставке с работой "Мент-Арт", созданной после столкновения с правоохранительными органами Кыргызстана.

Сауле Дюсенбина создает принт, который мог бы понравиться Джорджу Оруэллу – обои для дома с изображением камеры видеонаблюдения, обыгрывая тем самым пункт декларации, в котором говорится о праве человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В 1997 году создается программа "Казахстан-2030", столица переносится в Акмолу, страна живет активной политической и экономической жизнью. Но насущной проблемой, не абстрактной, о которой не было четкого понимания, стала бедность – понятие, с которым наверняка сталкивался каждый в той или иной степени. "Тематика в основном была бедность и вот эта закрытая книга. В тот момент людей волновало многое – в том числе и достоинство, и свобода слова. Но просто не знали, что с этим делать", – говорит искусствовед и куратор Валерия Ибраева.

20 лет спустя диапазон тем стал гораздо шире. Проблемы матерей-одиночек в фотографиях Виктории Ли, насилие в видеоинсталляции Суинбике Сулейменовой, ирония по поводу свободы слова в карикатурах Мурата Дильманова, проблематика квир-сообщества в работе Марии Вильковской и Руфь Дженрбековой – и это лишь неполный список.

"Неизвестно, могут ли наши молодые процитировать все статьи Декларации прав человека, но то, что диапазон охватываемых ими проблем и внимание к человеческому достоинству в Казахстане растут – бесспорный факт. Художник проснулся", – подытоживает Валерия Ибраева.

Выставка продлится до 20 декабря.