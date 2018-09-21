Кастеев, Менлибаева и Мельдибеков в Лондоне: выставка "Постномадические горизонты"

18 сентября в бывшем здании электростанцииWapping Hydraulic Power Station открылась выставка "Постномадические горизонты" с работами казахстанских художников – от Абылхана Кастеева до Ербосына Мельдибекова. "Горизонты" – первое мероприятие в череде выставок проекта "Фокус Казахстан" и первая отдельная выставка в Великобритании, представляющая казахстанское современное искусство в период от 30-х годов до наших дней. В позапрошлом году масштабной экспозиции удостаивались казахстанские дизайнеры – с проектом City Nomads.

Кураторами стали Индира Дюсебаева-Зиябек и Алия де Тизенгаузен. Индира – соосновательница Международной ассоциации развития искусства IADA, в 2013 году она вывезла казахстанских артистов на VIENNAFAIR – одну из самых молодых арт-ярмарок Европы. Алия де Тизенгаузен – доктор наук в области искусствоведения (Courtauld Institute of Art), за плечами у нее работа с IADA, кураторство персональной выставки Рустама Хальфина в Лондоне, конференции, множество публикаций. "Наша задача – продвижение нашей культуры за рубежом, поэтому имеет смысл использовать наработанный опыт той страны, в которую мы "стучимся", чтобы быть услышанными. И наши приглашенные кураторы "включены" в свои локальные арт-процессы. Так, куратор выставки в Лондоне "Постномадические горизонты" Индира Дюсенбаева-Зиябек в 2014 году была куратором выставки известного британского скульптора Давида Бен-Цадока "Другая сторона полуночи в Национальном музее РК", – рассказывает куратор проекта "Фокус Казахстан" Роза Абенова.

Выставка "Постномадические горизонты" стала наиболее полным проектом в программе. В ней представлены работы начиная от картины Абылхана Кастеева "Вид на парк Культуры с прудом" 1937 года до инсталляций, созданных специально для выставки - например, тканевый лабиринт "Обманутые надежды или момент настоящего" Гульнур Мукажановой 2018 года. "Мы представляем историю казахстанского искусства через призму постномадического сознания, открывая таким образом череду выставок, посвященных более конкретным тематикам. Отбор проходил многослойно. Мы хотели собрать наиболее репрезентативную выставку - то есть и советский период, и развитие актуального искусства - от уже известных до еще начинающих", - рассказывают кураторы.

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Что объединяет казахстанских художников разных поколений? Тему кочевничества можно назвать ключевой для казахстанского современного искусства и культуры, и так или иначе, артисты всегда возвращаются к ней в своих работах, считая ее определяющей для локального самосознания. "Понятие "постномадизм" делает отсылку к номадическому прошлому, и на эту тему рефлексируют как художники советского периода, так и современники. Советский период способствовал окончательному искоренению кочевого образа жизни, а период глобализации, переживаемый сейчас, влияет и на сохранившуюся номадическую память - традиции и культуру. Второе слово в названии выставки определяет отход от визуальных стереотипов, ассоциируемых с нашей страной и желание анализировать работы художников в контексте переработки прошлого и настоящего", - комментирует Алия де Тизенгаузен, - "Так, например, национальные игры отражены в картине ‘Кокпар' Канафии Тельжанова 1960 года, и в видео ‘Битва за квадрат' Саида Атабекова 2009 года. Работа Тельжанова относится к периоду первого поиска национальной идентичности в казахстанском искусстве, когда социалистический реализм постепенно ослабевал и художники начали исследовать новые темы и более свободную манеру живописи. У Атабекова - четырех-экранное черно-белое видео со звуком создает у зрителя ощущение присутствия в центре бесконечной давки, олицетворяющей теперь уже состояние современного социума, где битва и соревнование за выживание становятся все более ощутимыми".

В то же время, внутри понятия "постномадизм" современные художники открывают для себя широкой спектр тем - от глобализации до национализма и от феминизма до экологии. "Все эти тематики объединены общим желанием осознать влияние истории на сложившуюся ситуацию. Как в социуме в целом, так и глубоко в индивидуальном подсознании", - объясняют кураторы.

Выставка "Постномадические горизонты" будет проходить до 16 октября в здании гидравлической электростанции XIX века. Среди работ, представленных на выставке, видеоинсталляция Алмагуль Менлибаевой "Бабочки Айша-Биби", где художница раскрывает мифологический нарратив с отсылкой на свои собственные номадические корни и шаманистские традиции народов Средней Азии. "Пик Коммунизма" Ербосына Мельдибекова есть своего рода изучение идеологических трансформаций в регионе через процесс смены имен одной из горных вершин Памира, которая была переименована шесть раз за последние 130 лет. Дуэт Галим Маданов и Зауреш Терекбай покажут на выставке инсталляцию "Трансгрессия", которая выставлялась в Центрально-Азиатском павильоне 54-ой Венецианской биеннале. "Трансгрессия" - это осмысление внезапных и фундаментальных изменений, которые произошли в казахстанском обществе. Асель Кадырханова представит свою инсталляцию "Машина". "Машина" - это память о миллионах безымянных жертв сталинских репрессий 1930х годов, но также и вопрос ответственности тех, кто подписывал приказы об арестах, о роли и месте отдельного человека в коллективном насилии.