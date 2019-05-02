От "Лебединого озера" до танцев в "Суспирии": как обстоят дела с танцем в Казахстане

Зарождение балета

Балет как явление появился в XVI веке при итальянских и французских дворах правящей элиты. Само слово baletto переводилось как "маленький бал" или же постановочные танцевальные номера, которыми открывались аристократические балы. Проще говоря, это было развлечение дворян – в первых балетах танцевали исключительно придворные, а порой даже сами правители. Так, например, короля Людовика XIV еще называли "король-солнце", потому, что он исполнял роль Солнца в балете о небесных светилах. И в последующие два века балет оставался аристократическим развлечением, к которому имели доступ единицы: билеты в театральные ложи раскупались самыми бога­тыми и знат­ными семьями, в свободную продажу билеты практически не посту­пали. Самостоятельным видом сценического искусства балет становится только в XVIII веке, когда его развитием займется Жан-Жорж Новер – именно он создал балетные формы в том виде, в котором они существуют по сей день.

Зарождение танца модерн

В общем-то, именно разрушением этих балетных форм, которые создал Новер, и занимались основоположники нового направления – танца модерн. Даже те, кто далёк от балета, наслышаны о невероятной косности и жестких законах этого танцевального жанра. Строжайшие правила, требования к телу и отданные танцу жизни (этим, в частности, прославились знаменитые русские балерины) – в какой-то момент танцовщикам становится тесно в этих рамках. Создание нового танца совпало с общими социальными изменениями – борьбой за права женщин, технологической революцией, политическими сдвигами. И примерно на рубеже XIX–ХХ веков началось движение за раскрепощение тела. Женщины избавлялись от корсетов, и в это же время Айседора Дункан творила историю на сцене. Айседору называют основоположницей и даже бабушкой современного танца, но больше всего она похожа на революцио­нер­ку в мире танца. Она сама отказалась от корсета, обуви и чулок – в жизни и на сцене, и мечтала о том, что люди в будущем станут сво­бодными, с абсолютно свободными телами. Эта идеология прослеживалась в её философии танца, в основе которой лежала "естественность" движений. Почему "естественность" – в кавычках? "Естественность" Дункан была сложной системой, которой она обучала своих учеников, и, несмотря на название, в её танце на сцене почти никогда не было места импровизации.

Поджанры модерна

Хотя Айседора первой начала танцевать босиком, основателем танца модерн называют четырех хореографов, составивших так называемую "Вели­кую четверку". Самая известная из них – Марта Грэм. Она создала собственную тех­нику, в которой танец строится по схеме "сжатия – освобождения" (contraction – release). Она открыла самую успешную труппу танца мо­дерн в XX веке и стала автором более сотни постановок. Вторая – До­рис Хам­фри – разработала основанную на принципах естествен­ной тяже­сти тела технику падения и восстановления (fall – recovery). Хамф­ри работала вместе с третьим участником "Великой четверки" – Чарльзом Вейд­ма­ном. Четвертой стала немка Ханья Хольм, разработавшая систему, в которой вни­ма­ние уделялось сво­бо­де и плав­но­сти дви­же­ний кор­пу­са. Также в историю модерна вписаны имена Джорджа Баланчина, Мерса Каннингема (работавшего в тесном сотрудничестве с Уорхолом и Раушенбергом), Пины Бауш, Матс Эка и Уильяма Форсайта. Каждый из этих хореографов создал собственный танцевальный язык, который развивается и сегодня. К слову, именно с немки Пины Бауш срисован образ роковой мадам Бланк из новой "Суспирии" Луки Гуаданиньо, а "дьявольские танцы" – не что иное, как вольная интерпретация её хореографии.

Балет в Казахстане

Становление и рост казахстанского балета пришлись на военные и послевоенные годы. В Казахстан были эвакуированы звезды русского балета, в числе которых была, например, и Галина Уланова. Первое училище было основано в 1935 году балетмейстером А. Александровым, в 1941 году правление над ним взял Александр Селезнев. В то время отношение к балету в Казахстане было неоднозначным – одежда и сами балетные движения расценивались как нечто неприличное. Понимание того, что балет – это искусство, пришло значительно позже. Всё благодаря стараниям Александра Селезнева, Галины Улановой и многих других великих танцоров, режиссеров, музыкантов, живших в Алма-Ате в годы войны и репрессий. "Подростков и детей-сирот Александр Селезнев собирал по всей республике. Он терпел прогулы и побеги своих питомцев, вытаскивал их из хулиганских компаний, словом, спасал, как мог. Тогда в Алматы выступали великолепные дирижеры Столяров и Шеффер, а знаменитый тенор Курганов, у которого учился Ермек Серкебаев, пел в нашем оперном театре! Уланова здесь не только танцевала – она ещё и преподавала", – рассказывал Булат Аюханов в интервью.

Очевидно, когда в Европе уже зарождались новые течения, в Казахстане только осваивали классические па. Сегодня современный танец в Казахстане в большинстве своём представлен несколькими частными студиями, изредка современные постановки проходят на сценах государственных театров. Самую известную студию ведут сестры Габбасовы, студия открылась ещё в 2007 году. С 1998 года функционирует труппа современного театра "Самрук", им руководит хореограф Гульнара Адамова. Уже в течение трех лет проводится фестиваль Ballet Globe – ежегодно в Алматы приезжают звезды мирового балета, классического и современного. Например, два года назад на сцене ГАТОБ выступала Диана Вишнева. О состоянии танца модерн в Казахстане мы решили узнать у экспертов в этой области.

Гульжан Туткибаева, руководитель балетной труппы ГАТОБ

"Если говорить о современной хореографии в целом, то в Казахстане она развивается на достаточно хорошем уровне. У нас есть театр современного танца "Самрук", в Астане ставятся современные постановки. Если говорить о нашем театре (ГАТОБ), то в нём превалирует классический репертуар. Но наряду с ним есть балеты и с современной хореографией. Например, постановки Бориса Эйфмана "Красная Жизель" и "Анна Каренина". У нас был кантата-балет "Кармина Бурана", и этот спектакль мы возобновим в следующем сезоне.

В нашем театре мы также хотим развивать современную хореографию. Этому пример – недавняя премьера балетов, которая прошла буквально на этих выходных, на музыку Иоганна Себастьяна Баха "Открывая Баха", и на музыку Мориса Равеля – "Болеро". Мы также будем приглашать интересных хореографов, чтобы это была совершенно другая хореография, с другим подходом, с другим хореографическим мышлением".

Дилара Шомаева, ведущая солистка театра "Астана Балет"

"В Казахстане всегда был популярен классический балет, в годы СССР вся современная хореография, пришедшая изначально с Запада, воспринималась негативно, как нечто чужеродное. Хотя сама Айседора Дункан была тепло принята большевиками в начале XX века. Но всегда были те, кто хотел делать что-то другое, к примеру, Жанат Байдаралин. Не встретив поддержки, он был вынужден иммигрировать в Америку. На сегодняшний день мы все ещё имеем состояние, когда отголоски прошлого не дают нам в полной мере идти в ногу со временем, в современной хореографии мы немного позади всего остального мира. А классический балет находится на приличном уровне, созданы новые театры в столице. Возможно, считают, что лучше развивать и сохранять имеющиеся преимущества, к тому же для большинства людей в Казахстане балет – это всё ещё пачка и пуанты.

У нас есть талантливые молодые хореографы, танцовщики, которые горят идеей. Они уезжают работать, но многие позже возвращаются. Это позитивная тенденция. Надо создавать больше возможностей для того, чтобы помочь таким энтузиастам реализоваться: предоставить доступные сценические площадки, устраивать фестивали современной хореографии, концерты молодых хореографов, надо дать шанс маленьким труппам высказаться".

Гульнара Адамова, хореограф, директор труппы современного танца "Самрук"

"На самом деле, у нас есть и была современная хореография. Отделения есть и в училище имени Селезнева, и в академии Жургенева. В "Астана Балете" регулярно происходят современные постановки. Наша труппа современного танца существует с 1998 года. Единственное, чего не хватает на данный момент – это финансирования. Сейчас все бюджеты остаются в столице, там театры не испытывают недостатка, они оснащены по всем мировым стандартам, у них есть возможность приглашать зарубежных хореографов и балетмейстеров. А из Алматы идет отток артистов, это сегодня испытывают все коллективы".