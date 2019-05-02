От "Лебединого озера" до танцев в "Суспирии": как обстоят дела с танцем в Казахстане
Рассказываем кратко историю танца – от балета до модерна, и узнаем, в каком состоянии находится казахстанская хореография
Зарождение балета
Балет как явление появился в XVI веке при итальянских и французских дворах правящей элиты. Само слово baletto переводилось как "маленький бал" или же постановочные танцевальные номера, которыми открывались аристократические балы. Проще говоря, это было развлечение дворян – в первых балетах танцевали исключительно придворные, а порой даже сами правители. Так, например, короля Людовика XIV еще называли "король-солнце", потому, что он исполнял роль Солнца в балете о небесных светилах. И в последующие два века балет оставался аристократическим развлечением, к которому имели доступ единицы: билеты в театральные ложи раскупались самыми богатыми и знатными семьями, в свободную продажу билеты практически не поступали. Самостоятельным видом сценического искусства балет становится только в XVIII веке, когда его развитием займется Жан-Жорж Новер – именно он создал балетные формы в том виде, в котором они существуют по сей день.
Зарождение танца модерн
В общем-то, именно разрушением этих балетных форм, которые создал Новер, и занимались основоположники нового направления – танца модерн. Даже те, кто далёк от балета, наслышаны о невероятной косности и жестких законах этого танцевального жанра. Строжайшие правила, требования к телу и отданные танцу жизни (этим, в частности, прославились знаменитые русские балерины) – в какой-то момент танцовщикам становится тесно в этих рамках. Создание нового танца совпало с общими социальными изменениями – борьбой за права женщин, технологической революцией, политическими сдвигами. И примерно на рубеже XIX–ХХ веков началось движение за раскрепощение тела. Женщины избавлялись от корсетов, и в это же время Айседора Дункан творила историю на сцене. Айседору называют основоположницей и даже бабушкой современного танца, но больше всего она похожа на революционерку в мире танца. Она сама отказалась от корсета, обуви и чулок – в жизни и на сцене, и мечтала о том, что люди в будущем станут свободными, с абсолютно свободными телами. Эта идеология прослеживалась в её философии танца, в основе которой лежала "естественность" движений. Почему "естественность" – в кавычках? "Естественность" Дункан была сложной системой, которой она обучала своих учеников, и, несмотря на название, в её танце на сцене почти никогда не было места импровизации.
Поджанры модерна
Хотя Айседора первой начала танцевать босиком, основателем танца модерн называют четырех хореографов, составивших так называемую "Великую четверку". Самая известная из них – Марта Грэм. Она создала собственную технику, в которой танец строится по схеме "сжатия – освобождения" (contraction – release). Она открыла самую успешную труппу танца модерн в XX веке и стала автором более сотни постановок. Вторая – Дорис Хамфри – разработала основанную на принципах естественной тяжести тела технику падения и восстановления (fall – recovery). Хамфри работала вместе с третьим участником "Великой четверки" – Чарльзом Вейдманом. Четвертой стала немка Ханья Хольм, разработавшая систему, в которой внимание уделялось свободе и плавности движений корпуса. Также в историю модерна вписаны имена Джорджа Баланчина, Мерса Каннингема (работавшего в тесном сотрудничестве с Уорхолом и Раушенбергом), Пины Бауш, Матс Эка и Уильяма Форсайта. Каждый из этих хореографов создал собственный танцевальный язык, который развивается и сегодня. К слову, именно с немки Пины Бауш срисован образ роковой мадам Бланк из новой "Суспирии" Луки Гуаданиньо, а "дьявольские танцы" – не что иное, как вольная интерпретация её хореографии.
Балет в Казахстане
Становление и рост казахстанского балета пришлись на военные и послевоенные годы. В Казахстан были эвакуированы звезды русского балета, в числе которых была, например, и Галина Уланова. Первое училище было основано в 1935 году балетмейстером А. Александровым, в 1941 году правление над ним взял Александр Селезнев. В то время отношение к балету в Казахстане было неоднозначным – одежда и сами балетные движения расценивались как нечто неприличное. Понимание того, что балет – это искусство, пришло значительно позже. Всё благодаря стараниям Александра Селезнева, Галины Улановой и многих других великих танцоров, режиссеров, музыкантов, живших в Алма-Ате в годы войны и репрессий. "Подростков и детей-сирот Александр Селезнев собирал по всей республике. Он терпел прогулы и побеги своих питомцев, вытаскивал их из хулиганских компаний, словом, спасал, как мог. Тогда в Алматы выступали великолепные дирижеры Столяров и Шеффер, а знаменитый тенор Курганов, у которого учился Ермек Серкебаев, пел в нашем оперном театре! Уланова здесь не только танцевала – она ещё и преподавала", – рассказывал Булат Аюханов в интервью.
Очевидно, когда в Европе уже зарождались новые течения, в Казахстане только осваивали классические па. Сегодня современный танец в Казахстане в большинстве своём представлен несколькими частными студиями, изредка современные постановки проходят на сценах государственных театров. Самую известную студию ведут сестры Габбасовы, студия открылась ещё в 2007 году. С 1998 года функционирует труппа современного театра "Самрук", им руководит хореограф Гульнара Адамова. Уже в течение трех лет проводится фестиваль Ballet Globe – ежегодно в Алматы приезжают звезды мирового балета, классического и современного. Например, два года назад на сцене ГАТОБ выступала Диана Вишнева. О состоянии танца модерн в Казахстане мы решили узнать у экспертов в этой области.
Гульжан Туткибаева, руководитель балетной труппы ГАТОБ
"Если говорить о современной хореографии в целом, то в Казахстане она развивается на достаточно хорошем уровне. У нас есть театр современного танца "Самрук", в Астане ставятся современные постановки. Если говорить о нашем театре (ГАТОБ), то в нём превалирует классический репертуар. Но наряду с ним есть балеты и с современной хореографией. Например, постановки Бориса Эйфмана "Красная Жизель" и "Анна Каренина". У нас был кантата-балет "Кармина Бурана", и этот спектакль мы возобновим в следующем сезоне.
В нашем театре мы также хотим развивать современную хореографию. Этому пример – недавняя премьера балетов, которая прошла буквально на этих выходных, на музыку Иоганна Себастьяна Баха "Открывая Баха", и на музыку Мориса Равеля – "Болеро". Мы также будем приглашать интересных хореографов, чтобы это была совершенно другая хореография, с другим подходом, с другим хореографическим мышлением".
Дилара Шомаева, ведущая солистка театра "Астана Балет"
"В Казахстане всегда был популярен классический балет, в годы СССР вся современная хореография, пришедшая изначально с Запада, воспринималась негативно, как нечто чужеродное. Хотя сама Айседора Дункан была тепло принята большевиками в начале XX века. Но всегда были те, кто хотел делать что-то другое, к примеру, Жанат Байдаралин. Не встретив поддержки, он был вынужден иммигрировать в Америку. На сегодняшний день мы все ещё имеем состояние, когда отголоски прошлого не дают нам в полной мере идти в ногу со временем, в современной хореографии мы немного позади всего остального мира. А классический балет находится на приличном уровне, созданы новые театры в столице. Возможно, считают, что лучше развивать и сохранять имеющиеся преимущества, к тому же для большинства людей в Казахстане балет – это всё ещё пачка и пуанты.
У нас есть талантливые молодые хореографы, танцовщики, которые горят идеей. Они уезжают работать, но многие позже возвращаются. Это позитивная тенденция. Надо создавать больше возможностей для того, чтобы помочь таким энтузиастам реализоваться: предоставить доступные сценические площадки, устраивать фестивали современной хореографии, концерты молодых хореографов, надо дать шанс маленьким труппам высказаться".
Гульнара Адамова, хореограф, директор труппы современного танца "Самрук"
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