Почему независимые театральные режиссеры слушают R'n'B и смотрят плохие ток-шоу

В марте в Алматы приезжал немецкий театральный композитор и режиссер Хайнер Геббельс. Здесь он представлял свою книгу "Эстетика отсутствия", которую каждый современный музыкант, художник или режиссер может считать своей настольной книгой. Это сборник избранных текстов композитора и режиссера, раскрывающих процесс создания материала - будь то музыкальное сопровождение или постановка. Геббельс - интеллектуал, исследователь, визионер, одна из самых заметных фигур современной театральной сцены. Он горячо любим театроведами за свою новаторскую форму подачи, которая выходит за рамки традиционного театра. Это – инсталляции и перформансы без актёров. После лекций и мастер-классов мы вместе с Хайнером поднялись на высоту 3200 метров, чтобы узнать, что слушает, читает и смотрит один из прогрессивных композиторов и режиссеров современной театральной сцены. Как оказалось, даже прогрессивные современные мыслители, работавшие с Мюллером и воспитанные на Бертольте Брехте, любят shitty-телешоу, а андеграундной музыкальной сцене предпочитают творчество Motown Records.

О кино

"Меня не интересует сторителлинг. По этой причине я не смотрю театр, поскольку не хочу видеть то, что мне известно. Для историй я предпочитаю книги, чтение обогащает мое воображение. Поэтому меня не интересуют фильмы, которые просто развлекают или цепляют мое сознание скоростью смены изображений – я это видел тысячу раз в других фильмах. Я предпочитаю режиссеров, которые освобождают мои чувства, которые дают мне время, чтобы развить мое собственное восприятие. Например, Жан-Мари Штрауб, Харун Фароки, Андрей Тарковский. Мне также понравился один из последних фильмов Джима Джармуша – "Паттерсон".

О видео-артистах

"Музыкальные клипы вдохновляли меня в период своего расцвета — конец 80-х - начало 90-х годов, когда MTV только начинали и когда у них были еще большие бюджеты. Позже я стал интересоваться работой видеохудожников, старающихся избегать стереотипов и показывающих нам образы, которые мы не могли себе представить раньше. Они зачастую даже отказываются от обычных экранов и мониторов. Видение становится самоцелью. Билл Виола, Михаль Ровнер, Дуглас Гордон или Икеда - мои любимые".

О музыке

"На самом деле, список бесконечен. Из композиторов – Себастьян Бах, Альбан Берг, Ханс Эйслер. Музыканты - Брайан Уилсон, Принс. Очень люблю джазовых исполнителей: Чета Бейкера, Майлса Дэвиса, Дона Черри, и R'n'B (в лучшие его годы)".

- А что насчет guilty pleasures?

- Что это такое?

- Ну, например: я люблю электронику, диско, немного - техно, сейчас у меня период увлечения нью-вейвом. Но иногда получаю удовольствие от прослушивания Modern Talking. Иногда!

- А, это просто плохой вкус?

О guilty pleasures

"Я люблю просто лежать на диване и залипать в очень плохие телешоу. То есть, большинство современных телешоу откровенно плохие - все эти ток-шоу, игровые, музыкальные. Как ни странно, меня это удовлетворяет! Например, люблю Стивена Кольбера. На его передаче мозг расслабляется полностью".

О том, что бесит в поп-культуре

"Сложный вопрос. С одной стороны, я ненавижу тоталитарный режим медиа, которые контролируют наше воображение с помощью вездесущих образов и звуков (в любом ресторане, баре или магазине попробуйте игнорировать музыку - не получится!). С другой, wwwebculture помогает развитию и становлению новых талантов с абсолютно новым и свежим взглядом. И это круто".

О современном театре

"У нас есть фантастическая театральная система – сотни государственных и 80 оперных театров. Но это, в основном, монокультура, так как эта система полностью ограничивает новые экспериментальные формы. В оперном театре вы можете изменить звук и повествование, но не структуру. Это может произойти только за пределами системы, а независимые театры получают лишь 5% того бюджета, который рассчитан на театр. У нас богатое разнообразие небольших независимых театров, однако большая часть денежных средств идет на традиционную систему производства. И только если вы измените эту систему, вы действительно сможете изменить отношения между сценой и аудиторией".