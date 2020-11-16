Плакат – искусство или дешевая реклама

Текст: Илья Юн

Футуристы видели мир будущего переполненным визуальным мусором – как бесконечную череду рекламных билбордов и стен, обклеенных плакатами. Судя по всему, этим предсказаниям суждено сбыться. Уже сейчас урбанисты всерьез обсуждают визуальную городскую среду и её проблематику. Возникают вопросы о статусе плаката и ценности этого формата. Можем ли мы считать плакат искусством, или буквальная функциональность лишает его этого сакрального статуса? Обсудить это мы решили с искусствоведом Александрой Кудряшовой.

Плакат, рисунок, объявление

Толковый словарь Ушакова определяет плакат как "Большой цветной рисунок с кратким текстом, вывешиваемый на улице или в общественном помещении с целью объявления о чем-н. или рекламы. Плакаты кинофильмов". Мы видим, что здесь полностью отсутствует тематика искусства. На уровне объекта плакат имеет строгую функцию – свидетельствовать (слово происходит от латинского placatum – свидетельство). Это значит, что он не может существовать сам по себе, только в рамках контекста.

Исходя из определения, плакатом можно назвать и древнеегипетские объявления о беглых рабах. Но практичность этого явления тесно связана с развитием технологий. В отличие от любого другого вида искусства, плакат определяет его массовость, количественность, что становится актуальным в условиях промышленной и научно-технической революций. Это время конца 18-го и начала 20-го веков.

"Moulin Rouge - La Goulue"

Toulouse-Lautrec , 1891 "August Fischinger"

Hofbauer Klavier - Fabrik, 1910 "Fiat 509"

Plinio Codognato, 1925

“Нет единой точки отсчета плакатного искусства, но есть прецеденты. Например, плакат до эпохи модерна существовал как афиша и прекрасно выполнял свои функции. В конце 19 века появлялись прекрасные афиши в Париже, которые создавали художники и книжные иллюстраторы. Существовали стандартные наборы используемых шрифтов, была кое-какая реклама (в небольших масштабах). Пройдя рубеж веков и опираясь на промышленную революцию и технический прогресс, появляется потребность в дизайне и рекламе. Также возникает возможность масштабного производства и потребления в большом количестве. Тут конечно плакат подходит как нельзя лучше. Плакат – это и манифест, и пропаганда (если его использует политический режим), и реклама. Сам по себе плакат – как высказывание и сочетание разных форм, знаков и символов – искусство. Плакат определяют его направленность, целевая аудитория и вообще цель: если это реклама – яркость, использование форм и сочетаний, благоприятных для желания покупать или завлекать посетителей; если политический плакат – лаконичность, контрастность, четкая мысль в лозунге (если его цель, например, дать людям четкое понимание добра и зла)”, – говорит Александра.

Делаем искусство

На вопросы что именно делает плакат искусством, и мешают ли ему наложенные поверх контексты Александра отвечает так: “Начнем с того, что искусство 20-го века разрывает все шаблоны. Художники отказываются от классического наследия прошлого. И плакат, будучи средством конкретной концепции, является частью модернизма и постмодернизма. Интересно, что искусство до 20-го века концентрировалось на том, КАК ты изображаешь. Чаще это была старая добрая сюжетная живопись. Понять ее, не зная контекста и исторической основы, практически невозможно. Деятели искусства и культуры начала 20-го века - с их тягой к манифестам, громким высказываниям, жаргону и провокации - нашли в плакатном искусстве и коллаже возможность донести мысль через яркий цвет, текстуру, форму и шрифт. Благодаря использованию различных текстур и материалов, через ассамбляжи (когда к поверхности прибивают и крепят предметы) они начали вырабатывать новый художественный алфавит. Он лег в основу того, что мы сейчас называем плакатом.

"Трубка Коммунара"

А. Бельский, 1929 " Отстроим на славу !"

В. Иванов, О. Бурова, 1945 "Путешествие на Марс"

Н. Прусаков и Г. Борисов, 1927

Плакатное искусство, в отличие от других видов искусства, может быть мультифункциональным, доступным и понятным для всех социальных слоев. До 20-го века искусство было элитарным. Наверняка поэтому художники 20 века и использовали технику плакатов и афиш – спровоцировать и показать, что искусство должно быть прямым, понятным и говорящим, без сложных умных слов. Но, в то же время, оно может быть утонченным и ироничным.

Хочется выделить несколько направлений и талантов, которые работали с плакатами:

На рубеже веков Анри Тулуз-Лотрек сделал потрясающие плакаты-афиши для кабаре – легкие, интересные и привлекательные;

Также с плакатами работали дадаисты, такие как Марсель Дюшан. Абсурдисты, провокаторы, анархисты, они смеялись над всем. Главная их цель – насмешка над буржуазной культурой и дискредитация мещанских взглядов;

Футуристы работали с плакатами и коллажами. Бурлюк написал целый манифест на обоях;

Советский плакат – тема для пяти книг. Это и идеологическая пропаганда, где изображены очень яркие образы зла и добра, и бытовая жизнь. На плакате показано сколько пить, куда идти и как работать. Если честно, вся советская жизнь – это жизнь из плаката. Мы же понимаем, что плакат декламирует, а реальность этой декламации не соответствует”.

С плакатом, как формой, работали знаменитые художники, что уже выводит его на серьезный уровень. Формат плаката позволил сблизить обычных людей с искусством. В этом смысле интересна следующая ступень развития – цифровое коллажирование. Photoshop и прочие графические редакторы позволяют создать плакат каждому, у кого есть доступ к компьютеру. Учитывая популярность таких платформ как Pinterest, делиться этими плакатам так же легко. “Вместе с началом нового тысячелетия технологической революции мы вступаем в эру, когда художник, который просто копирует старые техники и старых мастеров, неактуален. Он ничего не меняет. Но если он может адаптироваться, находить новые методы и способы выражения своей идеи, понимая, что так можно повлиять на большее количество людей, тогда художник меняет и мир искусства и культуры”, – подытоживает Александра.

"Trink Lieber Eptinger!"

Herbert Leupin, 1947 "Der Film"

Josef Muller-Brockmann, 1960 "Dylan"

Milton Glaser, 1966