В Esentai Gallery открывается первая персональная выставка Бахыт Бубикановой

В этот четверг, 28 февраля, Esentai Gallery совместно с проектом Art Future представит первую персональную выставку Бахыт Бубикановой "черный квадрат малевича". Бахыт участвовала в многочисленных коллективных выставках в Казахстане и за рубежом, и "черный квадрат малевича" – её первая персональная выставка. На этот раз с помощью 20-ти работ в различных медиа – живопись, скульптура, графика, инсталляция, видео и перформанс – Бахыт попытается передать поиски своего пути. Для художницы искусство – это язык Бога. Вдохновением для неё стали размышления Казимира Малевича о Боге и само восприятие супрематизма, началом которого стал "Черный квадрат" художника.

"Черный квадрат" в белом окладе – это идеал, гармония, «золотое сечение», идеальное соотношение черного с белым. Идеал, к которому мы все стремимся, порой теряя себя в гедонистическом лабиринте бесконечных симулякров", –утверждает художница. Супрематизм был выбран художницей не случайно, именно он ознаменовал собой для творческих людей "освобождение, возможность говорить на своём собственном языке и не зависеть от разума, смысла, логики, философии, психологии, разных законов причинности и технических изменений жизни".

Скульптор по образованию, Бахыт Бубиканова пришла в современное искусство после знакомства с лидером арт-группы "Кызыл трактор" Молдакулом Нарымбетовым. Бахыт представляла Казахстан на Vienna Fair в Австрии, на Украине, в России, в Санкт-Петербурге, Кыргызстане и Корее. В январе 2014 года Бахыт Бубиканова получила премию Фонда Первого Президента Республики Казахстан «За вклад в современное искусство», которая присуждается людям не старше 40 лет в области науки и культуры. В 2019 году Бахыт выбрана представлять казахстанский национальный павильон на Венецианской биеннале.