Оцифрованные казахи: Выставка Анвара Мусрепова Wonderstan

На днях в галерее Art Future (SmArt Point) открылась первая персональная выставка Анвара Мусрепова – Wonderstan. Для Анвара, одного из самых ярких молодых художников Казахстана, эта первая персональная выставка. Он посвятил ее тому, что всегда его волновало и волнует соотечественников. Как на нашу идентичность влияет место рождения? Анвар представляет поколение, которое родилось на стыке аналоговой и цифровой эр, поэтому интернет играет в его работе немаловажную роль. "Почему самоидентичность настолько важна для нас? Потому что ощущается определенное давление, которое исходит от государства – ты должен быть "настоящим казахом", казахстанцем, патриотом. Ради этого в ход идут любые средства – манипуляция с историей, недосказанность", – уверен художник. Одну из его старых работ "Тюбетейка" вдохновила история "Золотого человека".

Интернет – пространство, не имеющее границ, выступает антиподом государственности с ее территориальными рамками. Для поколения, выросшего в эпоху оптоволокна, гаджетов и искусственного интеллекта, интернет – новая реальность. Таким образом, цифровое становится новым физическим, предмету необязательно обладать формой и весом. И где-то на пересечении этих двух миров Анвар Мусрепов воздвигает свой Wonderstan – мифическую страну, где национальное сознание, локальные обряды и ритуалы пересекаются с цифровым миром без границ. "Мое исследование – это скорее идентичность после интернета. Я вырос с ним, для меня это очень важный аспект повседневной жизни. В 90-х был написан "Манифест киборгов" Донны Харауэй, в котором говорилось, что теперь мы свободны, мы можем перемещаться из страны в страну. Он был немного утопичным, но отражал главное. Здесь я размышляю, что будет, если наше сознание оцифровать и перенести в компьютер, сохраним ли мы наш культурный бэкграунд? Сможем ли мы считать себя казахами, русскими? Для меня он скорее ограничение", – рассказывает художник.

Кураторам выставки Тогжан Сакабаевой и Актолкын Дауитовой тема диджитал-арта близка, и они планируют развивать новые формы цифрового искусства внутри Art Future. "Анвар сейчас открыл новое направление для нас. Мы планируем сделать полноценный выставочный проект, и его работы – это только начало. Будем раскрывать тему, что есть интернет-искусство, что есть диджитальное искусство, какие сейчас существуют тенденции в этом направлении, как художники работают в цифровой среде – с помощью лекций и мастер-классов", – рассказала Тогжан.

Выставка Анвара Мусрепова продлится до 5 января.