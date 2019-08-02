Ответы на 20 \"стыдных\" вопросов балерине

О "сроке годности" артистов балета, диетах и карьерном росте

1. В чем заключается счастье для вас?

В ощущении красоты вокруг себя и внутри.

2. Можно ли привести себя до формы балерины во взрослом возрасте?

Думаю, что можно, но для этого нужно обладать определенными физическими данными и приложить титанические усилия.

3. Как вы пришли к балету? Не жалеете ли об этом?

Меня, как и многих других мальчиков и девочек, в возрасте 10 лет привели в хореографическое училище родители. Было много сомнений, но профессия дала мне возможность самовыражаться, открыла столько возможностей, познакомила с невероятными людьми. Но самое главное: она научила меня трудиться и преодолевать трудности. Балетные люди обладают сильным характером и в то же время эмоциональной чувствительностью и ранимостью. Им столько подвластно, поэтому, не жалею, конечно.

4. Почему наши артисты так топают?

А не наши?

5. Смотрят ли с завистью другие балерины на приму-балерину?

Балет - это непросто. Многие могут смотреть на приму-балерину как на пример и вдохновляться. Чаще всего все придерживаются мнения, что раз у нее получилось, то и у меня тоже получится. Я считаю, что постоянно сравнивать себя с другими не стоит, все артисты разные и это прекрасно.

6. Можно ли талантом и грацией перекрыть физические недостатки?

Думаю, в этом есть суть искусства. Физические возможности не имеют значения, пока тело не станет инструментом выражения чего-то большего. Когда мои любимые артисты выходят на сцену, то с первого шага я вижу их харизму, их "я".

7. Есть ли у балерин "срок годности"?

В среднем, профессиональные танцовщики служат в театре 20 сезонов (в одном году - один сезон), но конечно, все индивидуально.

8. Стоит ли отдавать ребенка на балет? Если да, то куда и во сколько лет?

Стоит попробовать, если у ребёнка есть тяга к танцу, музыкальность. Обычно это видно с раннего детства. Можно начать с хореографической секции, а в 10 лет уже поступать в училище.

9. Как становятся примой-балериной? По каким критериям отбирают?

Много факторов влияют на то, как успешно сложится балетная карьера. Это такая хрупкая профессия. Главные два аспекта - это талант и упорный труд. Но, к сожалению, есть много причин, по которым карьера танцовщика не сможет сложиться, чаще всего эти факторы не зависят от самого танцовщика: травмы, удача встретить «своего» педагога, оказаться в театре с хорошим репертуаром, который в тебе нуждается.

10. Влияют ли усиленные тренировки на состояние здоровья в старости?

Сейчас артисты балета похожи на атлетов, они следят за здоровьем, питанием, принимают витамины и тем самым снижают всяческие риски. Скорее наоборот, усиленные тренировки продлевают жизнь, так как они всю жизнь подвижны, а движение, как известно, это жизнь!

11. Есть ли в балете время на личную жизнь или это как в большом спорте?

Конечно. Несмотря на сложный загруженный график личная жизнь необходима для того, чтобы черпать вдохновение и энергию. Единственное, многим артистам балета легче и проще строить отношения с коллегами. Они весь день вместе на репетициях, на спектаклях, гастролях. Так легче понять человека изнутри. На самом деле понять с какими трудностями сталкивается танцовщик, наверное, может только другой танцовщик.

12. Должна ли балерина быть очень худой? Какой максимум по весу?

Балерина должна соответствовать определённым физическим пропорциям. Это удлиненные конечности, длинная шея, маленькая голова и хрупкое телосложение. Вес - иногда не точный показатель.

13. Есть ли специальные диеты, которыми придерживаются балерины?

Есть одна 100-процентно работающая диета от легенды балета Майи Плисецкой, а именно: "Диет не надо, надо просто меньше жрать!"

14. Важно ли иметь красивое лицо в балете?

По моему мнению, да. Балет - это эстетика. Это красота тела, линий, черт лица, грация движений. Но красота - понятие субъективное, поэтому я бы дала определение «одухотворенное, светлое, умное» лицо, не просто красивое

15. Балерун или артист балета? Или как правильно?

Только артист балета, пожалуйста.

16. Балерины принадлежат одному театру или есть "фрилансеры", которые могут выступать везде?

Обычно артисты служат одному театру, но они могут быть приглашёнными танцовщиками и балеринами в других. Особенно это распространено среди солистов крупных театров, таких как Мариинский, Большой, Королевский Английский балет, Американский балет и других.

17. Бывает ли такое, что конкретный номер не хочется исполнять?

Бывает, все зависит от внутреннего и физического состояния, настроя. Но все-таки, чтобы партия получилась, надо ее сначала полюбить. Так честнее с собой и зрителем.

18. Есть ли у вас любимые постановки?

Люблю балет "Жизель" и хореографию Иржи Киллиана, Джерома Роббинса. Посмотрите его «Other Dances” на музыку Шопена!

19. Нужно ли балерине знать все о балете, опере или классической музыке?

Нужно интересоваться многим, чтобы быть интересным как в жизни, а на сцене тем более. Сцена имеет свойство оголять человека и его нутро, невозможно ее обмануть. Поэтому, когда выходит танцевать артист, а у него на лице одна мысль, то это видно, сложного интеллектуального эмоционально богатого артиста тоже видно сразу.

20. Вы сами наносите грим? Как вы этому учитесь?

Могу сама, но чаще всего это делают профессиональные гримеры. Грим бывает сложный, например, старческий, сказочный или стилизованный по задумке автора спектакля: тогда без помощи, конечно, не обойтись. Но любой артист может себе нарисовать «лицо», нас этому учат в школе.