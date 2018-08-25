Открытие ARTBAT Fest: выставка Дмитрия Шорина в Кастеева и паблик-арт программа

23 августа в Алматы стартовал девятый сезон алматинского фестиваля современного искусства ARTBAT FEST. Он всегда – о городе, и организаторы продолжают исследовать город, его историю, наследие и структуру. Программу фестиваля открывала персональная выставка российского художника Дмитрия Шорина, а на следующий день стартовал паблик-арт проект "Водный поток". В этом году "Евразийский культурный альянс" объединился с художниками и кураторами из разных стран - например, кураторами публичной программы стали французский архитектор Симон Жакмин и словенский художник Мартин Брицель Барага.

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Дмитрий Шорин - российский художник, номинант премии "Кандинского", а также самый молодой художник, когда-либо удостоенный персональной выставки в Государственном русском музее. В Алматы он приехал с экспозицией Scarlet, названной в честь одной из работ. И хотя он широко известен серией с изображением женщин и самолетов, для своей персональной выставки в Казахстане он выбрал менее известные картины из "цветочной" и "лесной" серии. Сексуальность и чувственность - главный мотив его произведений, однако, сохранился и в них. Образы цветов, наполненные аллюзией, - во многом обращение к искусству Востока, а образ женщины так или иначе присутствует в каждой работе.

Второй день фестиваля начался с презентации паблик-арта. В этом году художников вдохновляли водные потоки Алматы. Такую тему для них выбрали кураторы, которые провели несколько месяцев в городе, изучая его особенности. "Когда мы вместе с Симоном приехали впервые в Алматы в прошлом году, нам стало интересно понять, что отличает этот город от западных и других постсоветских городов. Мы увидели, что вода - это важный элемент в жизни города. Сеть арыков в самом городе, селезащитные ограждения в горах, горные реки - вода имеет особый статус в Алматы и собственную инфрастуктуру. Именно поэтому все инсталляции, которые увидят алматинцы, так или иначе будут связаны с водой, а некоторые даже будут работать благодаря ей", - говорит куратор паблик-арт проекта Мартин Брицель Барага.

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От улицы Сатпаева до улицы Курмангазы вдоль реки "Есентай" установлено десять инсталляций. Их авторы - художники из Казахстана, Словении, Италии, Франции, Великобритании, Японии. Две работы - результат совместного творчества кураторов. Паблик-арт программа не заканчивается на "Весновке". Например, работа итальянского художника Марко Баротти "Лебеди" расположена на фонтане "Неделька". Наблюдать за ней лучше всего ночью - именно тогда загораются фонарики инсталляции.