„Орнаментум“ – новая выставка центральноазиатских художников в Aspan Gallery

В европейской культуре вопросы орнаментального и декоративного становятся важными на рубеже XIX-XX веков, но здесь они рассматривались исключительно со стороны искусственного: оценивалась форма и суть произведения, где орнамент служил декоративным элементом. В то же время для большинства незападных культур, в частности, для народов центральной Азии, орнамент всегда был сакральным элементом, несущим часть культурного кода и наследия. С установлением советской власти орнамент потерял свою силу и значимость как священный носитель, приобретя исключительно декоративно-прикладную функцию, которую он фактически исполняет и сейчас - на любой улице любого города Казахстана всегда можно найти знакомые мюйизы, ставшие частью городского ландшафта в виде фонарей, бортиков скамеек и новогодних украшений.

Новая выставка Aspan Gallery погружается в традиции орнаментализма и изучает то, как их понимание изменилось сегодня. Среди участников - четыре среднеазиатских художника, каждый из которых по-разному интерпретирует орнамент в своих работах. Для кого-то это, как говорилось выше, часть культурного кода, для кого-то - способ медитации или даже мимикрии.

Например, узбекская художница Диляра Каипова уже долгое время работает с узбекскими абровыми тканями и традиционным узором, известным как икат. Вообще икат - это сложный многоступенчатый процесс окрашивания ткани, главное изящество которого заключается в том, что узор на нити наносится заранее, и лишь после того, как материя выткана, перед глазами появляется искомый рисунок. Ткани, изготавливаемые по этой технологии, были и остаются очень дорогим предметом, сродни предмету искусства, но за последние годы узор и традиции ткачества в Узбекистане пошли в тираж, утратив свой прежний смысл и значение (каждый узор создавался с определенной целью). «Как создавались эти узоры? Как и многие другие произведения искусства, они отражали реальность того времени. В тканях ремесленники рисовали то, что видели - караван верблюдов или след их лапки на земле. Я же пишу в тканях то, что вижу вокруг сегодня» - рассказывает художница. Так в ее тканях, из которых она позже создает чапаны, проявляются элементы поп-культуры - это может быть щит Капитана Америки, превращенный в репетативный узор, или маска из «Крика». Созданные вручную, эти чапаны - уже отражение нынешней реальности, и как арт-объекты они лучше всего документируют влияние глобализации.

Если Каипова очень буквально подходит к эстетике орнамента, то бишкекский художник, основатель арт-группы 705 и физик Марат Райымкулов интерпретирует орнаментальность в совсем ином ключе, скорее даже подсознательно. Его серия набросков, описывающих бытовые ситуации, находящиеся на грани абсурда, за счет своей репетативности выходит за рамки этой реальности и уже рисует фантазийный мир, существующий только в воображении художника. Для него иллюстрация с повторяющимся узором - это возможность находиться на пограничье мира реального и иллюзорного, созданного на основе реальности. Художник создает абстрактный мир, доводя до абсурда хорошо знакомые нам элементы или сцены.

Групповая выставка не обошлась без участия Елены и Виктора Воробьевых - пожалуй, главных на сегодняшний день деятелей современного искусства на казахстанской сцене. На выставке были представлены их старые работы. По обыкновению, художники прорабатывают важную для них тему национальной идентичности - теперь, через призму узора. И для них орнамент - это вырванный из своего персонального и очень интимного контекста образ, который потерял свою силу, став достояние публичного дискурса. Об этом говорит и их известная работа «Украшения неба», теперь представленная в формате графики (в первой вариации художники фотографировали украшения, сделанные городом в преддверие праздников, и переносили их в миниатюрный формат, подходящий человеческому росту, делая их «настоящими» украшениями), и коллаж "Автопортрет в восточном стиле", в котором понятный узор помогает нам мимикрировать под те группы, которыми мы не являемся. Ведь как уже было сказано выше, знакомый узор - это очень важная часть интимного и персонального, то есть, «своего».

Завершает выставку серия работ Бахыт Бубикановой, в которых она превращает наброски и скетчи, неосознанно сделанные ее супругом, в орнамент, который становится отражением нашего визуального кода и психики. Увеличивая и гиперболизируя их, художница создает из этих набросков памятники этой эпохи, сделанные подсознанием, а от того еще более ценные.



В целом, выставка охватывает не просто историю орнамента или этнические или исторические моменты, связанные с ним, но куда более глубокую тематику повторения и воспроизведения. И неважно, что это будет: узор, набросок, или сцены, подсмотренные художником. На примерах работ показано, как орнамент выходит за рамки простой декорации и становится техникой, которая позволяет художникам раскрывать знакомые им темы через новую призму.