Художники Казахстана и Африки: Совместная выставка "О границах и прочих вымыслах"

14 октября в комплексе VILLA Boutiques & Restaurant открывается выставка "О границах и прочих вымыслах". На ней будут представлены работы двух современных художников с разных континентов – казахстанца Саида Атабекова и малийца Абдулы Конате, который впервые выставляется на территории СНГ. Выставка также станет первой из цикла инициатив Aspan Gallery, посвященных сотрудничеству художников Казахстана с мировыми артистами незападного происхождения.

Абдула Конате – один из самых известных африканских художников современности. Он начинал свою карьеру как графический дизайнер, но позже начал работать с живописью и инсталляцией. Сегодня он в основном известен своими текстильными композициями, сшитыми в традиционной западноафриканской технике. Его произведения отмечены многочисленными институциями Африки и Европы, а в 2002 году он стал кавалером Ордена искусств и литературы Мали и Франции. В своих произведениях Конате чаще всего исследует вопросы власти, религии и глобализации, также затрагивая проблемы экологии и войны. В Алматы он покажет проект "Инициация".

Саид Атабеков – казахстанский художник, один из участников авангардной арт-группы "Кызыл трактор". Он работает с разными формами – фотографией, видеографией и перформансами. Став свидетелем крупнейших социальных и политических изменений, Атабеков старается запечатлеть увиденное. Так, постсоветская реальность - одна из постоянных тем его исследований. В свое время его произведения становились частью павильона Центральной Азии на Венецианской и Стамбульской биеннале, в New Museum в Нью-Йорке и многих других. На On Borders and Other Inventions, будут показаны как уже знакомые зрителю серии - "Сон Чингисхана", "Дорога в Рим", "Путешествие на Восток", так и новые картины и инсталляции.