Охота и собирательство: как создать арт-рынок из ничего и остаться в истории

Всегда непросто начинать рассуждения о коллекционировании и его роли в развитии рынка современного искусства. Само слово "рынок" больше подходит для анализа рисков или ценных бумаг и сложно смешивается с идеями искусства, которые часто идут вразрез с такими понятиями, как эффективность или практичность. За отдельными исключениями, художники всегда стремились раздражать и игнорировать устоявшийся ход вещей, и с этой точки зрения рынок всегда (и неожиданно) оказывается немного позади, как в старой сказке про зайца и черепаху. Во всяком случае, так было с начала Ренессанса и до конца Второй мировой войны, когда коллекционер должен был угадывать будущее и верить в художников так же, как мы верим в наших детей, – поддерживая их безусловной любовью и делами. Можно вспомнить про Щукина или Морозова, чей "глаз божий" нашел и приобрел одни из лучших произведений Пикассо, Моне, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса и других импрессионистов и экспрессионистов на стыке веков, 120 лет назад. Сегодня имена этих художников стали нарицательными, их творения стоят дороже, чем все нефтегазовые компании Казахстана. А тогда можно было зайти в студию к Пабло, выпить с ним по чашке чая и купить портрет за 5 000 рублей. Но когда цены на произведения того же Пикассо уже при его жизни начали расти в геометрической прогрессии, мир капитала заметил просторный коридор возможностей и начал формировать частные, публичные, а позже и корпоративные коллекции.

Примерно в конце 40-х столицей мировой культуры становится не Париж, а Нью-Йорк, где в послевоенные 50-60-е годы активно занимаются коллекционированием примерно 200 семей. Для сравнения, сейчас эта цифра перевалила за 1000 только в одном Нью-Йорке, если мы говорим про топовые частные коллекции вроде собрания Франсуа Пино или более демократичных Хортов. C интеграцией глобального рынка, ростом Китая, Латинской Америки и Европы таких коллекций стало порядка 100 000 и каждая оценивается в сотни миллионов долларов. Несмотря на соблазн сделать быстрые выводы, не стоит спешить и представлять себе финансовые махинации, отмыв денег и вкачивание капитала в того или иного художника группой друзей с чемоданчиками с Wall Street.

Все это существует, но живет недолговечно и, зачастую, в параллельной от реального рынка ситуации. Как правило, большой капитал присоединяется к рынку, когда художник уже любим сообществом, пережил тяготы взросления, безвестность и остался верен своему языку и идеям, несмотря на внешние стрессоры. Эти часто несправедливые и сложные социальные фильтры занимают годы, и потому чуткий глаз арт-профессионала может быстро отличить однодневный хайп от настоящих исторических маркеров. Поэтому именно сегодня особенно чувствуется потребность в бесконечной плеяде различных консультантов, агентств, частного банкинга, экспертов аукционных домов, галерей, а репутация и информация становятся основобразующими факторами умного коллекционирования. На стороне арт-менеджмента современное искусство - это, к сожалению, довольно токсичная среда, где многие друг друга недолюбливают, но настоящий коллекционер всегда на стороне художника, потому что у них больше общего, чем кажется. В сухом остатке коллекционеры - это преданные и инфицированные искусством люди, которые заложат дом, бизнес и собаку, лишь бы приобрести эту редкую работу на вечерних торгах Christie`s. Для них, как и для художников, искусство является финальной инстанцией смыслов и они уделяют ему много своего времени, не имея его в избытке.

Вспомним удивительную историю Альберта Барнса, который на пушечный выстрел не подпускал к себе в частный музей арт-дилеров и других участников рынка. Коллекцию он расставлял сам, смело смешивая произведения Сезанна и Модильяни с африканскими масками, а двери открывал только для студентов и кураторов, потому что считал искусство инструментом образования, критикуя желание Филадельфийского истеблишмента превратить его коллекцию в декорации к своим приемам. Так и получилось после его смерти, вопреки завещанию: "Никогда не двигать ни один предмет из коллекции". И об этом сняли замечательный документальный фильм "Искусство воровства" .

Из живых и активных есть еще бесстрашный Ули Сигг, который работал послом Швейцарии в Китае в 80-х незадолго до Тяньаньмэньских протестов. Он и его жена Рита начали собирать китайский авангард прямо из студий художников, так как инфраструктуры в виде галерей и арт-ярмарок тогда не было, как и понятных алгоритмов оценки рынка и его размера. Покупали они "сердцем", не сильно думая над коммерческой составляющей этих приобретений, но в 90-х Китай начал свое путешествие в глобальную экономику, многие художники наши репрезентацию в крупных западных галереях и многовековая история китайской культуры получила новые неожиданные очертания в мультидисциплинарном салате постмодерна. Произведения, которые еле как продавались за $5000 - $10000 находятся сейчас в крупных музейных коллекциях, а все кто поверил в рынок первыми, не только поучаствовали в формировании истории, но и неплохо заработали.

Пару лет назад Сигг подарил еще строящемуся Гонконгскому музею M+ часть своей коллекции, которая в переводе на цифры выглядит так $150 000 000. За какие-то 30 лет рынок этой растущей экономики взлетел в стратосферу, а один из ведущих художников эпохи Ай Вейвей больше не китайский, а по-настоящему мировой. Ни одна крупная галерея сегодня не может обойтись без хотя бы одного имени, работающего с айдентикой Азии, а Guggenheim Museum New York недавно сделал одну из самых важных и крупных выставок китайского авангарда Theater of the World. Похожие процессы сейчас происходят и с африканским современным искусством, которое активно собирает и поддерживает Чарльз Саатчи, Франсуа Пино и Жан Пигоззи. Латинская Америка тоже часть мирового диалога,и такие патроны, как Элла Фонтаналс-Цизнерос важны, потому что она каждый год открывают двери своего частного музея для посетителей знаковой ярмарки Art Basel Miami. Произведения видят кураторы, коллекционеры и академики со всего мира, а это сильно помогает делу.

Находясь внутри ситуации невозможно не думать о Центральной Азии и, в частности, о Казахстане, как об одном из растущих рынков с огромным культурным и экономическим потенциалом. Здесь уже существует ситуация, в которой есть интегрированные в мировое культурное поле художники, и серьезные коллекционеры вроде Нурлана Смагулова или Сержана Жумашева, а также строящиеся и существующие институции и галереи. Рынок нуждается в консолидированном толчке, системной архивации и еще более основательном патронаже. Не стоит думать, что это только вопрос инвестиций - это главным образом вопрос осмысленной и последовательной документации, формирования слепка времени, где инвестиции играют скорее второстепенную роль. Должна быть синергия между культурными процессами и их поддержкой.