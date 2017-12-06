Галерея Тейт объявила победителя премии Тернера

В этом году победительницей премии Тернера стала художница Любаина Химид из Танзании, поднимающая в своих работах расовые и национальные вопросы. В связи с отменой в 1991 году возрастного ограничения (ранее в соревновании могли участвовать только те, кому не исполнилось 50 лет) Химид оказалась самым взрослым лауреатом.

Любаина переехала в Великобританию с матерью в раннем детстве. Она обучалась в Вимблдонском колледже и Королевском колледже искусств в Лондоне. Свою выпускную работу она назвала Young Black Artists in Britain Today. C того момента Химид не перестает исследовать тему расы и собственной культурной идентичности. В 80-х годах она была активной участницей авангардного движения Black Art в Англии. В 2010 году ей вручили Орден Британской империи за"вклад в искусство черных женщин". Увидеть произведения всех художников, вошедших в шорт-лист, можно будет в галерее Ференс.

Turner Prize, учрежденная в 1984 году, вручается деятелям современного искусства. Победителей отбирает жюри, состоящее из представителей галереи Тейт. Любаина – первая темнокожая женщина-лауреат.