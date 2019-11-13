Где живет мода: самые интересные модные музеи мира

Мода как индустрия существует уже более 150 лет, и за это время многое поменялось - не только стиль, но и ткани, технологии и подход к одежде. Мы рассказываем о самых интересных музеях мира, которые документируют историю развития моды.

Музей Galliera в Париже

Музей Гальера - самый известный музей моды, который сегодня находится в Париже. После смерти герцога де Галлиера в 1876 году его супруга стала наследницей его огромного состояния. Герцогиня решила, что хочет использовать оставленный ей дворец как музей, в котором за ее счет будут храниться их произведения искусства. Музей был записан как подарок Парижу. Архитектор Леон Жинен завершил строительство музея в феврале 1894 года, и до 1977 года здание работало как выставочное пространство для выставок предметов искусства. Уже в конце ХХ века мэрия Парижа реформировала его в музей моды. Сейчас там хранится более 70 000 предметов от XVIII века до наших дней и включает такие знаковые экспонаты как платье Одри Хепберн из "Завтрак у Тиффани", платье императрицы Жозефины и одежду Марии-Антуанетты.

Музей Ива Сен-Лорана в Марокко

Два года назад Марракеш стал центром модной и культурной жизни - там открылся музей Ива Сен-Лорана. Прежде музей, посвященный творчеству Сен-Лорана, находился в старой студии дизайнера в Марракеше. Новое здание разместилось на улице Ива Сен-Лорана и вместил в себя более 5000 предметов одежды, 15 000 кутюрных аксессуаров, десятки тысяч эскизов и любимых вещей дизайнера, который на данный момент находятся в архиве в Париже. Помимо выставочных экспонатов, в музее находится зрительный зал на 130 мест, книжный магазин, ресторан с террасой и библиотека, хранящая около 5000 книг.

Музей FIT в Нью-Йорке

Музей был образован на базе нью-йоркского Fashion Institute of Technology в 1969 году. Постоянная коллекция музея насчитывает около 50 000 предметов одежды и аксессуаров с XVIII века по настоящее время. Кураторы собирают эстетически и исторически значимые произведения - это может быть одежда, аксессуары, текстиль, графические произведения. В музее есть три галереи. Галерея нижнего уровня посвящена специальным выставкам, на первом этаже находится постоянная коллекция музея, где находится около 200 исторически и художественно значимых объектов. Каждые полгода экспозиция в галерее полностью обновляется, но кураторы всегда стараются охватить 250-летний период.

Музей Кристиана Диора в Гранвиле

Один из самых уютных и визуально приятных музеев из подборки - дом-музей Кристиана Диора в Гранвилле на севере Франции. Тут дизайнер рос. Типичный розово-серый нормандский дом всегда был источником вдохновения для Диора. "Своими жизнью и стилем я обязан архитектуре и обстановке своего дома", - написал дизайнер в своих мемуарах. Сейчас в музее находится подборка личных предметов Диора, и регулярно проводятся тематические выставки. Например, сейчас в музее идет выставка "Грейс Келли и Dior", где экспонируются любимые предметы одежды принцессы Монако.

Музей кружев в Кале

Когда-то в портовом городе у пролива Па-де-Кале находилась одна из крупнейших в мире кружевных фабрик Булар. Ее основали переселенцы из Англии в XVIII веке - Кале находится всего на расстоянии 34 километров по прямой от Великобритании. Кружево из Кале считалось произведением ремесленного искусства, его поставки шли по всей Европе. Фабрики работали практически до 2000 года, но между 1988 и 1998 годами мэрия Кале приобрела фабрику Булар, чтобы создать центр, посвященный мастерству кружевниц а также истории кружева в современной моде и дизайне. Сейчас там хранятся тысячи экземпляров ткани начиная с 1838 года, журналы, книги и образцы одежды, сшитой из кружев из Кале.

MoMU в Антверпене

MoMU - один из самых молодых музеев в этой подборке, он был основан в 2002 году. Большую часть коллекции составляют работы известных бельгийских дизайнеров и выпускников факультета моды Королевской Академии Изящных Искусств в Антверпене. В коллекции также представлены вещи, принадлежащие крупным мировым домам моды. Коллекция растет с каждым годом благодаря многочисленным пожертвованиям, и сейчас общее количество экспонатов достигает 33 тысячи. Это делает коллекцию MoMu самой большой и самой важной коллекцией современной бельгийской моды в мире. Поэтому, если вы увлечены историей Антверпенской шестерки, хотите побольше узнать о детстве и юности Мартина Маржелы, давно мечтает поступить в Академию Изящных Искусств - вам туда.