Проклятие как спасение: Оля Веселова о Венецианской биеннале

Чему вы по-настоящему доверяете? Своим глазам, своему слуху, своим ощущениям, своему опыту? Науке, вере или философии? Ответ куратора 58-ой Венецианской биеннале современного искусства Ральфа Ругофф очевиден: только искусству.

Налагая на вас псевдо-китайское проклятие – May you live in interesting times ("Дай вам бог жить в интересные времена") – он одновременно погружает вас в атмосферу пост-правды. "Интересные времена", по мнению куратора, начались тогда, когда, выступая перед Бирмингемскими профсоюзами в марте 1936 года, депутат парламента Великобритании сэр Остер Чемберлен употребил выше обозначенную фразу как древне-китайское проклятие. Но, поскольку история последующих 80-ти лет – это история движения от одного кризиса к другому кризису, ложь сэра Чемберлена породила целую цепь лжи. Очень многие политики стали использовать этот фразеологизм для усиления эффекта от своих слов.

Кстати, для постсоветской аудитории сэр Остер Чемберлен является тем самым Чемберленом, которому мы "даём свой ответ". В начале 1927 года именно он выставил советскому правительству ноту с обвинением СССР в ведении антибританской пропаганды, в которой также говорилось об аннулировании торгового соглашения и даже разрыве обычных дипломатических отношений. Однако санкции не были поддержены другими странами. А ответная пропагандистская кампания привела к появлению в 1927 г. популярного лозунга – "Наш ответ Чемберлену", впоследствии вошедшего в русский язык как фразеологизм.

Вернемся к вопросам, ответы на которые искал Ральф Ругофф, формируя экспозицию для основного павильона биеннале в Арсенале и итальянского павильона в Садах Джардини. Нашу эпоху скоростных новостей из интернета, всеобъемлющего влияния социальных сетей, пропагандистских войн, псевдонауки куратор обозначает как "эру лжи", где может помочь уцелеть только художественный взгляд. Работая с над-, подсознанием, изображая общеизвестные факты через личные переживания и вплетая их в полотно своего произведения, художники становятся средоточием искренности. Не претендуя на объективность, в отличие от других способов познания, искусство лишь предлагает пути для восприятия и осмысления действительности, где каждый найдет свою дорогу. Говоря с нами об актуальном, мистер Ругофф намеренно включил в свою экспозицию только ныне живущих и, как правило, молодых художников, которые творят здесь и сейчас. А диалог между их работами во многом обусловлен приёмом куратора, когда он не только сам отбирал художников, но и советовался с ними о том, творения каких авторов рядом со своими работами они хотели бы видеть.

Deconstructing European philosophy (Деконструкция европейской философии) – плакат с этой надписью стал частью работы американского художника Джозефа Калил под названием BLKNWS. И эта лаконичная фраза может помочь разгадать международную художественную головоломку этого года. Отключите ваше рациональное сознание, примите тот факт, что история нелинейна и научное знание не абсолютно, поверьте, что вы – это не только ваш мозг и совокупность органов чувств. Только тогда вам откроется вся полнота выставленного в Венеции. Тогда вы начнёте понимать иронию и драматизм "мраморного мусора" Андреаса Лолиса, средневековой еды Эда Аткинса или кафельных спутников повседневности Жанны Кадыровой (единственной представительницы постсоветских стран в основном проекте биеннале).

Говоря о гегемонии европейского взгляда на мир, нельзя не отметить работу Тавареса Страчана. Родившийся на Багамах (бывшей британской колонии), художник воспринимает Британскую энциклопедию (Britannica) как инструмент имперского завоевания. По его мнению, Britannica манифестирует знание как культурное доминирование. В серии работ Hidden Histories через традиционно рекламный материал – неон – автор повествует о неочевидных фактах из нашей истории. В диалог с этими работами вступает работа турецкого автора Халила Альтиндере, посвященная истории первого сирийского космонавта Мухамеда Ахмеда Фариc. Мультимедийная инсталляция повествует нам о пути – от национального героя, через статус участника сирийской оппозиции, до жизни эмигранта в Турции. Затрагивает тему политических репрессий и индийская художница Шилпа Гупта, давая голос всем когда-либо преследуемым поэтам – с VII века и по наши дни. Художественную документацию уличных протестов в холодной, отстранённой манере живописи представляют картины Джил Маллиди.

Целый блок "интересных времён" посвящён технологиям и их влиянию на нас. Робот китайских художников Сунь Юань и Пэн Ю претендует на то, чтобы тоже быть художником. А многоканальное видео, созданное при помощи искусственного интеллекта немецкой художницей Хито Штейерль, рассказывает о подводной лодке, которую когда-то изобрел Леонардо да Винчи. Целью этого изобретения было спасение Венеции от нападок Османской империи. Зная разрушительную натуру человечества, Леонардо не все свои изобретения предавал огласке. "Не публикую и не разглашаю проект из-за злой природы людей, которые использовали бы его как средство разрушения на дне моря, посылая корабли на дно и топя их вместе с людьми в них", – писал он. Эта работа немецкого автора нацелена не на нас, как на зрителей, она направлена как оружие против компании Finmeccanica, которая поставляла оружие, используемое турецкими вооруженными силами против гражданского населения в Сирии, и продавала военные самолеты Саудовской Аравии.

Другой лодкой в художественной Венеции этого года стала инсталляция швейцарско-исландского художника Кристофа Бюхеля. Barca Nostra («Наша лодка») – это реальный, затонувший в Средиземном море корабль. Он перевозил от 700 до 1100 мигрантов, из них удалось выжить только 28-ми.

Интересные времена, в которые нам с вами посчастливилось жить, требуют интересного же и осмысления. Художественный проект, собранный в этом году для нас Ральфом Ругоффом, если не даёт ответы на все вопросы, то подталкивает нас к настоящим путешествиям, которые всегда происходят только внутри нас самих.