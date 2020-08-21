Недавно мы начали рассказывать, как жанр оперы переживает свое второе (или даже логичнее будет сказать, третье рождение). Еще до всемирного карантина многие театры начали переносить свои постановки в онлайн, но именно локдаун поспособствовал расцвету формата. Как мы уже говорили, опера - одно из самых технически сложных и масштабных исполнительских искусств, поэтому к диджитал-формату театры подходили с особенным тщанием. Из-за этого в онлайн-опере больше популярен стриминг, чаще всего платный. Даже если вы привыкли к бесплатному интернету, здесь именно тот случай, в котором лучше заплатить - опера, в отличие от кино, нуждается в хорошем звуке, правильных ракурсах съемки, субтитрах и многих других деталях, которые в конечном счете составляют общую картину от просмотра. Мы собрали несколько русскоязычных и англоязычных сервисов, которые действительно стоят своей абонентской платы и позволят получить удовольствие от просмотра и прослушивания.

Большой

Если в англоязычном интернете все более менее привыкли к тому, что надо заплатить, то в русскоязычной среде это правило все еще приживается с трудом. Поэтому знаковый театр России сделал свой канал бесплатным. Еженедельно "Большой" заливает на свой канал балетную или оперную классику - новенького там, зачастую, не найдешь, но вот послушать "Тоску" или пересмотреть "Лебединое озеро" можно. Платить не надо, но записи стримятся - трансляции начинаются в 19:00 и доступны 24 часа после начала. Расписание онлайн-показов есть на сайте театра. В целом, качество записи хорошее, но больше никаких дополнительных примочек ждать не стоит. На то оно и бесплатно.

Theatre HD

Theatre HD можно назвать героическим проектом. Толпа энтузиастов собирает топовые оперные и театральные постановки из мировых театров и заливает их в онлайн. До карантина ребята работали в основном с кинотеатрами, но в текущей ситуации можно понять, как у них идут дела. Выборка стоит внимания - здесь и хитовый "Эхнатон" Метрополитен-оперы, и записи с звездами оперы, балета и драматической сцены среди которых Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Дмитрий Хворостовский, Пласидо Доминго, Акрам Хан, Бенедикт Камбербэтч, Джонни Ли Миллер, Рэйф Файнс, Марк Гэтисс и Том Хиддлстон. На каждый показ нужно покупать отдельный билет, стоит он в среднем 500-700 рублей. Афиша и расписание находятся на сайте.



Культура

Было бы странно, если бы главный русскоязычный канал о культуре не интегрировался в онлайн. Плюс в том, что у "Культуры" есть эксклюзивный доступ к лучшим мировым постановкам с разных театров, и все они бесплатны. Правда, сам сайт настолько перегружен контентом, что это доставляет определенные проблемы при навигации. Но те, кто потратят 15 минут на то, чтобы разобраться, будут вознаграждены разнообразием контента. Оперы и театральные постановки лучше смотреть в трансляции.

Метрополитан-опера

В этой подборке Метрополитан-опера - топовый сервис для прослушивания и просмотра оперы. Сайт сделан так, чтобы каждый зритель могу получить максимальное погружение в постановку. Здесь есть тайм код, разбивка на главы, несколько вариантов субтитров на разных языках, удобная навигация, дополнительные материалы к каждой постановке и множество других мелких, но приятных деталей. Ну и сами постановки захватывают своей продуманностью и детализацией - смотреть, как в вагнеровском "Парсифале" всю сцену заливают специальной жидкостью, похожей на кровь, и артисты поют по щиколотку в ней, это отдельное удовольствие. Правда, придется купить подписку.



Bitesizeproms

Бюджетный и быстрый вариант для тех, кто еще не готов посвящать много времени своему новому культурном увлечению. Bitesizeproms изначально задумывалась как платформа сбора средств для музыкантов из Великобритании, которые пострадали от пандемии. Но проект быстро стал популярным, поэтому приостанавливать его пока не собираются. В чем заключается его особенность? Каждый вечер в iGTV канала выкладывается выступление, оперная постановка или концерт, записанный музыкантами со всего мира. Зачастую длина видео не превышает 15 минут, все артисты выступает бесплатно, а подписчикам предлагается сделать пожертвование.



Operavision

Еще один бесплатный и на этот раз англоязычный сервис, который предлагает доступ к репертуару множества зарубежных театров по всему миру. Многие критики называют этот сервис самым удобным - не в последнюю очередь из-за обширной библиотеки. Здесь есть и прямые трансляции, но и каталог обычных записей очень широк - от вагнеровской классики до Мартина Глейзера и Яначека.



Bayerische Staatsoper

Невозможно обойтись в этой подборке без Баварской оперы - второй после Метрополитан институции, захватившей рынок диджитал-оперы. Сайт невероятно удобен - множество полезных функций, которые улучшают восприятие оперы. Правда, репертуар многим может показаться незнакомым - классики (точнее того, что является классикой в нашем восприятии), не так много. Зато для опытных опероманов это отличный шанс познакомиться с новыми постановками.

