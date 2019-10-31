"Лида - больше чем художник":в Aspan Gallery открылась ретроспектива работ Лидии Блиновой
30 октября в Aspan Gallery открылась выставка "В честь Л.Б." - ретроспектива работ казахстанской художницы Лидии Блиновой, любовно собранная ее друзьями, художниками Еленой и Виктором Воробьевыми. Сегодня о работах и творчестве Блиновой чаще говорится в контексте ее творческого союза с художником Рустамом Хальфиным, но эта экспозиция призвана рассказать о ней как о художнице, повлиявшей на становление современного искусства Центральной Азии.
"Лида и Рустам были первыми концептуалистами в Центральной Азии" - рассказывает куратор Елена Воробьева, - "Сюрреализм, или там соцреализм были далеки от них". Так, в 1995 году, в галерее Коксерек Лидия Блинова представила свою "Поэму о кошке", написанную вдоль стен у самого пола, "чтобы поэму могли прочитать кошки", это была одна из первых концептуальных инсталляций в казахстанском искусстве того времени. Тогда художники еще даже не пользовались этим термином.
Но сфера ее интересов не ограничивалась одним поджанром. Блинова закончила архитектурный факультет Казахского политехнического института, свою карьеру начала как скульптор по дереву. Позже работала с театром как декоратор и оформитель, выступала в качестве художника по костюмам на фильме Сергея Бодрова Старшего "Непрофессионалы", оформляла книгу архитектора Алмаза Ордабаева, принимала участие в разработке вариантов проекта новой площади в Алматы. Несмотря на ее творческую активность, работ Лидии осталось совсем немного - большинство носили очень эфемерный характер, и дошли до нашего времени в качестве набросков, воспоминаний и фотографий. Поэтому именно с набросков начинается экспозиция. Сборник ее эскизов почти 25 лет оставался в архивах у племянницы Рустама Хальфины, где его удалось обнаружить кураторам непосредственно перед выставкой. "Это своего рода лаборатория, ее домашние заготовки, масса набросков и зарисовок. Здесь можно увидеть, как формально-эстетические поиски композиций, так и эскизы ювелирных украшений разработку марионеток и много мелких рисунков, отражающих сферу интересов и занятий Лиды. Чтобы зрители могли внимательней рассмотреть их мы развесили лупы" - рассказывают кураторы.
Инсталляция Look в центре зала – интерпретация одноименной инсталляции Лиды, сделанной совместно с Анне Химмельстранд в зале Союза Архитекторов в 1994 году. Look – здесь и английское слово "смотри" и русское "лук", соответственно. Белые чаши с окрашенной в ярко-синий цвет водой – образ глаз, смотрящих в небо и отражение небес в них. Инсталляция, по смысловому наполнению, отсылает нас к чашно-купольной системе изображения, изобретенной советским живописцем Владимиром Стерлиговым, последователями которого были Хальфин и Блинова.
Интересно выставлены сами работы. Половина стен зала намеренно оставлена пустыми, лишь вдоль плинтуса тонкой линией идет "Поэма об ученой кошке". И хотя выставка названа ретроспективой работ Лидии Блиновой, мы смотрим на них сквозь призму Воробьевского видения художницы. Бережно, даже нежно они собрали и структурировали ее немногочисленное наследие, но все равно оставили место для того, что Блинова еще не успела нарисовать, придумать, сделать. Эта выставка - очень интимный взгляд друзей и близких людей, который передается и зрителям.
"Преследование художественной карьеры не было целью ее жизни. Она была равнодушна к каким-либо званиям, регалиям, публичному признанию и вниманию, в отличие от своего супруга Рустама Хальфина. Поэтому она почти никогда не заканчивала своих произведений, а переходила к другим идеям, которые ее увлекали" - рассказывает основатель галереи Меруерт Калиева.
Выставка "В честь Л.Б." продлится до 15 декабря в пространстве EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants.
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