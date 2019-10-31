\"Лида - больше чем художник\":в Aspan Gallery открылась ретроспектива работ Лидии Блиновой

30 октября в Aspan Gallery открылась выставка "В честь Л.Б." - ретроспектива работ казахстанской художницы Лидии Блиновой, любовно собранная ее друзьями, художниками Еленой и Виктором Воробьевыми. Сегодня о работах и творчестве Блиновой чаще говорится в контексте ее творческого союза с художником Рустамом Хальфиным, но эта экспозиция призвана рассказать о ней как о художнице, повлиявшей на становление современного искусства Центральной Азии.

"Лида и Рустам были первыми концептуалистами в Центральной Азии" - рассказывает куратор Елена Воробьева, - "Сюрреализм, или там соцреализм были далеки от них". Так, в 1995 году, в галерее Коксерек Лидия Блинова представила свою "Поэму о кошке", написанную вдоль стен у самого пола, "чтобы поэму могли прочитать кошки", это была одна из первых концептуальных инсталляций в казахстанском искусстве того времени. Тогда художники еще даже не пользовались этим термином.

"Пальцевой орнамент", 1995, фото-инсталляция

Но сфера ее интересов не ограничивалась одним поджанром. Блинова закончила архитектурный факультет Казахского политехнического института, свою карьеру начала как скульптор по дереву. Позже работала с театром как декоратор и оформитель, выступала в качестве художника по костюмам на фильме Сергея Бодрова Старшего "Непрофессионалы", оформляла книгу архитектора Алмаза Ордабаева, принимала участие в разработке вариантов проекта новой площади в Алматы. Несмотря на ее творческую активность, работ Лидии осталось совсем немного - большинство носили очень эфемерный характер, и дошли до нашего времени в качестве набросков, воспоминаний и фотографий. Поэтому именно с набросков начинается экспозиция. Сборник ее эскизов почти 25 лет оставался в архивах у племянницы Рустама Хальфины, где его удалось обнаружить кураторам непосредственно перед выставкой. "Это своего рода лаборатория, ее домашние заготовки, масса набросков и зарисовок. Здесь можно увидеть, как формально-эстетические поиски композиций, так и эскизы ювелирных украшений разработку марионеток и много мелких рисунков, отражающих сферу интересов и занятий Лиды. Чтобы зрители могли внимательней рассмотреть их мы развесили лупы" - рассказывают кураторы.

Рисунки, наброски, эскизы, конец 1980-х- начало 1990-х годов "В честь Л.Б.", 1996, Рустам Хальфин Look, реконструкция инсталляции Лидии Блиновой 1994 года

Инсталляция Look в центре зала – интерпретация одноименной инсталляции Лиды, сделанной совместно с Анне Химмельстранд в зале Союза Архитекторов в 1994 году. Look – здесь и английское слово "смотри" и русское "лук", соответственно. Белые чаши с окрашенной в ярко-синий цвет водой – образ глаз, смотрящих в небо и отражение небес в них. Инсталляция, по смысловому наполнению, отсылает нас к чашно-купольной системе изображения, изобретенной советским живописцем Владимиром Стерлиговым, последователями которого были Хальфин и Блинова.

Интересно выставлены сами работы. Половина стен зала намеренно оставлена пустыми, лишь вдоль плинтуса тонкой линией идет "Поэма об ученой кошке". И хотя выставка названа ретроспективой работ Лидии Блиновой, мы смотрим на них сквозь призму Воробьевского видения художницы. Бережно, даже нежно они собрали и структурировали ее немногочисленное наследие, но все равно оставили место для того, что Блинова еще не успела нарисовать, придумать, сделать. Эта выставка - очень интимный взгляд друзей и близких людей, который передается и зрителям.

"Преследование художественной карьеры не было целью ее жизни. Она была равнодушна к каким-либо званиям, регалиям, публичному признанию и вниманию, в отличие от своего супруга Рустама Хальфина. Поэтому она почти никогда не заканчивала своих произведений, а переходила к другим идеям, которые ее увлекали" - рассказывает основатель галереи Меруерт Калиева.

Выставка "В честь Л.Б." продлится до 15 декабря в пространстве EXPO комплекса Villa Boutiques & Restaurants.