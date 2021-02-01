Летние приключения и дворовые догонялки: о чем персональная выставка Ambujerba

За последний век, а точнее с начала XX века живопись пережила больше метаморфоз, чем за всю историю своего существования. От читаемых только издалека мягких мазков импрессионистов с их торжеством света до резких и агрессивных полотен американских абстракционистов, а иногда "цветовых пятен", как у Марка Ротко. Картины жгли, топили, резали, делали монохромы и оптические иллюзии, были поп-арт и фотореализм, тотальные инсталляции, как у Катерина Гроссе, или картины размером меньше спичечного коробка Хасана Кале.

И даже в таком многообразии живопись всякий раз изобретает себя заново и по-прежнему остается самым очевидным проявлением искусства и самой популярной его формой на рынке, в среднем опережая ту же скульптуру почти в два раза.

Конечно, если у человека уже есть насмотренность и способность критически анализировать произведения искусства, то живопись не всегда будет самым очевидным выбором коллекционера. Однако для начинающих и молодых коллекций этот выбор кажется самым понятным. Более того, у крупных аукционных домов есть негласные критерии оценки тех или иных картин, согласно которым, скажем, портреты мужчин продаются чаще, чем портреты женщин, у горизонтальных работ есть больше шансов уйти с молотка, чем у вертикальных, синий цвет продается лучше, чем красный и так далее.

Нельзя не вспомнить концептуальный проект "Выбор народа" художественного дуэта Комара и Меламида, который в середине 90-х прогремел сначала в Нью-Йорке, а потом и по всему миру. В поисках ответа на вопрос, что же такое "хорошая картина" они наняли социологов, чтобы те провели анкетирование с примерно такими вопросами: "Какой цвет вы предпочитаете на картине больше всего? Нужна ли там природа или городской ландшафт? Если там есть люди, то исторические ли это личности или звезды поп культуры?"

America’s Most Wanted Painting

(courtesy of Komar and Melamid Studio)

Собрав данные, Комар и Меламид написали самую нелюбимую картину американцев и самую любимую. Проект так понравился кураторам и институциям, что в течении следующих лет художники повторили его в Турции, России, Китае, Франции, Кении и в еще нескольких странах. Забавно, что большинство людей проголосовали за то, чтобы на картине была природа, синяя вода, какое-нибудь животное и фигура человека. Единственной страной, которая проголосовала за абстракцию, была Голландия, а пользователи интернета (как некой отдельной универсальной территории) выбрали, конечно, собачку даже в далеком 1996.

Скорее всего Комар и Меламид дурачились, но нащупали что-то важное - если объективные оценки в живописи и существуют, статистика – не тот инструмент, который поможет нам их отыскать, а цифры скорее путают, чем приближают к истине.

В Казахстане не так много молодых художников, которые занимаются живописью. Это все еще очень доминантная форма, которая не дает такого разнообразного инструментария, как например, новые медиа, где можно создавать свои вселенные, не ограничивая себя физическим пространством. Более того, живопись предполагает сложную логистику, ее надо где-то хранить, иметь студию и постоянно пополнять запасы холста, красок, подрамников и остального. Поэтому выбор Ambujerba исследовать мир через эту консервативную технику сильно контрастирует с тем, что делают художники его поколения. Инверсии же помогают нам лучше понять экосистему, в которой живет сегодня молодое искусство Казахстана. Удивительная агрессия, чистота и наивность пульсируют внутри этих произведений и скорее напоминают андеграундный Lower East Side в начале 80-х, чем привычный поиск идентичности, который чаще всего видишь на выставках в Казахстане. На полотнах виден дух города и даже районов, где вырос художник: вагины, молнии, скелеты, огонь и решетки-солнышки, зубы и молотки - все это путешествует из одной картины в другую, а иногда вываливается в виде причудливых, но странно знакомых керамических и гипсовых объектов.

Ambujerba "Pickaxe" (2019)

acrylic on canvas

50 x 50 x 3,8 cm; 20 x 20 in Ambujerba "Sabr Ret" (2020)

foil and acrylic on canvas

20 x 20 x 2,2 cm; 8 x 8 in Ambujerba "Condom and Fire" (2020)

acrylic on canvas

80 x 80 x 2 cm; 31 x 31 in Ambujerba "War of Tools" (2019)

oil on canvas

40 x 40 x 3,5 cm; 15 x 15 in Ambujerba "11:80" (2019)

acrylic on canvas, collage

60 x 60 x 3,8 cm; 24 x 24 in Ambujerba "Rainbow Swords" (2020)

acrylic on canvas

60 x 60 x 2,4cm; 24 x 24 in

Противопоставляя себя большому поиску страновой или даже региональной идентичности, Ambujerba заново открывает нам город. Поход на его выставку сравним с дворовыми догонялками, летним приключением и секретом, который хранит двор, где ты растешь. Безусловно, все эти фигуративные полотна поддаются семиотическому анализу и есть способы понять, что же там делает тот или иной символ, но лучше было бы оставить это на территории чувственного, там, где анализ кажется грубым и неуместным. Художник, никогда не изучавший живопись в профильном ВУЗе скорее всего хочет, чтобы его работы активировали участки мозга, отвечающие за эмоции, а не рациональный анализ. Из очевидного, можно сказать, что все эти картины написаны под влиянием анимации и мультфильмов, которые любой подросток из 90-х жадно смотрел на Fox Kids или Nickelodeon. Современная живопись в целом часто выглядит как сошедший с экрана телевизора стоп-кадр и работы Ambujerba хорошо попадают в это течение. Произведения ситуативны, сделаны на основе ощущений здесь и сейчас. Это не полотно, над которым работаешь месяц, а хокку, которое пишешь за несколько сжатых минут. Рискну предположить, что ни одна из этих картин не делалась дольше нескольких дней, в них живет это ощущение сиюминутности и определенной искренности - довольно редкой для вдумчивой и осторожной современной живописи.

Персональная выставка Ambujerba продлится до 10 февраля по адресу Панфилова 92/63 с четверга по воскресенье с 12:00-20:00, или по предварительной записи по телефону +7(701) 712 - 46- 20