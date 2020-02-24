Как узбекские ткани с течением времени становились драгоценностью, инструментом пропаганды и предметом искусства

Не так давно мы рассказывали о выставке "Орнаментум" от Aspan Gallery. Одной из ее участниц стала Диляра Каипова – художница из Узбекистана, которая обращается к традиционным ткацким техникам, в частности, к производству иката. Вместе с ремесленниками она создает универсальные узоры, из которых позже делают чапаны. Недавно Диляра прочла в галерее лекцию, в ней она рассказывала об истории этого узора, его символике и современном применении. Мы делаем расшифровку лекции и делимся кадрами.

Почему "икат" – не узбекское изобретение

История этой ткани начинается в V веке, с согдийского шелка. К сожалению, в Узбекистане нет ни одного образца согдийского шелка, несмотря на то, что территория древнего Согда – это территория нынешнего Узбекистана, а столицей Согда был город Мараканд (Мараканда), нынешний Самарканд. Все образцы согдийского шелка были вывезены очень давно в качестве даров, так как эта ткань была буквально на вес золота.

До 50-х годов ХХ века происхождение этих тканей было неизвестно. Были версии, например, что ткани были произведены в Иране по заказу Византии, были и другие версии. Но в 50-х годах ХХ века двое ученых, специализирующихся на текстиле, смогли очистить обратную сторону одного из фрагментов древней рукописи и восстановить текст. В тексте была информация о ткани – ее принадлежности, о том, что она «из селения Зандана»; предполагается, что эту надпись нанес таможенник при пересечении конкретного пункта. Зандана – селение близ Бухары. Позднее начали появляться факты, подтверждающие производство шелка именно на этой территории. Примечательно это открытие тем, что до него считалось, что текстильная культура двигалась с Запада на Восток, но благодаря этому исследованию теорию пересмотрели и пришли к выводу, что движение было с Востока на Запад, из Азии в Европу.

Образец иката из Самарканда, 1850-1875 Образец Согдийского шелка, восьмой век Образец иката из Африки, 1940-50 Образец Согдийского шелка, восьмой век



Обращаясь к термину "икат" (которым обозначается ручная техника изготовления ткани), можно смело сказать, что в Узбекистане такая ткань не производится. Производится огромное множество национальных тканей, но ни одна из них икатом не называется, это слово заимствовано из индонезийского языка. Но в последние годы слово "икат" начали употреблять в Узбекистане, при разговоре с иностранцами, чтобы было легче говорить о текстиле. Все узбекские ткани имеют свое название. Но на самом деле икат производят в очень многих странах: в Юго-Восточной Азии, в Мексике, Японии, Африке. Более корректно называть ткани, встречающиеся в Узбекистане, абровыми тканями. "Абр" в переводе с фарси – это "облако, несущее влагу". С этим я и связала название лекции "Перевязанные облака", ведь это технология, которая ассоциируется с перевязыванием чего-то воздушного и размытого. Сам рисунок получается очень размытым.

Кто изобрел хан-атлас, и что случилось после взятия Бухары

Узбекский халат был незаменимой частью гардероба во все сезоны. И в этот момент важно упомянуть огромный вклад в текстильное дело, который внесли бухарские евреи. Многие из них были насильно обращены в ислам. Им разрешалось заниматься ремеслом, но было запрещено торговать; со временем бухарские евреи получили монополию на крашение, и "хан-атлас", который так знаменит в Узбекистане, был привнесен ими. Этот рисунок исполняют не только на атласе, он может быть сделан и на шелке, и на хлопке, главным остается сам характер рисунка.

В 1800 году вместе с приходом русских войск стали появляться товары из Российской империи, в том числе текстильные товары, знаменитые ситцевые ткани, также стали поступать химические красители. Это нанесло большой удар по производству текстиля в Узбекистане, потому что химические красители стоили намного дешевле. Но еще большим ударом, который практически остановил текстильное производство, было взятие Бухары Красной армией в 20-х годах. Кроме того, что исчез рынок, еще и труд уже не мог быть индивидуальным, он должен был быть коллективным. Ведь работа по производству текстиля – это работа творческая, сложная, напряженная, требующая сосредоточенности и уединения мастера. Кроме того, на очень долгие годы, практически до начала 90-х годов, в Узбекистане было запрещено производство адрасов. Мастерам было запрещено иметь станки на дому, а за найденный станок сажали в тюрьму. Мастера при этом понимали, если они не будут передавать свои знания детям, то дети останутся без знаний, профессии и куска хлеба, а самое главное – погибнет традиция. Несколько семей в Маргилане, которые несли эту традицию-ремесло на протяжении 7-8 поколений, прятали станки в подвалах и вопреки всему учили своих детей ремеслу.

Бухара. 1929 Юрий Еремин. Бухара. 1928 Сергей Прокудин-Горский (1863-1944). Самарканд. Снято у мечети и медресе Шир-Дор (восточная сторона площади). Библиотека Конгресса США С. М. Прокудин-Горский. Группа еврейских мальчиков с учителем. На одном мальчике – халат в технике икат. Самарканд, 1906, 1907. Библиотека Конгресса США

Как изменилось отношение к ткани в СССР

В СССР даже ткани для одежды были инструментом пропаганды, как, например, ткани, на которых были изображены тракторы, комбайны, самолеты. Но уже в конце 30-х годов начали появляться критические статьи о моральном аспекте носки одежды с таким рисунком, и директивно выпуск этих тканей был запрещен. Узбекистана это также коснулось. Из ткани для женской одежды был разрешен только хан-атлас, но он не был похож на традиционный хан-атлас, сделанный вручную. В СССР только начали развивать химическую промышленность и строить ацетатные комбинаты, где производилось очень много ацетатного шелка. Таким образом, в этих тканях только долевая нить была шелковой, а поперечная нить – из ацетата. Поэтому стопроцентно шелковыми такие ткани уже было нельзя назвать. На хан-атласе также изображали Кремль, спутник, узор с надписью "СССР". Восстанавливать старые ткани, производить что-то по своим эскизам было запрещено. В то время была статья УК "хищение социалистической собственности", по которой в Маргилане был расстрелян директор шелкового комбината Давидов.

Производство шелковой пряжи, Маргилан Производство шелковой пряжи, Маргилан Производство шелковой пряжи, Маргилан

Кто собирает текстиль сегодня

Среди тканей, запрещенных к выпуску, также была ткань "бахмаль" – это шелковый бархат, сделанный вручную. Производственный цикл бахмаль был восстановлен, и сейчас это является гордостью узбекистанских мастеров.

Американский коллекционер Гидо Голдман, который собрал великолепную коллекцию бухарских "икатов" XIX века, рассказывал, что когда-то в Нью-Йорке, у своих друзей он увидел картину Кандинского "Утренний час". На картине изображены всадники, одетые в бухарские халаты. Он влюбился в эту картину, и это подтолкнуло его начать собирать коллекцию бухарского текстиля. Многие коллекции собираются во время кризиса, из-за кризиса в 90-х в Узбекистане Голдману удалось приобрести шедевры текстильного искусства, которые активно вывозились из страны. Сам Голдман ни разу не посетил Узбекистан.