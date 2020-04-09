Искусство во время чумы: к чему приведет нас коронавирус?

Эпоху величайшего расцвета европейского искусства с одинаковым успехом можно назвать эпохой болезней и смерти. В 1347 году черную смерть, более известную как бубонная чума, принес генуэзский корабль на Сицилию. В ближайшие несколько лет она убила около трети всего населения Европы. Некоторые города, такие как Венеция, потеряли более 60% своего населения.

Антуан-Жан Гро, "Бонапарт посещает чумной госпиталь в Яффе", 1804 Эдмунд Эванс, улица Лондона во время эпидемии чумы, 1665

Это был момент начала Ренессанс только начинался, и черная смерть следовала за ним неотступно. Более того, вспышки были не единичными: она продолжала возвращаться. В течение следующих 300 лет и даже дольше, чума стала постоянной частью жизни - или, что более логично, смерти - в Европе. Эпидемии периодически опустошали города. Одна из последних и самых страшных из этих эпидемий поразила Лондон в 1665 году. Ее с чрезвычайно страшными подробностями описал в одном из своих первых исторических романов Даниэль Дефо - "Дневник года чумы".

Хоссе Лиферинкс, " Святой Себастьян молится за жертв чумы", конец XV века Альбрехт Дюрер, "Четыре всадника Апокалипсиса", 1496—1498

Если на секунду задуматься о временных отрезках, в которые творили главные умы человеческой истории, и в которые половина населения Европы была фактически уничтожена, становится понятно, что вся история Ренессанса и барокко в искусстве идет рука об руку с царством чумы. Болезнь держала в своих тисках всю Европу с 1347 года до конца XVII века, а вспышки в Южной Европе повторялись аж до 1700-х. Это означает, что жизнь всех "старых мастеров" проходила в ее тени: Микеланджело, Рембрандт и все остальные регулярно сталкивались с опасностью того, что смертельная зараза может в любой момент захватить их город.

Некоторые великие художники, среди которых были Ганс Гольбейн и Тициан, вполне вероятно умерли от чумы (по крайней мере, на это указывают некоторые из оставшихся документов). Другие пытались бороться с этим посредством искусства. Тинторетто написал свои величайшие работы в Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко в Венеции, в здании, посвященном святому Сан-Рокко - защитнику от чумы.

Питера Брейгель Старший, "Триумф смерти", около 1562 Ганс Гольбейн Младший, "Послы", 1533 Карстьян Люйкх, "Натюрморт Ванитас", 1650

Но если взглянуть на эти работы, можно заметить одну примечательную деталь.

Искусство этих веков изобилует образами смерти. Например, одна из наиболее повторяющихся композиций - это кровать больного, окруженная скорбящими родственниками. Этот мотив начал проявляться еще в Проторенессансе. Но если мы взглянем на самые популярные работы тех веков, которые сегодня известны практически каждому, можно заметить, насколько они далеки от атмосферы скорби, трагедии, камерности. К примеру, один из реформаторов западноевропейского искусства, Джотто, известен масштабными работами, которые считаются началом итальянской школы живописи. Джотто наметил путь, по которому пошло ее развитие: наполнение религиозных форм светским содержанием, постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным, нарастание реалистичности, изображение интерьера, мирских сцен, во всей их полноте. Европейские художники раннего Возрождения - вроде Мазаччо и Паоло Уччелло - только пытаются освоить новые правила работы с перспективой, но в их работах уже виден плавный переход от средневековых художественных догматов. Все это прокладывает дорогу к невероятным сокровища культуры, созданным в период Высокого Возрождения. Работы Рафаэля, Микеланджело, Леонардо и многих других создают новый живописный язык, который чествует жизнь и человека во всех проявлениях.

Рафаэль, "Благовещение", Алтарь Одди, Пределла, 1502-1503 Мазаччо. «Сбор дани», Фреска капеллы Бранкаччи, 1426-27 Микеланджело, " Г рехопадение и изгнание из Рая", Сикстинская капелла, 1508-1512 Рафаэль Санти, "Афинская школа", 1511

Но вернемся в наше время. Сегодня рассуждать о едином визуальном языке как минимум глупо, ведь единого не существует. Стоит обратиться к тому, что объединяет всех, кто хоть как-то задействован в искусстве - арт-рынок, который буквально за несколько недель потерял большую часть своего годового дохода. Начало весны - основной сезон для большинства арт-институций, будь то государственные музеи, частные арт-галереи или международные выставки. Кто-то оказался частично готов. Например, большие институции, которые уже давно цифровизуют свой контент - на сайте Лувра можно найти подкасты, онлайн-лекции, виртуальные туры и практически полную базу произведений. Менее подготовлен оказался Помпиду, в котором ротация экспонатов происходит гораздо чаще, в связи с чем бывает сложно перенести в онлайн все актуальные активности. Буквально недавно его представитель поделился отчетом, в котором сказано, что за месяц музей потеряет 1.2 миллиона евро от билетерии и более 600 000 евро от сопутствующей коммерции (кафе и сувенирный магазин). Но и по поводу деятельности онлайн у многих есть свои сомнения. Например, глава Mucem Жан-Франсуа Шунье сказал об этом так: "Музей - это место контакта, обмена и взаимодействия; нельзя превратить его в базу данных. Сейчас мы пытаемся придумать альтернативы, но ни одна из них не будет полноценной".

Но если во всех остальных сферах онлайн-рынок переживает невиданный скачок, то в арт-среде все немного сложнее. Да, сервисы предоставляющие услуги по цифровизации сейчас получают сотни звонков в день (это слова руководителя компании Artlogic, которая помогает создать виртуальный зал просмотра всего за 100 евро в месяц), но в целом, весь рынок замер. Арт-маркет - очень тонкая и чутко реагирующая на любые внешние интервенции среда, где решения и цифры зависят буквально от порхания мотылька. И сейчас жители этой среды напряженно переглядываются друг с другом, наблюдая и выжидая, почти как в дикой саванне. Выжидание - пожалуй, самый удобный термин, описывающий всю сложившуюся ситуацию.

Ведь проблема здесь стоит далеко не в невозможности продажи онлайн - все-таки, Artsy существует уже не первый год, да и настройка e-commerce платформы может занять много времени только у тех, у кого количество продукта превышает хотя бы несколько сотен. А это не те объемы транзакций, в которых исчисляются сделки у одной галереи. Поэтому нынешний период в арт-рынке в какой-то степени напоминает то, что происходит на казахстанском валютном рынке - отпущенный в свободное плавание тенге волен принимать любые формы, какие ему заблагорассудится. Только здесь в свободное плавание отпущены абсолютно все активы, кроме, пожалуй, тех, что находятся на высшей ступени эволюционной лестницы арт-мира - старых мастеров и культовых имен, чьи имена знает даже школьник. Но и большое имя - не стопроцентная гарантия, только если вы не владеете "Лежащей обнаженной".

Что это значит? В кризисные времена делать быструю карьеру легче всего, особенно тем, кто пылок, горяч и удачлив. Пока арт-дилеры рвут на себе последние волосы, а сотрудники музеев с тоской взирают на залы виртуальной реальности, новые и не очень художники могут использовать это время, чтобы создавать самые отчаянные работы, которые невозможно было бы представить в мирное время. Нейронные сети, вебкам-арт, старый добрый видео-арт, перформанс в прямой трансляции - собственно, почему бы и нет. Отчаянность понадобится не только им, но и дилерам, которые будут готовы это новое искусство продавать. Ведь когда кризис закончится (а ничего не бывает вечным), рынок, уставший от ожидания будет готов вкладывать очень большие деньги в то, что будет у всех на устах. И тогда, возможно, будет нам новый Ренессанс.