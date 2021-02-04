В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. Казахскую семью в юрте российский художник писал в период, когда в Средней Азии было почти невозможно изображать людей, в силу существующего исламского догмата о запрещении рисования живых существ, но, тем не менее, художнику каким-то образом удавалось уговорить жителей аулов позировать для рисунков, и описывать их быт с предельной точностью.

Одно из центральных мест в экспозиции казахстанского искусства начала ХХ века Государственного музея искусств им. А. Кастеева занимают жанровые полотна одного из основоположников национального изобразительного искусства Николая Гавриловича Хлудова (1850-1935), который еще до революции приехал в Туркестанский край из России и работал здесь до последних дней своей жизни. По словам исследователей Н. Хлудов «не был мимолетным гостем в Казахстане, но отдал все свои художественные силы на то, чтобы отобразить красоту этой земли и ее людей в живописи. Эту задачу он сделал целью всей своей жизни». Русского художника пленила неповторимая красота природы Средней Азии, история и обычаи живущих здесь народов. Обретя вторую родину в Казахстане, Н. Хлудов ярко проявил себя в качестве ученого-этнографа, педагога и художника, положив все свои силы и способности культурному развитию этого края, щедро делясь опытом и знаниями со своими учениками.

Николай Хлудов родился 25 ноября 1850 года в Орловской губернии (Россия). Начальное художественное образование он получил в Одесской рисовальной школе и частных художественных мастерских Петербурга. В Казахстан Н. Хлудов приехал в 1877 году в составе научной экспедиции. В 1879 году он был назначен чертежником межевого отделения при Семиреченском областном управлении. Работал в городе Верном (Алматы) топографом. Являлся членом Туркестанского кружка любителей археологии, а также был учредителем Семиреченского отдела Русского Географического общества. Участвовал в качестве художника в 1886 г. в экспедиции русских ученых И. Игнатьева и А. Краснова по обследованию горной группы Хан-Тенгри. Н. Хлудов также принимал участие в экспедиции И. Мушкетова по исследованию Верненского землетрясения. За эту работу художник был удостоен серебряной медали Русского географического общества. В музеях Алматы хранится более 200 картин и полтора десятка его путевых альбомов-дневников. С 1920 года Н. Хлудов становится руководителем кружка графических искусств, а с 1921 г. руководителем студии живописи и рисунка научно-художественных мастерских города Верного. Азы художественной грамоты в ней получали такие впоследствии известные мастера как А. Кастеев, С. Чуйков, А. Бортников, Г. Брылов, А. Мартова, Н. Соловьев и др.

Картины Хлудова отличаются предельной точностью в описании быта и традиций казахского аула, искренним интересом к передаче характера и индивидуальных особенностей персонажей. Много путешествуя по Казахстану и другим регионам Центральной Азии, художник создал большое количество этюдов и зарисовок, в которых запечатлел разнообразные горные и степные ландшафты, этой еще почти неизвестной в те годы Европе части мира. Как он сам писал: «Мои произведения выполнялись большей частью с 1884 года, и к произведениям своим я ничего не прибавлял и не убавлял, рисовал свои наброски с натуры, что называется, объективно». Хлудов также писал портреты встреченных им людей, в которых хорошо переданы особенности характера модели.



Картина «В юрте» (1891) является одним из наиболее известных произведений художника, в котором автор запечатлел большую казахскую семью, расположившуюся вокруг очага в интерьере своего жилища. В центре мы видим трех жен хозяина, который изображен сидящим слева с кесе в руке. Справа от зрителя помещена фигура его дочери в красном платье, волосы которой одна из жен заплетает в сорок косичек. Убранство юрты, одежда людей, сундуки на заднем плане, кипа одеял и другие различные предметы говорят о состоятельности изображенной художником семьи. В самом центре - старшая жена хозяина юрты (байбеше), держащая в руке ножницы и отрез модного в те годы у казахов русского ситца. Справа от нее младшая жена (келин) держит в руке моток шерсти. У ее ног расположилась маленькая девочка, которая с любопытством взирает на зрителя. Н. Хлудов внимательно и с большим интересом выписывает лица персонажей, складки одежды и драпировки тканей, разнообразные предметы утвари кочевника. Художник с научной скрупулёзностью изображает деревянный каркас жилища кочевника, мастерски передает полутемную атмосферу внутреннего пространства юрты. Автор предельно точен в передаче видимого, что придает картине значительную историческую и этнографическую ценность. Следует учитывать, что в те годы в Средней Азии было почти невозможно изображать людей, в силу существующего исламского догмата о запрещении рисования живых существ, но, тем не менее, художнику каким-то образом удавалось уговорить жителей аулов позировать для рисунков. В одной из своих записок Н. Хлудов сообщал о том, что в период его путешествий по Туркестану и Семиречью ему часто приходилось сталкиваться с ситуацией, когда «при раскрытии альбома для зарисовки облика человека, даже хозяева гостеприимных юрт быстро разбегались». В данной картине художнику еще не удается в полной мере передать характерные антропологические особенности лиц жителей Средней Азии. Он с любопытством вглядывается в людей, стремится выявить в них посредством разнообразных поз и жестов различные оттенки настроения. При этом заметно, что сами персонажи картины терпеливо и старательно позируют художнику, в их взглядах сквозит нескрываемый интерес к такому необычному для них человеку, каким являлся в то время художник. Ценность картины заключается в том, что смотря на полотно, мы словно становимся свидетелями исторической встречи цивилизаций Востока и Запада, судьбоносного пересечения двух различных по характеру мировоззрений и культур. Данное произведение выражает характерное для европейца того периода восприятие кочевника как человека другой незнакомой ему части земли, более естественного и искреннего в своем восприятии окружающего его мира. Как писал английский путешественник XIX века Норман Фелл: «казахи ведут такую волшебную жизнь, за которую многие из нас отдали бы взамен всю свою жизнь. Их кожа такая же светлая как сам шелк. Во всякое время их личные привычки восхитительны, они не пьют спиртного и не курят…».

Произведение Н. Хлудова «В юрте» относится к популярному в XIX веке в западном искусстве направлению «романтического ориентализма», который предполагал изображение народов восточных стран в подчеркнуто идеализированном ключе, проистекающем из представления европейцев о героях арабских сказок «Тысячи и одной ночи». Художники создавали свои полотна под впечатлением поэзии перса Омара Хайяма и историческим свидетельствам о степных народах Вильгельма Рубрука и Плано Карпини. Подобным картинам свойственны яркость колористического решения, поэтичность, изысканность декора, налет сказочности и фантазии, интерес к необычным деталям и человеческим типажам. Картина Н. Хлудова «В юрте» представляет собой замечательное художественное произведение и бесценный исторический документ эпохи, фиксирующий судьбоносный момент вхождения степного народа в новый, сопряженный с непростыми испытаниями и высокими достижениями период истории ХХ века.