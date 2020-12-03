Культпросвет: скульптура Ли Сон Ока \"Из света\"

В рамках совместной с Государственным музеем искусств им. А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем знакомить вас с интересными фактами о музейных экспонатах. Новая статья посвящена скульптуре "Из света" талантливого мастера Ли Сон Ока.

В 2007 году в ГМИ РК им. А. Кастеева состоялась выставка произведений членов Ассоциации деятелей современного пластического искусства Южной Кореи, приуроченная к 70-летию проживания корейского народа в Казахстане, а также к 13-летию Ассоциации деятелей современного пластического искусства Кореи, которая осуществляет культурный обмен, организуя выставки по всему миру.

В выставке приняли участие более 40 художников Кореи. Современные авторы раскрыли в своих произведениях актуальные тенденции в скульптуре, графике и живописи. Задача корейских художников состояла в том, чтобы раскрыть традиции корейской культуры прошлого через современные художественные приемы.

В дар музею от автора Ли Сон Ока (Lee Sung-Ok) поступило произведение «Из света» (2006 г., нержавеющая сталь, гранит). Скульптура представляет собой двухчастную композицию абстрактных фигур, отдельно стоящих на подставках из серого гранита.

Пластические и художественные задачи автора в скульптуре «Из света» двойственны. С одной стороны, они отсылают к названию произведения - «Из света», смысл может трактоваться как Начало или Рождение некой первоосновы. Подобно кинетической скульптуре, абстрактные формы иллюзорно закручиваются в спираль, они рождаются из света и тянутся вверх. С другой, эти задачи восходят к поискам центральной проблемы скульптурной композиции - соотношению пластических масс с пустотами пространства.

Движение форм пропорционально уравновешенной композиции «Из света», они балансируют между собой легко и свободно. Полированная поверхность скульптуры подчеркивает строгость, завершенность и ясность объемов, которым не вырваться из их замкнутого контура. Блеск, вызываемый лучами света на поверхности скульптуры, разрывает строгие границы, и таким образом образует бесконечное противостояние постоянного элемента формы с изменяющимся элементом - отражение света. Отполированная поверхность подчеркивает визуальную невесомость конструкции, готовой оторваться от земли, от постамента и взлететь в воздух.

Произведение состоит из двух частей. Оно объемно, что позволяет рассмотреть скульптуру со всех сторон. Первая часть - это взаимопересекающиеся заостренные формы с ритмично повторяющимися линиями скульптурных пустот с их же наполненностью одновременно. Этот прием в современной скульптуре связан с опытами кубизма и футуризма, был направлен на обновление языка пластики. Так, в 1912 году Умберто Боччони призывал в своих манифестах: «Откроем фигуру, как окно и заключим в нее среду, в которой она живет...»

Вторая часть - показывает те же абстрактные формы, но в точке их пересечения - небольшая сфера, объемный круг. Окружающие его лопасти образуют вокруг сферы плотный контур, тем самым создавая некую защитную зону, будто возле самого ценного минерала.

«Из света» - это скульптура-симфония. Она гармонична в своем единстве с миром и идеальна в своем микрокосмосе. Звучание ее медитативно-гипнотизирующее, как тихое журчание родника. Двойственность мира и познания, которые одновременно ясны и неуловимы для понимания, раскрываются в произведении корейского автора.

Воздействие религии на культуру Южной Кореи оказалось очень сильным, сегодня она является мощным стимулом, как для поддержания традиций, так и для их развития. Глубокое философское отношение к жизни, людям, природе; ее тихое, тонкое и гармоничное существование - подобно звукам бамбуковой флейты - характеризует творчество талантливого мастера Ли Сон Ок и современную культуру Южной Кореи в целом.