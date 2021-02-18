Культпросвет: картина Зинаиды Серебряковой \"Портрет Евгения Леви-Бенуа\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. Портрет молодого парня – не единственная работа художницы Серебряковой в коллекции музея. Портрет имеет свою интересную историю с подтверждением личности героя и даже с возможным его появлением в музее.

"Обладательница совершенно исключительного дара" – фраза принадлежит художнику Александру Николаевичу Бенуа, который адресовал её своей племяннице, русской художнице Зинаиде Серебряковой (1884-1967 гг.). Она не была реформатором изобразительного искусства, но создала свой легко узнаваемый стиль. Она считала своё искусство "незатейливым, простым (но искренним)" и никогда не отступала от своих идеалов. Основные темы её творчества – материнство, детство, женская красота – окрашены её собственными ощущениями от всего, что связано с семейной жизнью, и любовью к детям.

Зинаида Евгеньевна не могла не стать художником. Её отец – знаменитый скульптор Евгений Лансере, мать – Екатерина Николаевна, художник-график – дочь архитектора Николая Бенуа и сестра основателя объединения "Мир искусства" – Александра Бенуа.

ГМИ РК им. А. Кастеева посчастливилось стать обладателем пяти работ Зинаиды Серебряковой. Это два портрета маслом, два портрета в технике пастели, написанных в зарубежный период её творчества, и один натюрморт – «Атрибуты искусства». Поскольку рамки статьи имеют свои пределы, ограничимся рассказом об одном из ранних портретов Серебряковой.

В 1972 году в музей поступило письмо из Павлодара. Автор сообщал, что случайно в киоске увидел путеводитель по залам художественной галереи им. Т. Шевченко, купил его и обнаружил там портрет своего родственника – Евгения Леви-Бенуа, автором картины была З. Серебрякова. Портрет поступил в галерею в 1969 году от её старшей дочери – Татьяны Борисовны. Но вернемся к письму. Его автор – Георгий Александрович Бенуа, архитектор, который с семьей в 1963 году вернулся из-за границы и проживал в Павлодаре. В письме он писал: "Как оказался этот портрет здесь, у нас, в нашей столице Алма-Ата? Кто имел и передал его в галерею? Меня страшно заинтересовало, тем более что Евгений жив и здоров, и я с ним переписываюсь. Е. Бенуа живет в Швейцарии со своей большой семьей". Завязалась переписка. Георгий не только подтвердил личность изображенного на портрете, но и любезно предоставил музею биографические данные своего родственника. Репродукция портрета была немедленно отправлена в Швейцарию, в Лозанну, где вызвала искреннее удивление и потрясение.

Основатель династии Бенуа прибыл в Россию из Франции в 1794 году. У него было одиннадцать детей – шесть мальчиков и пять девочек. Дед Евгения Леви-Бенуа приходился родным братом деду Георгия Бенуа. Таким образом, Георгий и Евгений были троюродными братьями.

В 1973 году от Георгия Александровича пришло еще одно письмо, в котором он описал со слов Евгения Леви-Бенуа историю создания портрета: "Оказывается, Зиночка писала портрет его в 1915 году в имении "Нескучном" Харьковской губернии. Он отлично помнит, что он страдал, позируя по многим часам, а хотелось бегать. Ему, вероятно, было 15-16 лет. Он думал, что портрет этот находится у Евгения Борисовича Серебрякова (сына художницы), либо у Татьяны Борисовны, но никак не в художественной галерее в Алма-Ате, и потом он поражен описанием его мужских качеств. Вы так его расхвалили, что он теперь "поднимет нос" и ни с кем не будет разговаривать много времени". Что же особенного было в путеводителе? Елена Вандровская, автор текста путеводителя, писала: "Портрет характерен для творчества художницы стремлением раскрыть в человеке духовное обаяние, интеллигентность и нравственную чистоту. Эти качества воспринимаются не только в привлекательных чертах мужественного лица юноши, но и в пластической красоте и выразительности классически четкого контура его фигуры, и в строгом, но звучном цветовом решении произведения".

Евгений приходился троюродным братом Зинаиде Серебряковой. В опубликованной переписке семьи Лансере-Серебряковых удалось обнаружить письма, касающиеся истории создания картины: "...Зинок рисует Машуту, а также братьев Леви, которые очень милые, воспитанные люди, и дети их любят". "...Зинок беспокоится, что для Казанского вокзала не делает эскизы, но я её утешаю, что она догонит в сентябре, а вообще рисует она много, один сеанс за другим, то Марусю нашу, то одну московку, то Женю или Шуру Леви...". Эти письма помогли уточнить и время создания портрета. Они были написаны в июне-июле 1916 года, значит, и портрет был создан в этот период, тогда как в первоначальной датировке портрета указан 1915 год. Кстати, путем нехитрых арифметических действий, можно уточнить и возраст портретируемого. Год рождения Леви-Бенуа – 1898 год, на портрете молодому человеку 18 лет.

Что удалось узнать о личности Евгения Леви-Бенуа? Родился он в Петербурге. В 1915-1921 годах учился в Петербургском технологическом институте, получил звание инженера-технолога. Его отец – Зигфрид Леви – работал архитектором в Петербурге, с 1910 года проживал в Швейцарии. В 1922 году Евгений приехал к отцу и по его совету принял гражданство Швейцарии, взяв фамилию матери – Бенуа, так как у Леви родных не было, а семья Бенуа была большая, и он всех знал. С 1926 года начал работать на автомобильном заводе Форда в Швейцарии. В 1927 – от завода был направлен на работу в Турцию, затем в Тегеран. В течение 1934-1937 гг. объездил весь Ближний Восток. В 1937 году был назначен директором отделения Форда в Швейцарии. Владел несколькими языками – русским, немецким, французским, английским, турецким. У него два сына и две дочери. В 1973 году Леви-Бенуа сам написал письмо в галерею, где рассказал о жизни Зинаиды Серебряковой, о судьбах её дочери и сына, проживавших с ней в Париже, и обратился с просьбой выслать ему негатив фотографии портрета, чтобы сделать хорошие снимки для своих детей.

Портрет был написан в Нескучном в "тридцати верстах" от Харькова – в "родовом гнезде" семей Лансере – Серебряковых, со старым домом екатерининских времен, большими садами, речкой Муромкой. Художница здесь родилась. Вернувшись из Парижа весной 1906 года, проживала в имении практически безвыездно. Лучшие её произведения из так называемого "крестьянского цикла" были созданы ею именно здесь. Среди них – всемирно известные полотна: «Крестьяне» (1914), «Жатва» (1915), «Беление холста» (1917). Большое внимание она уделяла портрету. Проживая в России, практически никогда не работала на заказ, предпочитала изображать родных и близких ей людей. Поэтому в портрете Евгения Леви-Бенуа столько искреннего любования – и внешней красотой, и врожденным благородством модели.

Р.S. В музее долгое время бытовала история о том, что в 1970-е годы приезжал в Алма-Ату Евгений Зигфридович Леви-Бенуа, приходил в галерею полюбоваться своим портретом. Красивая история, но она не соответствует действительности. На самом деле это был его павлодарский родственник – Георгий Бенуа. Цель его визита – подарок музею из семейной коллекции – пейзаж известного русского художника второй половины XIX века Аполлинария Горавского.