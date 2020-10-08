Культпросвет: картина Владимира Боровиковского \"Портрет Петра Николаевича Дубовицкого\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. Новая статья посвящена портретисту Боровиковскому и написанному им шедевру - портрету Дубовицкого, единственной работе художника, имеющейся на территории Казахстана.

XVIII век вошел в историю русского искусства как «золотой век» портрета. Почему портрет? Образ человека всегда был в центре внимания искусства. Но именно человек становится носителем эстетического идеала времени, эмоционального и психологического состояния общества. Через улыбку, взгляд, осанку, поворот головы, прическу, костюм, атрибуты быта происходит познание времени, эпохи, истории.

В то время работали блистательные мастера этого жанра - Иван Аргунов, Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий. Среди этой плеяды знаменитых художников, которые подняли русское искусство на уровень лучших достижений европейской культуры, достойное место занимает и творчество Владимира Лукича Боровиковского (1757-1825) - академика Императорской Санкт-Петербургской академии художеств, выдающегося русского портретиста конца XVIII - начала XIX веков, создавшего огромное количество образов своих современников. Ему позировали коронованные особы, высокопоставленные чины, дамы из высшего общества. Он был мастером так называемого интимного портрета, в котором больше внимания уделялось самому персонажу, а не атрибутике. Его портреты, особенно женские, отличались лиричностью и мечтательностью. В целом его творчество развивалось в стилистике такого направления в искусстве как сентиментализм (от фр. sentiment - чувство), для которого характерна повышенная чувствительность и идеализация образов.

В таком ключе и был написан «Портрет Петра Николаевича Дубовицкого» из собрания Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева - один из шедевров коллекции музея, единственное произведение В. Боровиковского в нашей стране.

Кто же такой герой портрета Петр Николаевич Дубовицкий (1753-1825)? Кем он был? Чем знаменит? Каковы его заслуги? Когда известны факты биографии, любой образ на портрете становится ближе и понятнее. Хотя портрет написан более чем 200 лет назад, в истории сохранились сведения об этом человеке. Род Дубовицких, согласно семейному приданию, происходил из Польши. Пётр Николаевич родился в небогатой семье, рано осиротел. Начал свою карьеру в 16 лет со службы в армии. Дослужившись до чина надворного советника, вышел в отставку и решил заниматься сельским хозяйством. Он был человеком деятельным и к концу жизни стал одним из самых богатых помещиков Рязанской губернии. Центральная усадьба его владений находилась в деревне Стенькино. Здесь были построены главный дом, конный завод, разбиты парк и пруды. По некоторым данным, имение включало более 50 построек и напоминало небольшой город. Принадлежавшие ему селения, отличались порядком и благоустройством.

Он был женат на Надежде Ивановне Медведской, в браке родились двое детей. Боровиковский написал прекрасные портреты практически всех членов семьи - жены (1809), сына Александра (1809) и его жены Марии (1808).

Портрет был создан в 1804 году. Дубовицкому - 51 год. Перед зрителем он предстает рачительным и просвещенным помещиком. Во взгляде сквозит легкая высокомерность, свидетельствующая об уверенности человека в своих возможностях. На бледном лице играет чуть заметный румянец, сочетающийся с нежно розовым цветом губ и серо-голубыми глазами. Дополняют образ высокий открытый лоб и седеющие светлые слегка волнистые волосы. Строгость темного сюртука нарушается белой рубашкой, украшенной гофрированными оборками, что привносит в образ романтические интонации. Корпус фигуры разворачивается влево, а голова изображена в анфас. Этот прием, достаточно распространенный в жанре портрета, вносит легкую динамику в статичную композицию.

Особую роль в портрете играет пейзаж, на фоне которого предстает наш герой. Пейзаж - обязательный атрибут портрета, написанного в стилистике сентиментализма. Он является одним из наиболее эмоциональных жанров живописи, и в картинах часто выполняет основную роль в создании эмоциональной среды, окрашивает происходящее различными настроениями.

В портрете Дубовицкого идиллический ландшафт играет особую роль в создании поэтического образа. Боровиковский добивается гармоничного единения образа человека и пейзажа, окружающего его. За плотной густой листвой видится голубое небо. Художник не замыкает пейзаж, а показывает дали, окутанные нежно голубой воздушной дымкой, создавая в пространстве полотна настроение мечтательности и нежной грусти.

Такими приемами художник придает образу человека предприимчивого и деятельного нотки поэтичности и нежности. Эти ощущения поддерживаются и особым цветовым решением портрета, основанного на изысканности жемчужно-серого тона и приглушенного зеленого.

В истории искусств немало рассказов, порой весьма драматичных, повествующих об отношениях заказчика и художника, когда заказчик остается недоволен своим изображением на полотне. Интересно, как развивались взаимоотношения Боровиковского и Дубовицкого, понравился рязанскому помещику его образ, созданный кистью мастера? Удивительно, но у нас есть ответ на этот вопрос.

Работа живописца действительно понравилась Петру Николаевичу и даже льстила ему. В том же 1804 году Дубовицкий заказывает художнику повторение собственного портрета. Таким образом, было создано два равноценных по качеству и художественному уровню произведения. В настоящее время один портрет находится в Государственной Третьяковской галерее в Москве, а второй - ГМИ РК им. А. Кастеева.