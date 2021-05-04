Культпросвет: картина Сергея Маслова \"Девушка на Луне\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о картинах из коллекции музея. Арт-консультант Бибимариям Мусаханова рассказала об одном из самых эксцентричных и талантливых художников Казахстана – Сергее Маслове.

Казахстанское искусство примечательно своей самобытностью. После распада Советского Союза стремление к разработке новой эстетики в культуре кочевников стало мотивацией к созданию произведений, которые отражали бы старый и новый быт страны. На рубеже XXI века было основано немало художественных группировок и независимых галерей. Некоторые из художников вошли в число так называемых "звездных кочевников". Именно они сыграли ключевую роль в процессе становления современного искусства в Казахстане. Автором термина "звездные кочевники" является кандидат педагогических наук, автор, живописец и перформансист Сергей Николаевич Маслов.

Сергей родился в 1952 году в Самаре. В детстве его заставляли есть манную кашу - по ложке за каждого выдающегося деятеля. Именно поэтому Сергей решил стать человеком, за которого любой согласится съесть ложку манной каши или выпить рыбьего жира. Ребенком художник верил, что в его мозгах живет бывший король, который возбудил в нем желание стать монархом, в средней школе мальчик был готов захватить какой-нибудь остров и объявить новое государство. Позднее желание сменилось на цель стать космонавтом и захватить какую-нибудь планету, чтобы организовать на ней собственную монархию. Ни то, ни другое Маслову не удалось – закон о всеобщей воинской повинности заставил художника отправиться в Северо-Восточную Африку.

После службы в военно-морском флоте Сергей поступил в педагогический институт, который окончил с отличием. Как говорил сам художник, причиной его выбора стала бытовавшая тогда фраза: "Ума нет – иди в пед". По окончании аспирантуры в НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук СССР (Москва) Маслова по распределению направили преподавать в Семипалатинск. Когда в стране объявили перестройку, Сергей перебрался в столицу КазССР – Алма-Ату.

В Алма-Ате проходили квартирные выставки, развивались независимые галереи, но важнейшую роль играл ГМИИ им. А. Кастеева – здесь проводили "Парад галерей". Одним из самых скандальных произведений, стоивших автору его академического поста, стал перформанс "Восток – дело тонкое". В ходе перформанса художник использовал для создания рисунка кровь одной из своих студенток, а неиспользованные остатки выпил на глазах у шокированной публики. Маслов вдохновлялся различными духовными практиками, учениями и описывал свой стиль как "ориентальный мистицизм". Творения эксцентричного художника отражают множество философских идей и психологических переживаний. "Меня манили тайны космоса и океана, взаимоотношения мужчин и женщин в духе новелл из "Декамерона", сказок Шахерезады и "Озорных рассказов" Оноре де Бальзака", – говорил он.

В произведениях Сергея Маслова часто фигурируют архаичные образы древних кочевников, духов и инопланетных существ. Жизнь в космическом пространстве – одна из центральных тем для художника, наряду с традициями степи, которые завораживали его и послужили основой для написания множества сатирических текстов. Художник утверждал: "Казахи являются самыми чистыми и прямыми потомками инопланетян, прилетевших с Сириуса, которые заселили Землю 2000 лет тому назад и с помощью генной инженерии создали из обезьян людей". Связь между космосом и казахскими обычаями, пожалуй, можно объяснить тем, что в культуре народов Средней Азии превалируют темы космогонии и постоянного передвижения. Юрта – это модель Вселенной в понимании номадов, а шанырак – окно в космос, откуда мы, возможно, когда-то прилетели. Иначе как можно объяснить наличие петроглифов, изображающих человекоподобных существ – гуманоидов (урочище "Тамгалы"), обилие орнаментов, символизирующих небесные тела, в творчестве центральноазиатских мастеров декоративно-прикладного искусства и в наскальных рисунках курганов Пазырык, датируемых V веком до нашей эры?

Для понимания работ любого художника стоит изучить его/ее творчество в совокупности. В контексте многочисленных творений Маслова можно заметить сюжеты, дополняющие друг друга. Например, для инсталляции "Байконур-2" в Доме мировых культур в Берлине Сергей Николаевич создал серию коллажей, которые проецировались внутри конструкции модели юртообразной ракеты. В письме немецким кураторам он писал: "Отвечая на Ваш вопрос, что будет показываться на мониторе в моем проекте, могу сказать: там будут показаны сцены из бытовой жизни казахов, если бы они жили на Луне или другой планете".

Итак, можно предположить, что "Девушка на Луне" из коллекции Музея искусств им. А. Кастеева – это казашка, отдыхающая на спутнике Земли. Если обратиться к аннотации незавершенного романа "Звездные кочевники", можно предположить, что изображенная дама – одна из членов экипажа корабля "Голубая мечта", путешествующего по Созвездию Лебедя. В таком случае ей присущи прогрессивные взгляды - согласно сюжету романа, космический корабль был переименован в "Сияющую девственницу" в связи с феминистским бунтом, произошедшим в ходе полета. Изображенная может быть также и представительницей неземной расы, найденной в саркофаге космическими бродягами-художниками на планете Алгол. Хотелось бы спросить у самого художника, какая же из выдвинутых версий - правильная, но говорят, что у хорошего произведения искусства должно быть несколько смысловых интерпретаций и множество скрытых значений. Потому оставим догадки зрителю.

На живописных полотнах Сергея Маслова часто изображены представители кочевой культуры, задействованные в эротических сценах, либо обнаженные. Таким образом художник выражал критику патриархального официозного дискурса национального возрождения. Ведь до прихода ислама в степи не существовало строгих устоев, определяющих роль мужчины и женщины в отношениях. Как метафору любовным утехам Маслов использует мотивы фольклора и казахских национальных игр, исследует работы старых мастеров, интерпретируя их в созданном им стиле ориентального мистицизма. Женщина в работах художника не играет пассивную роль, скорее выступает как активный участник сюжетов.

Для позднего творчества Маслова характерна голубая цветовая гамма, которую мы видим в картине "Девушка на Луне". На вопрос "Почему?" он в 1998 году отвечал так: "Я разлюбил цвет. Цвет – услада молодых и глупых, увлечение манекенщиц и визажистов, вздор. Зачем он мне, старику, пресытившемуся жизнью. Мне лень подбирать оттенки, сводить их в одну гамму. Это декоративное занятие отвлекает от сути. Цвет затуманивает мозги, как анаша, плаваешь в валерах и ни хрена не понимаешь... Мои глаза голубого цвета, может быть, поэтому?".

В необъятной вселенной Маслова есть место мифическим и сказочным существам, инопланетянам, различным парадоксам, древним обычаям и межгалактическим приключениям. Наследие мастера в виде поэм, гороскопов, картин и рисунков говорит об интересе к политике, о сексуальности, красоте и вечных вопросах мироздания. Можно без сомнений утверждать, что Сергей Николаевич Маслов – один из самых ярких и феноменальных представителей художественной сцены Казахстана за всю ее историю.

Примечание автора: Я глубоко благодарю Ирину Юферову, составительницу книги "Здесь был Маслов", за возможность сегодня иметь на руках литературу о творчестве одного из лучших художников Казахстана. Цитаты для данной статьи были взяты из сборника издательства галереи "Вояджер" 2004 года. Также выражаю мое искреннее почтение Юлии Сорокиной, основательнице проекта ASTRALNOMADS.NET, за вклад в сохранение художественного наследия нашей страны.