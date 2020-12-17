Культпросвет: картина Сергея Калмыкова \"Красные кони\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о знаменитых картинах. Считается, что это произведение вдохновило учителя Сергея Калмыкова Кузьму Петрова-Водкина создать в 1912 году одну из самых своих знаменитых картин – «Купание красного коня», – хранящуюся в Москве в Третьяковской галерее.

«Гений первого ранга земли», «великий костюмер» – так величал себя казахстанский советский художник, иллюстратор и декоратор, один из интереснейших и своеобразных художников, воплощающий собой яркое явление в истории искусства Казахстана ХХ века – Сергей Калмыков.

Родился 6 октября 1891 года в Самарканде. В стремлении овладеть профессией художника в возрасте 18 лет он уезжает в Москву и поступает в известную в то время, художественную частную школу пейзажиста Константина Фёдоровича Юона. Спустя два месяца становится вольнослушателем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1910 году едет в Петербург, где учится в студии Е.Н. Званцевой (Петроград) у Мстислава Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина, оказавших решающее влияние на формирование молодого художника. Он неоднократно принимал участие в выставках вместе с В. Кандинским, К. Малевичем, К. Петровым-Водкиным и др.

Вступление России в Первую мировую войну явилось причиной возвращения С. Калмыкова в Оренбург, где он был призван в армию и служил в запасном полку. Жизнь художника проходила в гуще значительных событий ‒ политических, идеологических, художественных ‒ где он участвует как художник оформитель. С 1924 года начинает работать в театре. В 1932-1935 годах в составе передвижной оперы Средне-Волжского края, на гастролях в Актюбинске состоялась его встреча с известным казахстанским композитором Евгением Брусиловским, и уже в апреле 1935 года художник по приглашению приезжает работать в Алма-Ату в Музыкальный театр (ныне ГАТОБ им. Абая). Работая художником театра, он оформляет оперы «Аида», «Князь Игорь», «Тоска», «Фауст» и др. В 1940 году становится членом СХ СССР. Художник жил в Алма-Ате до конца своих дней - 1967 года.

Ему были присущи неординарность художественного мышления и эксцентричность внешнего облика. Калмыков был подобен аллегории своей живописи ‒ яркий, свободный, независимый. Он сам стал актером в жизни, уделяя внимание театру и посвящая свое творчество созданию декораций и костюмов. «Вот представьте-ка себе, ‒ объяснял он, ‒ из глубины вселенной смотрят на вас миллионы глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная, серая масса ‒ и вдруг как выстрел ‒ яркое, красочное пятно! Это я вышел на улицу».

Уникальная коллекция произведений в Государственном музее искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева является наиболее полным собранием и состоит из 1110 произведений живописи и графики.

Произведения мастера, созданные в разные периоды насыщенной творческой жизни, поступили в музей на постоянное хранение после смерти художника. Почти все работы были в очень плохом состоянии. В фондах музея они бережно и профессионально хранятся, реставрируются, изучаются, экспонируются и публикуются. Впервые алмаатинцы познакомилась с произведениями Сергея Калмыкова на персональной посмертной выставке в декабре 1968 - январе 1969. В 1991 и 2005 годах были опубликованы каталоги со статьям искусствоведа Валентины Бучинской, в 2003 – развернута экспозиция "Сергей Калмыков и русский авангард 1920-30-х гг." в ГРМ в Санкт-Петербурге, в 2006 году состоялась выставка "Сергей Калмыков – моя планета" в ГМИИ им. Пушкина в Москве. В США создан фонд Калмыкова, президент которого выпустил роман "Белый круг" о жизни художника, в 2017 году Государственный музей им. Кастеева выпустил полный каталог его работ, в 2019 году состоялась выставка «Звездная чаша Сергея Калмыкова» в Научно-исследовательском музее при РАХ в Санкт-Петербурге. До сих пор сила его искусства, пронзительное и одновременно невероятно мощное звучание красоты, остается волшебной вдохновляющей тайной.

К раннему периоду творчества относится произведение «Красные кони», написанное летом 1911 года, когда молодой художник учился у К. С. Петрова-Водкина. В дневниковых записях Калмыкова написано: «Вернулся в школу осенью. Новым человеком. Произвёл фурор. Никто не ожидал такой перемены».

«Красные кони» - небольшой холст с изображением группы обнаженных юношей, купающихся в синей реке верхом на конях ярко-красного цвета, освещённых закатом. Летняя живописная работа была решена в духе фовизма и примитивизма. Сергей Иванович всегда считал эту работу этапной в своем творчестве. В своих дневниках Калмыков написал, что Петров-Водкин сказал о «Купании красных коней на закате солнца»: «написаны точно молодым японцем». «Красные кони» Калмыкова датированы 1911 годом, а большая картина «Купание красного коня» Петрова-Водкина – 1912-м. Возможно, что именно эта ученическая работа вдохновила Петрова-Водкина на создание всемирно известного шедевра, где он использовал тему красного коня с обнаженным всадником.

Однако тот факт, что на замысел знаменитой картины К. Петрова-Водкина «Купание красного коня» напрямую повлиял летний оренбургский этюд Калмыкова с всадниками, известен только от него самого: «К сведению будущих составителей моей монографии. На красном коне наш милейший Кузьма Сергеевич изобразил меня. Да! В образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной. Только ноги коротки от бедра. У меня в жизни длиннее».

Значение этого факта в биографии художника возможно преувеличено, и даже если это так, можно отметить ранний интерес молодого художника к новациям в искусстве, к задачам организации формы цветом.

«Красные кони» Сергея Калмыкова - смелое, прогрессивное для своего времени произведение, еще не зная творчества французских модернистов, молодой художник делает это на интуитивном уровне.