Культпросвет: картина Себастьяна Бурдона \"Спасение Андромеды\"

Совместно с музеем имени А. Кастеева в рамках рубрики "Культпросвет" мы продолжаем рассказывать интересные факты о картинах и художниках. Новая статья посвящена картине живописца и автора композиций на мифологические и религиозные темы Себастьяна Бурдона, переданной в коллекцию музея в 1936 году из Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Уже более двух с половиной тысяч лет художники обращаются к мифологическим сюжетам. Связан этот интерес с формированием универсального ключа к пониманию сотворения мира, этических, моральных, религиозных представлений о человеке, где на первом месте – красота, любовь и преданность. Многие мифы посвящены героям и их подвигам, в них в иносказательной форме повествуется о формировании личности, приобретении статуса в обществе, они выполняют поучительную и морализаторскую функцию. Интерес к античности стал проявляться еще в 15 веке, в связи с раскопками и новым обретением античных скульптур. В этот период было модным, а потом и обязательным, чтение творений античных авторов. Уже в 16-17 веках мифы стали одними из самых популярных сюжетов в живописи.

В коллекции западноевропейского искусства ГМИ РК им. А. Кастеева есть достойный пример применения такого сюжета – картина французского художника Себастьяна Бурдона «Спасение Андромеды». Это живописное полотно поступило в музей в 1936 году из Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва). Известно, что произведение с таким же сюжетом данного автора находится в Старой пинакотеке в Мюнхене (Германия). Характер композиции и живописное исполнение произведения свидетельствуют о влиянии на мастера основоположника живописи классицизма – Никола Пуссена.

Себастьян Бурдон – французский живописец и гравёр, приобрел известность как автор композиций на мифологические и религиозные темы.

Родился 2 февраля 1616 года на юге Франции, в городке Монпелье. Тяга к творчеству сформировалась не случайно. Его отец был мастером витража и живописи, а дедушка по матери – серебряных дел мастером. Бурдон учился в Париже, в мастерской художника Ж. Бартелеми. Был членом Парижской академии живописи и скульптуры, профессором, ректором. Работал во Франции, Италии, Швеции. Художник обладал большим талантом, писал картины на мифологические и религиозные темы, портреты, пейзажи, батальные и бытовые сцены. Не раз менял свой стиль, работая то в духе классицизма, то используя приёмы, характерные для барокко. Владел итальянской, голландской, французской живописной манерой. Его произведения всегда можно отличить по плотным, ясным цветам, звучности и гармонии их сочетаний, подчёркнутому моделированию форм и динамичности композиции. Они наполнены светом и воздухом. Впоследствии искусствоведы назовут такую манеру письма "Бурдон стиль". Не случайно С. Бурдон обращался к античной мифологии. В ней он находил отражение идей, актуальных для 17 века, продиктованных стремлением французского государства к национальному объединению, к исполнению долга человека перед обществом, обращению к героическому подвигу во имя высокой цели, подчинению человеческих поступков силе разума. Работы мастеров классицистического стиля отличаются строгостью построения композиции и ясностью форм, заимствованных в грандиозном наследии античности и Возрождения.

Согласно древнегреческим мифам, Персей был сыном Зевса и Данаи, прародителем персидского народа, а также основателем Микен. Его прославили два подвига: победа над Медузой Горгоной и освобождение Андромеды. Андромеда – эфиопская принцесса, спасённая Персеем от морского чудовища – Кето, которому она была принесена в жертву своим отцом, царём Эфиопии Кефеем. Нереиды – дочери Посейдона, услышав, как однажды царица Кассиопея объявила, что прекраснее её дочери Андромеды нет никого на свете, попросили своего отца наказать её за хвастовство. Откликнувшись на их просьбу, Посейдон наслал на царство Кефея жуткого монстра, разорявшего его земли. Несчастную юную девушку приковали к скале, оставив на съедение дракону. В это время мимо пролетал Персей. Пленившись красотой царевны, он одолел чудовище. Связанные с данными персонажами мифологические образы нашли отображение в произведениях искусства от античности до 20 века. Традиционно художники обращались к двум иконографическим типам этого сюжета. Первый отражал пик битвы Персея с морским чудовищем. Примеры можно увидеть в произведении Пьеро ди Козимо «Персей и Андромеда» (ок. 1510 год, Галерея Уффици, Флоренция) или в картине Иоахима Эйтевала «Миф об Андромеде» (1611 год, Лувр, Париж). Второй тип запечатлевал триумф нашего героя, когда подвиг уже свершён, как в картинах Джорджо Вазари «Персей и Андромеда» (1570-1572 гг., Палаццо Веккьо, Флоренция), Питера Пауля Рубенса «Персей и Андромеда» (1622 год, Эрмитаж), Антона Рафаэля Менгса «Персей и Андромеда» (1778 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Себастьян Бурдон выбирает для своего живописного полотна и изображает момент, когда Персей совершил свой подвиг, освободил Андромеду. Все персонажи объединены ликующим настроением, все прославляют победу греческого героя.

Главные действующие лица представлены на первом плане картины несколькими группами, как на авансцене в театре и выделены звучными, локальными цветами: синим, красным, желтым. Это дает художнику возможность, добиться классической ясности в композиционном построении многофигурного полотна. В центре картины, каменистый островок земли, окруженный водой, на котором происходит действие - триумф Персея и момент зарождения любви. В основе композиции молодой мужчина - Персей, в синей тоге перекинутой через правое плечо, в окружении атрибутов: он обут в крылатые сандалии-таларии, перед ним его щит, на котором закреплена голова Медузы Горгоны, слева от него шлем-невидимка и меч. Склонившись над источником, он омывает руки от крови повергнутого им дракона, изображенного в левой части композиции. Здесь же фигура Андромеды. Она хочет удалиться, стыдливо кутаясь в плащ. Между ними изображён Амур, с колчаном за спиной. За ними - возбужденный после битвы, белоснежный крылатый конь Пегас, с помощью которого была одержана победа. Над этой группой - парящая в воздухе богиня Ника, она является олицетворением славы, победы Персея. Неслучайно она расположена рядом с пальмой - символом триумфа. Фоном для всей группы служит расположившаяся на скалистом троне полулежащая фигура бородатого старца, левая рука которого опирается на опрокинутый сосуд, с льющейся из него водой - персонифицированный образ источника. На первом плане слева расположена группа нереид, протягивающих кораллы к голове Медузы Горгоны. На дальнем берегу, ликующая толпа горожан, восхищенных свершившимся на их глазах подвигом на фоне исторических памятников - пирамиды и Колизея.

Коллекция западноевропейского искусства берёт своё начало в 1936 году, когда ряд уникальных произведений выдающихся художников Европы был передан в ГМИ РК им. А. Кастеева из Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Благодаря систематической работе сотрудников музея по атрибуции, научной обработке, бережной реставрации, приобретению произведений из частных коллекций, удалось сформировать наиболее полное и выразительное собрание европейского искусства в Республике, в котором среди других жемчужин представлена и картина Себастьяна Бурдона «Спасение Андромеды», как образец классицистического стиля в искусстве Франции 17 века.