Культпросвет: картина Салихитдина Айтбаева \"Счастье\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о картинах из коллекции музея. Картина "Счастье" Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Салихитдина Айтбаева стала своего рода художественным манифестом и переворотом в живописи страны.

Имя Салихитдина Айтбаева является знаковым для казахской живописи. Он шел в авангарде своего поколения шестидесятых годов. Группа молодых художников, в которую входили М. Кисамединов, Ш. Сариев, Т. Тогусбаев, Б. Табиев, А. Сыдыханов, Е. Мергенов, Т. Досмагамбетов, И. Исабаев, бросили вызов устоявшимся критериям в изобразительном искусстве Казахстана. Они не приняли форму парадной картины социалистического реализма и свойственную ему манеру демонстративной театрализации окружающей жизни. По образному выражению доктора искусствоведения А. Морозова: «Молодые хотели отбросить парадный костюм и улыбки показного благополучия». Устремления нового поколения художников были направлены на поиск национальной самобытности, на создание «национального стиля», укрепление художественной школы. Они принесли новые идеи и темы, особый мир образов, оригинальные приемы формальных решений. Ещё их называют поколением Айтбаева, возможно, потому что он был и неформальным лидером, и самой харизматической фигурой.

Айтбаев пришел в искусство со своим видением мира и индивидуальным почерком. Ряд ярких и запоминающихся картин - «Счастье», «Молодые казахи», «Гость приехал», созданные в начале творческого пути, принесли ему широкую известность. В них художник воплотил интерпретацию кочевой культуры, особенности ее философского миропонимания.

Картина «Счастье» впервые экспонировалась на Республиканской молодежной выставке в 1966 году и стала своего рода художественным манифестом группы. Она воспринималась переворотом в живописи республики.

Художник использует ясный композиционный прием - на первом плане крупно даны изображения двух молодых чабанов, ракурс взят снизу вверх, отчего их фигуры возвышаются и приобретают черты монументальности. Их сильные статичные фигуры даны на фоне желтых пологих холмов степи. На втором плане мирно пасутся красно-коричневые кони, как постоянная деталь эпического пейзажа, спокойствием и величием веет от дальних бело-голубых вершин. Айтбаев подает своих героев как символ - символ уверенности, красоты и силы молодого поколения казахов, которые осознают свою связь с родной землей. Композиционный прием, использованный в картине «Счастье», как нельзя лучше соответствует самой идее произведения, посвященного людям, обретшим счастье на своей земле. Люди и природа в картине гармонично дополняют друг друга. Идея доведена до символического обобщения, в картине создана лаконичная и запоминающаяся метафора, своеобразная живописная формула. Избранный сюжет трактуется как нечто надвременное, надсобытийное, этому ощущению способствует весь композиционный строй полотна, размеренная плавность, ритм линий и объемов, перетекающих друг в друга. Огромная протяженность окружающего степного мира воспринимается как нечто органичное для номадического мировосприятия. По выражению Г. Гачева, философа, «У кочевых народов понятие пространства должно превалировать над понятием времени».

В картине «Счастье» проявились принципы, свойственные новому стилю, обращение к опыту традиционного декоративного прикладного искусства. В основу произведений Айтбаева и художников «шестидесятников», как стали их называть позже, легла структура казахских орнаментов с крупным модулем и динамическим сосуществованием локальных цветовых плоскостей. Большую роль в их творчестве сыграло и увлечение монументальной мексиканской живописью ХХ века. Они используют теперь локальные пятна насыщенных цветов, чтобы представить миру ясные знаки. Их привлекает декоративная яркость и торжественность сочетаний.

Р. Ергалиева, доктор искусствоведения отмечает, что именно «присущие народному искусству четкость силуэтов, крупномасштабность цветовых модулей, строгая тектоничность композиции, локальность интенсивного цвета, плоскостность трактовки пространства, плавная, музыкально-текучая гибкость линейного строя рисунка превращаются в айтбаевском «Счастье» в искомый национальный стиль».

В полотне «Счастье» показаны особенности народного миропонимания, основанного на ясности нравственных постулатов. Открытый интерес к истокам этнокультурной традиции способствовал созданию в казахском искусстве 60-х годов цельной, гармоничной и совершенной картины мира. Особенность художников шестидесятников была еще и в том, что они составляли группу единомышленников, близких по духу и жили в удивительное время невероятного интеллектуального подъема.