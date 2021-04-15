Культпросвет: картина Ольги Розановой \"Беспредметная композиция\"

В рамках совместной с музеем имени А. Кастеева рубрики "Культпросвет" мы продолжаем делиться интересными фактами о картинах из коллекции музея. Искусствовед Мария Сальникова рассказала об одной из главных "амазонок" русского авангарда – Ольге Розановой.

Ольга Розанова была самой обсуждаемой и неординарной художницей из так называемых амазонок русского авангарда. В своем творчестве она прошла все этапы от импрессионизма к беспредметности. Через идеи импрессионизма к интенсивному цвету фовистов, сквозь футуристические искания к неопримитивизму и далее к супрематизму. Она оставалась верной своему творчеству, превосходила его и не вписывалась в определенные рамки. Спокойная снаружи и бунтарка внутри, Ольга Розанова прожила короткую жизнь, но оставила после себя богатое живописное наследие. Ее мечтой было «украсить Москву светом» – соорудить световое оформление из больших геометрических конструкций (что-то близкое мы можем встретить в современном городском оформлении). В процессе создания этого оборудования на стадионе О. Розанова заболела и скоропостижно скончалась в 1918 году.

А своих работах Ольга Розанова словно объединила теорию супрематизма Казимира Малевича и экспрессивную абстракцию Василия Кандинского. Цвет она чувствовала интуитивно, при этом рационально выстраивая свои композиции. Ее путь, как художника, начался со знаменитого объединения «Союз молодежи» в 1910 году. В дальнейшем она принимала участие в сближении «Союза молодежи» с московскими художниками и поэтами. Была членом правления «Союза молодежи» и посвятила множество статей проблемам изучения Нового искусства. Сближение с поэтом А. Крученых вдохновило ее на создание футуристических стихов. Также оформляла футуристические сборники, была избрана в коллегию ИЗО, настояла на открытии художественно-промышленного подотдела, который и возглавила. Ольга Розанова стремилась внести идеи зарождающегося русского авангарда во все сферы деятельности. Она торопилась, боялась не успеть, поэтому за всего восемь лет творческой жизни оставила после себя богатое наследие.

«Беспредметная композиция» поступила в Государственный музей РК им. А. Кастеева из Государственной Третьяковской галереи в 1936 году. Картина репродуцировалась в изданиях Лондона, Берлина, Москвы. На обороте сохранилось авторское название «Супрематизм», была передана из ГТГ в 1936 году как «Беспредметная композиция» под таким названием вошла в каталог, сопровождающий книгу «Ольга Розанова 1886-1918 Москва, Хельсинки 1992». Картина находится в постоянной экспозиции музея Современного Зарубежного искусства ГМИ им. А. Кастеева.

Что представляется нам, когда мы впервые видим «Беспредметную композицию» Розановой? Глаз освобождается здесь от «цепляния за форму»: будь она реальная или абстрактная, здесь ее нет… Мы видим гармонично сфокусированные между собой цветовые плоскости, из которых рождается определенная супрематическая композиция.

Поиски визуализации метафизического смысла – видеть и чувствовать не материальный мир, суметь его воспроизвести, попытаться рационализировать духовный аспект - было основной задачей художников-радикалов XX века. Они стремились высоко поднять уровень своего искусства, одновременно сужая и вознося его до воплощения Абсолюта, в котором все относительности и противоречия нашли бы свое разрешение, либо утратили всякий смысл. Так рождается «искусство для искусства» или «чистая поэзия», в то время как предмет становится чем-то второстепенным. Поиски привели авангард к «абстрактному» и «беспредметному» искусству. Художник отныне пытался подражать Богу и Вселенной, создавая свой мир и свою новую живописную реальность, которая не поддается обоснованию, подобно тому, как природа находит обоснования в самой себе.

В «Беспредметной композиции» превалирует динамика геометрических форм и энергия контрастных цветовых зон. Медитативное состояние бесконечности пространства. Зрителя не отвлекают от чистого, почти интимного созерцания именно духовной живописи. Супрематическая композиция Ольги Розановой призывает наслаждаться существованием факта живописного микрокосмоса. В отличие от «общей поверхности» Малевича (создателя супрематизма в живописи), Розанову, прежде всего, интересуют композиции структур и отдельной «цветоформы», в которых она выявляет внутреннюю кинетическую напряженность. В композициях Розановой есть законченность и единство ритма: основные цветосочетания и цветоформы отражаются в дополнительных. Так, в «Беспредметной композиции» на глазах зрителя рождаются цветовые пространства, характерные для заката. Солнце уже утонуло за горизонтом, но мы видим как дефрагментируется и рефлексирует сопутствующий цвет по всей поверхности холста. В картине он увеличен во сто крат. Этот цвет именно живописный, он живой, тот цвет, с помощью которого с нами разговаривает художник.

Розанова считала, что эстетическая ценность абстрактной картины – заключается в совершенстве ее колористического решения. Она воспринимала супрематизм не только как живописный метод, но искала через него «новую религию своего творчества». Цвет, сделавшись полностью автономным, стал высшим началом для духовных поисков художника-творца. И в настоящее время художественные открытия Розановой, так же как и группы ее единомышленников-авангардистов, находят свое продолжение и развитие, не теряя актуальности в современном искусстве.